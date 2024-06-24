Лучший пограничник СССР: сколько диверсантов-нарушителей поймал Никита Карацупа

Никиту Карацупу часто сравнивают с Верещагиным из «Белого солнца пустыни». По крайней мере, Карацупа стал для пограничников такой же легендой, как Верещагин для таможенников. Вот только Никита Федорович и его верные собаки были вполне реальными. Вместе они не дали перейти границу почти 500 диверсантам.

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В начале пути

Никита Федорович Карацупа родился в 1910 году в украинском селе Алексеевка в крестьянской семье. Однако воспитывался Карацупа в детском доме, так как в возрасте 7 лет остался сиротой. После окончания школы он некоторое время трудился в колхозе, а затем был призван на армейскую службу. Так Карацупа оказался в пограничных войсках. Он поступил в школу служебного собаководства, а позже на курсы подготовки начсостава.

Никита Карацупа начинал службу и много времени прослужил на погранзаставе «Полтавка», которая в 2000 году стала носить его имя. Только в 1933 году, как писал в своей книге «Легендарный Гродековский» Анатолий Смирнов, Карацупа задержал свыше 200 нарушителей границы. Помогал пограничнику отыскивать диверсантов пес Индус. Известно, что у Никиты Федоровича было 5 собак с такой кличкой. Правда, все они погибли при исполнении служебного долга.

Легендарный Герой

Сам же Никита Карацупа, по утверждению автора учебника «История вооруженных сил России: служба охраны границ (IX-XX вв.)» Александра Алепко, прослужил на границе в войсках Тихоокеанского, Восточного, Западного, Закавказского округов 20 лет. За это время Карацупа не дал перейти границу 467 нарушителям. 338 из них Никите Федоровичу удалось задержать, а 129 – ликвидировать. Поэтому неудивительно, что еще в 1930-х годах Карацупа стал легендой, символом профессионализма для пограничников.

Свою первую награду, орден Красного Знамени, Никита Карацупа вместе с солдатами своего полка заслужил еще в 1936 году. Тогда же Карацупа был удостоен ордена Красной Звезды. Примечательно, что в наградном листе были упомянуты не 200 диверсантов, а 131, что, впрочем, тоже немало. Второй орден Красного Знамени пограничник получил во время Великой Отечественной войны, когда продолжал стоять на страже государственной границы. Героем Советского Союза Никита Карацупа стал лишь в 1965 году.

После войны

За 13 лет до представления к званию Героя Советского Союза Никита Карацупа был переведен в Тбилиси, в штаб Закавказского военного округа. К слову, именно тогда собак Карацупы в литературе и других источниках вдруг переименовали. Теперь псов везде называли Ингусами. Говорят, это случилось благодаря визиту в СССР индийского политика Джавахарлала Неру, который намеревался посетить музей пограничных войск. Побоялись, что собачья кличка обидит Неру.

Как на эту историю отреагировал Никита Карацупа, неизвестно, что зато известно, что впоследствии он был переведен в Главное управление пограничных войск и был привлечен к налаживанию пограничной службы во Вьетнаме. В 1961 году Никита Федорович ушел в запас, но продолжал вести активную деятельность. В частности он работал в том самом Центральном музее пограничных войск. Также Карацупа писал книги, одна из которых, «Записки следопыта», стала бестселлером. Умер Никита Федорович в 1994 году в возрасте 85 лет.