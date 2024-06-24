«Смертельный фейерверк»: какая трагедия случилась в Кирове в 1968 году

Чтобы создать иллюзию стабильной жизни, власти СССР традиционно замалчивали происходившие в стране катастрофы. Так они поступили и в мае 1968 года, когда в городе Кирове прогремел взрыв на стадионе «Трудовые резервы». Даже в самом городе мало кто знал о подробностях трагедии, поэтому среди кировчан ходили слухи о тысячах погибших.

Красочное шоу

Стадион «Трудовые резервы» строился в Кирове в конце 1950-х годов при участии комсомольцев, которых в ту пору называли «трудовыми резервами». Предполагалось, что он станет одной из главных спортивных площадок ВЛКСМ. Место для стадиона было выбрано внутри оврага, размытого руслом речки Засоры. Как пишут авторы «Энциклопедии земли Вятской», стадион на пять тысяч мест был открыт 5 декабря 1958 года. Здесь проводились соревнования по футболу, конькобежному спорту, демонстрировались мотогонки, работало 23 бесплатные спортивные секции.

К субботе 25 мая 1968 года площадку стадиона подготовили для театрализованного представления «Есть на свете Москва» в постановке режиссёра Александра Дунаева. Поводом был 50-летний юбилей Красной Армии. Сценарий праздника написали авторы журнала «Огонёк» Анатолий Софронов и Цезарь Солодарь. На представление в Кирове было продано, по разным данным, от 10 тысяч до 28 тысяч билетов.

Афиши обещали кировчанам выступление «ведущих артистов театра, кино, эстрады и цирка Москвы, Ленинграда, Киева». «Гвоздём программы» должен был стать выход на сцену певца Марка Бернеса. Организаторы представления задействовали многочисленную массовку – 1200 человек. С этой целью на стадион свезли кировских студентов и военных. Директора школ прислали для участия 700 детей.

Взрыв

Представление должно было начаться в 18:00, но уже за час до этого времени трибуны начали заполняться зрителями. Когда в 17:40 прогремел первый взрыв, никто не понял, что случилось. «Когда я находился у центрального входа на стадион, увидел взлетевшую светящуюся ракету. Про себя еще успел подумать, что так рано началось представление», – вспоминал майор милиции Марат Эпштейн.

В действительности незапланированно «сработали» взрывчатые вещества. Для финального фейерверка организаторы завезли на стадион 200 кг дымного пороха и 900 кг пиротехнических «звёзд». До начала шоу 42 ящика с опасным содержимым находились в деревянном административном корпусе стадиона. А этажом выше как раз находился буфет, где зрители в ожидании шоу распивали пиво.

В результате взрыва обрушился балкон с людьми, пламя охватило двухэтажное здание, а по стадиону разлетелись огненные головёшки. К административной постройке устремились военные и милиционеры. Но тут раздался второй взрыв – он был ещё более сильным. Пострадал не только стадион – в нескольких кварталах в домах кировчан вылетели стёкла. На трибунах разметало скамейки, а с административного корпуса сорвало крышу. Зрители стали стихийно разбегаться со стадиона, на выходах возникла давка.

Подъехали пожарные, но их работу затруднила нехватка воды. Центральный гидрант на стадионе был погребён под руинами, так что воду пришлось брать из Ежовского пруда в 400 метрах от места трагедии.

Раненых со стадиона вывезли за полчаса, а пожар был локализован уже в 18:14. Но поисково-спасательная операция продолжалась ещё долго. Оцепление с «Трудовых резервов» сняли лишь на третьи сутки.

Всего в результате катастрофы лишились жизни 39 человек, причём 29 из них погибли на месте. В числе погибших были 11 учащихся и девять военнослужащих из массовки, а также 10 зрителей. Многих даже не удалось опознать – настолько сильно обгорели их тела. 75 человек получили тяжёлые ранения, ещё 13 человек пострадали легко.

Лишь по счастливой случайности среди пострадавших не оказался Марк Бернес. Во время взрыва он находился в автобусе рядом со стадионом.

«Разбор полётов»

На Западе о «страшной трагедии в деревне Киров» знали уже спустя час – об этом сообщил «Голос Америки». Советские же СМИ случившееся замолчали (лишь местная газета дала крошечную заметку через три дня). По Кирову поползли зловещие слухи о тысячах жертв, которых якобы хоронили тайно. На самом деле власти города, ещё не зная, сколько человек погибло, заказали 300 гробов, но такое количество не понадобилось.

Городские чиновники, желая «замять» дело, сразу же поспешили снести стадион. Но тут явилась чрезвычайная комиссия из Москвы – по её указанию стадион разрыли и даже нашли ещё несколько тел погибших. Поначалу прокуратура РСФСР полагала, что случилась диверсия, но в итоге следствие установило, что катастрофа произошла по причине банальной халатности. Материалы уголовного дела составили 18 томов. Непосредственным виновником трагедии был признан старший пиротехник В. В. Березенцев из Ставрополя, который сам погиб при взрыве. Вопреки договору с организаторами, он готовил фейерверк в одиночку. Дело в том, что второй пиротехник – жена Березенцева – отсутствовала, поскольку их маленькая дочь заболела. Работая в спешке, Березенцев грубо нарушил правила обращения с опасными веществами. Он находился на поле стадиона, когда заметил через окно, что в складском помещении что-то горит. Березенцев устремился внутрь, но устранить угрозу не успел. Стоит отметить, что в те годы милиция никак не контролировала провоз пороха – соответствующая норма в советском законодательстве появилась лишь после кировского инцидента. Дело было передано в судебную коллегию по уголовным делам Верховного суда РСФСР. На скамье подсудимых оказалось непосредственное начальство Березенцева. Директор Московского театра массовых представлений Петренко был приговорён к двум годам лишения свободы, на полгода больше получил участвовавший в подготовке шоу директор Ставропольского парка культуры и отдыха Поскряков. Заведующий художественной частью театра Пайкин отправился за решётку на полтора года. Двое кировских пожарных отделались исправительными работами. В Кирове так и не установили мемориал в память о трагедии, но горожане её не забыли. В 2012 году местный юрист и краевед Виталий Манылов выпустил книгу «Вся правда о взрыве на стадионе «Трудовые резервы». Футбольное поле много лет стояло заброшенным, пока в 2021 году власти Кирова не реконструировали его.