Знак смерти: почему азиаты боятся четверки

Китая, Япония и Корея — главные экономические и технологические флагманы планеты. Однако это не мешает жителям этих стран оставаться суеверными и верить в приметы. Главный страх китайцев, японцев и корейцев число 4, которое они называют знаком смерти. Наиболее серьезно к этому относятся в Китае, где верят в магию чисел и их влияние на жизнь человека. Этот суеверный страх даже приобрел свое название — тетрафобия.

Страх перед четверткой

В переводе с китайского «четыре» звучит, так же как и «смерть». Отличается слово только тоном при произношении. Китайский язык тональный с ограниченным числом разрешенных слогов, что приводит к большому количеству фонетической двусмысленности. Например, при произношении числа «94» его можно интерпретировать как, что-то мертвое в течение длительного времени.

© Парковка в Южной Корее

От китайцев-ханьцев слово с небольшими изменениями перекочевало в японский, корейский, вьетнамский и другие языки Юго-Восточной Азии. В повседневной жизни азиаты избегают числа 4 и стараются его не упоминать. Его не произносят возле больного родственника и стараются не давать четыре каких-либо предмета.

Размах суеверия

В Китае считается, что Пекину отказали в проведении Олимпиады 2004 только из-за несчастливого числа, а вот игры 2008 года провели в Поднебесной. Связано это с тем, что 8 в китайской культуре означает удачу и счастье.

© Примеры тетрафобии в странах азиатского региона

В гонконгских отелях Vista Paradiso и The Arch пропускаются этажи от 40 до 49. В Тайване при нумерации домов число 4 не используется. Оператор общественного транспорта в Сингапуре компания SMRT опустил «4» при нумерации вагонов метро и железной дороги.

Военно-морские силы Китайской Республики (Тайвань) и Южной Кореи стараются не присваивать своим кораблям, самолетам и ракетам № 4. Такое же отношение у азиатов к 14,24,34 и другим цифрам с «4» в своем составе.

© Гвидо Миста — персонаж манги JoJo’s Bizarre Adventure, страдающий тетрафобией

Страх перед простым числом прочно вошел в современную культуру Китая, Японии, Кореи и не является уделом деревень и необразованного населения. Сегодня «цифры смерти» — часть городского фольклора: о нем рассказывают в кино, книгах и аниме.