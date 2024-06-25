25 июня: какой праздник сегодня отмечают в России и мире

25 июня славяне отмечают день единения их народов и стран. Кроме того, сегодня профессиональный праздник у моряков, а также работников статистики России. «Лента.ру» рассказывает, какие еще события приходятся на 25 июня, кто из знаменитостей родился в этот день и какие приметы соответствуют этому дню.

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Праздники в России

День работника статистики в России

Сегодня свой профессиональный праздник отмечают сотрудники Росстата. Ведомство имеет более чем двухвековую историю: 25 июня 1811 года по указу императора Александра I было учреждено Министерство полиции, частью которого и стало отделение статистики.

Сейчас сотрудники ведомства помогают государству планировать экономическую политику и прогнозировать, какие тенденции ждут экономику страны в будущем.

Праздники в мире

День дружбы и единения славян

С 90-х годов минувшего века 25 июня в мире культуре, многовековой связи и дружеских отношениях. Идею о создании такого дня предложили Россия и Республика Беларусь: они первые подписали соглашения о равном взаимодействии.

День моряка

День моряка, или День мореплавателя, ООН подписали страны, входящие в Международную морскую организацию. Этот день призван напомнить о вкладе моряков в международную торговлю и мировую экономику. По оценкам ООН, около 1,5 миллиона человек по всему миру считают этот праздник своим профессиональным.

Какие еще праздники отмечают в мире 25 июня

День государственности Словении

День воды

День улыбок незнакомым людям

Какой церковный праздник сегодня

День памяти преподобного Онуфрия Великого

Онуфрий Великий — святой, который Персии. С ранних лет он воспитывался в монастыре, где узнал о том, как в пустыне живут отшельники и как Господь посылает им свою помощь.

Вдохновившись, он тоже отправился в пустыню, где встретил старца-отшельника, который научил его бороться с искушениями. В итоге Онуфрий всю жизнь прожил в молитвах Богу, питаясь только росой и растительной пищей. По легенде, Господь сотворил рядом с укрытием Онуфрия финиковую пальму, которая каждый день давала новые плоды, а по субботам и воскресеньям посылал к нему ангелов, которые причащали его хлебом.

Какие еще церковные праздники отмечают 25 июня

День памяти преподобного Арсения Коневского

День памяти преподобного Петра Афонского

День памяти преподобного Стефана Озерского

Приметы на 25 июня

Если воробьи раскричались, будет дождь.

Если гуси и утки во время плавания часто ныряют и бьют крыльями по воде, ждать ненастья.

Если сегодня дождь, то и во время сенокоса ждать ливня.

Кто родился 25 июня

Джордж Оруэлл (1903 — 1950)

25 июня на свет появился Джордж Оруэлл — британский писатель и журналист, известный антиутопией «1984», аллегорической повестью «Скотный двор» и другими политически хлесткими произведениями. Ради творчества он шел даже на противозаконные эксперименты: например, в 1931 году пытался специально попасть в тюрьму, чтобы исследовать жизнь там и использовать зарисовки в книге «Фунты лиха в Париже и Лондона». Но авантюра не удалась: его задержали на двое суток и отпустили.

Кстати, на самом деле Джордж Оруэлл — это псевдоним, реки Оруэлл, на берегу которой писатель любил проводить часы. Его настоящее имя — Эрик Артур Блэк.

Тимур Бекмамбетов

25 июня 63 года исполняется Тимуру Бекмамбетову — российскому режиссеру, продюсеру и сценаристу. Свой первый фильм он снял в 33 года: это была военная драма «Пешаварский вальс». Вместе с тем картина, которая принесла ему оглушительную всероссийскую популярность, появилась только через 10 лет: в 2004 году на экраны вышел «Ночной дозор». Бекмамбетов не остановился только на отечественном кинематографе — он успел поработать и в Голливуде, где снял картину «Особо опасен» (2008) — с Анджелиной Джоли и Морганом Фрименом.

Кто еще родился 25 июня