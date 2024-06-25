Как появилось выражение «шут гороховый»

«Нет, я видеть не могу этого шута горохового», — говорит Воланд, герой романа М. Булгакова «Мастер и Маргарита» про кота Бегемота. Это произведение подарило нам немало устойчивых сочетаний, которые мы используем в повседневной жизни. А как насчет «горохового шута»? Тут заслуги Михаила Афанасьевича нет. Выражение существовало за сотни лет до рождения автора этого литературного шедевра.

Если мы обратимся к справочной литературе, то узнаем, что у этого фразеологизма три основных значения. «Шутом гороховым» могут называть пустого человека, служащего для окружающих посмешищем. Так могут величать и странно одетую, чудаковатую персону. Ну и третье значение бранное — выражение может использоваться как оскорбительное.

Но почему именно гороховый? Исследователи считают, что изначально так называли пугало, стоящее на поле, засеянном горохом. Культура эта играла большое значение в жизни многих народов, в том числе славянских. Древние даже устраивали обряды, связанные с горохом.

В святочных забавах принимал участие ряженый, обвешанный гороховой соломой. В последний день Масленицы в деревнях носили чучело «горохового шута». Скоморохи на Руси тоже часто украшали себя стеблями и листьями бобового. Везде, где росло это растение, его так или иначе использовали в обрядах или развлечениях.

Гороховый или полосатый

Исследованию происхождения фразы даже посвящают научные работы! В совершенно серьезной статье «Шут гороховый» филолог Т. Н. Бунчук пишет, что в старые времена в некоторых регионах России существовало выражение «вешало гороховое», то есть пугало. Так называли недотепу, неуклюжего человека.

Ученый добавил, что чучело ставили среди гороховых грядок не только как защиту от птиц. Зловеще выглядевшее пугало должно было напоминать самым нетерпеливым, особенно детям, что горох есть еще рано и ослушников ждет наказание. Позднее «шутом гороховым» стали называть любое огородное пугало.

Есть еще одна версия. Согласно ей, в Средние века театральные шуты носили желто-зеленые костюмы. Неотъемлемым их атрибутом была погремушка на палочке, внутри которого тарахтели сухие горошины. В словаре Даля такой персонаж фигурирует как «шут полосатый».