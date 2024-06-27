Добровольный целибат: почему все больше женщин отказываются от секса

Растет число женщин, которые намерено воздерживаются от секса. О причинах появления этой тенденции рассказала изданию Body and Soul коуч по сексу и отношениям Джорджия Грейс.

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Грейс отметила, что набирающая популярность идея добровольного целибата может иметь разнообразные причины. По ее словам, многих женщин утомил секс, или они не могут встретить того, кто им нравится, или у них был неприятный опыт отношений.

Еще одним важным фактором Грейс назвала безопасность. Она уточнила, что по опыту ее клиенток, знакомиться с новыми мужчинами страшно, к тому же случайный секс чаще всего оказывается посредственным и скучным.

Грейс добавила, что период воздержания может оказывать терапевтическое влияние, поскольку дает время взглянуть на свою сексуальность по-новому. Она привела в пример изучение своего тела во время мастурбации, уход за внешностью и здоровьем, создание нового гардероба или флирт с противоположенным полом, но без занятий сексом. В конце концов это позволяет лучше понять себя и заново оценить ценность отношения и секса, резюмировала коуч.

Ранее косметологи Тереза Тарми и Пэм Маршалл рассказали, что секс положительно влияет на качество кожи. Они пояснили, что интимная близость стимулирует выработку коллагена.