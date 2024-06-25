Почти продал Зимний дворец: гениальные аферы Николая Савина

Когда мы представляем себе Россию XX века, то в голову приходят картинки роскошных балов и благородных мужчин. Но мало кто знает, что так же в эти времена можно было встретить настоящих аферистов, одному из которых даже удалось «продать» Зимний Дворец.

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В начале XX века в России жил корнет Николай Герасимович Савин, который был известен своей страстью к творчеству Николая Васильевича Гоголя. Савин не просто любил произведения писателя, но и не раз воплощал в жизнь сюжет его знаменитой пьесы «Ревизор».

«К вам едет Ревизор»

Одним из примеров его дерзких проделок является случай, когда он прибыл в Сан-Франциско, снял лучшие гостиничные апартаменты и представлялся как граф де Тулуз-Лотрек. Савин давал интервью, в которых рассказывал о своей «миссии» от российского правительства — найти надежных американских промышленников для поставок материалов на строительство Транссибирской железной дороги. Наивные предприниматели спешили познакомиться с «графом» и вручить ему дорогие подарки в надежде на выгодные контракты. Собрав внушительный капитал, Савин внезапно исчез, оставив своих жертв с разбитыми надеждами и разочарованием.

Следующая авантюра привела его в Рим, где Министерство обороны объявило о намерении обновить конный парк. Савин представился крупным российским коннозаводчиком и вскоре заключил договор с итальянским правительством на поставку лошадей. Получив аванс, он вновь бесследно исчез, оставив итальянцев с пустыми обещаниями.

В Софии Савин появился уже в образе великого князя Константина Николаевича. Его выступления были настолько убедительны, что ему предложили занять трон. Однако его аферу разоблачил местный парикмахер, который ранее стриг настоящего князя, и афера была сорвана.

Продажа Зимнего Дворца

Одной из самых дерзких махинаций Савина стала продажа Зимнего дворца богатому американцу. В неспокойное время накануне революции Савин нашел эксцентричного американца, который желал приобрести Зимний дворец в разобранном виде и перевезти его в США. Савин предоставил доверчивому покупателю «документы» с печатью и связку ключей «от дворца», получив взамен чемодан с двумя миллионами долларов. Не дожидаясь разоблачения, он уехал в Азию через «открытый коридор».

Позже американец узнал, что на предоставленных ему бумагах было написано подтверждение добровольной передачи двух миллионов долларов, а также расписка о задолженности внушительной суммы некоему гражданину России по имени Хлестаков.

Согласно легенде, Николай Герасимович Савин так и не был пойман. Он прожил долгую и счастливую жизнь, наслаждаясь добытыми «непосильным трудом» богатствами.