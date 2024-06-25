Дорога на ощупь: какой подвиг совершил слепой машинист в 1942 году

С первых дней войны разрушение коммуникаций стало для немецких войск одной из главных задач. За весь период Великой Отечественной войны противник совершил около 20 тысяч налетов на железнодорожные станции и узлы. Несмотря на то, что немецкая авиация сбрасывала бомбы, железнодорожное сообщение внутри СССР в годы войны не прекращалось.

Подвиг машиниста

Герой войны Василий Мурзич начинал свой путь обычным кочегаром. Незадолго до начала войны он стал машинистом. В 1941 году Василий ушел на фронт минером. За год он сумел уничтожить 12 немецких эшелонов. За боевые заслуги его наградили орденом Отечественной войны II степени.

В 1942 году Василия Мурзича сняли с фронта и отправили обратно на железную дорогу. Осенью того же года машинист вел к линии фронта эшелон с бронетехникой. Началась бомбежка. Издание «РЖД.

Комфортная жизнь в движении» так описывает этот эпизод:

«Взрывом бомбы пробило котел. Помощник машиниста погиб, кочегар получил тяжелую контузию. Сам Мурзич был ранен, но главное – его сильно ошпарило: руки были в ожогах, а самое страшное, что струя пара ударила по глазам.»



Не видя ничего, машинист стал заделывать пробоину в котле. А затем вслепую повел эшелон дальше, хоть и на медленной скорости. Василий Мурзич хорошо знал дорогу, помнил все повороты железнодорожного пути. Добравшись до пункта назначения, он не смог самостоятельно выбраться из кабины. Его вынесли на носилках и сразу отправили в госпиталь.

Его героизм не остался без внимания: за этот подвиг машинист получил Звезду Героя Социалистического Труда. Советским врачам удалось вернуть Мурзичу зрение, и после лечения машинист продолжил подвозить грузы войскам, но теперь уже на Курскую битву.