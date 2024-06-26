Как подмосковные дачники борются с испанским слизнем

После обильных дождей, которые весь июнь лили на Московский регион, на природных территориях вновь стали замечать испанских слизней. Огромных желтых моллюсков находят в парках и скверах, во дворах и на детских площадках и, что самое неприятное, - на дачных участках. Впрочем, поскольку эти слизни в наших широтах гости хотя и незваные, но теперь уже, можно сказать, нередкие, у дачников появились проверенные способы борьбы с этой напастью. Они охотно делятся ими в соцсетях.

Лучше не брать в руки

Впервые о нашествии испанских слизней на природные территории Москвы и области массово заговорили четыре года назад. Есть разные версии того, как моллюски с Пиренейского полуострова доползли до средней полосы России. Самая популярная - их привезли с посадочным материалом, сейчас ведь в интернете можно купить что угодно, хоть песок из Египта, хоть рассаду из Пиреней. Заграничные гости оказались всеядны и очень живучи. Едят любые растения, а если природной пищи перестает хватать - начинают есть своих менее расторопных сородичей, тем самым только укрепляя популяцию, поскольку все больные и слабые особи становятся пищей в первую очередь.

Один слизень за сезон может отложить до 500 яиц, причем для этого ему не нужна пара, эти моллюски - гермафродиты. Яйца при этом закапываются так глубоко в землю, что они вполне способны пережить даже наши суровые зимы. Слизь, которой покрыты тела пиренейских гостей, ядовита для других обитателей фауны, поэтому испанских слизней не едят ни птицы, ни змеи, ни лягушки, ни ежи. Людям тоже не рекомендуется брать их голыми руками, хотя подобные опасения разделяют далеко не все.

Например, научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский считает, что для человека испанские слизни не так уж опасны. "Они не ядовиты и не кусаются. Просто за счет того, что они являются всеядными и ползают по разной гадости, могут быть механическими переносчиками различных бактерий, вирусов, яиц и паразитов. Поэтому правила общения с ними такие же, как и с любым другим животным: потрогал - помой руки", - объясняет ученый. Некоторые из смельчаков, рискнувших взять моллюска голыми руками, жалуются на покраснение кожи и небольшой зуд. Специалисты утверждают, что это может быть индивидуальными проявлениями аллергии. Рецепт тот же: помыть руки и при необходимости принять таблетку антигистаминного препарата.

Их гигантский аппетит

Председатель Московского совета Всероссийского общества охраны природы Элмурод Расулмухамедов вспоминает, как в позапрошлом году пришлось спасать от слизней Аптекарский огород. Моллюски одинаково хорошо ели все, но особенно по вкусу им пришлись орхидеи редких сортов. "И если прежде в Москве были две-три точки, где мы видели слизней, то сейчас они есть во всех особо охраняемых природных территориях", - утверждает эксперт. То, что этим летом испанских слизней стали слишком часто замечать на парковых дорожках, объясняется переизбытком осадков. Главный союзник этих малоприятных брюхоногих - влажность, а ее в этом году в столичном регионе предостаточно.

Один слизень за сезон может отложить до 500 яиц, которые легко переживают и наши суровые зимы

Конечно, урон, который наносят слизни, не сравнишь с тем, что принесло бы, скажем, нашествие саранчи. Но и он немалый. Моллюски запросто могут лишить вас урожая картофеля или капусты - причем для этого им понадобится всего несколько дней. Любят цветы, огурцы, кабачки, не отказываются от ягодных кустарников. Легко заползают они и на деревья, правда, туда их гонит не столько голод, сколько желание спрятать повыше да понадежнее очередную кладку яиц. Поэтому за плодовые урожаи можно сильно не опасаться.

Чтобы вот так объесть грядки, слизням хватит и одной ночи. Фото: Tomas Vynika / iStock

Зола, мука и крахмал

Как избавляться от этой сезонной гадости? Экологи советуют надевать перчатки и ранним утром или поздним вечером идти собирать слизней. Можно в ведра, которые надо затянуть полиэтиленом и оставить на солнце - тогда слизни просто растают. А можно в бутылки с солью или любой бытовой химией. Главное - выбрать подходящее время для сбора этого "урожая", запомнив, что днем в сухую погоду слизней или не будет вообще, или их будет гораздо меньше, чем утром или вечером, а также сразу после дождя. Такой способ борьбы с моллюсками безопасен для экологии, но не всем приятен, поскольку собирать слизней руками, пусть и в перчатках, - так себе удовольствие.

Можно воспользоваться химией, разработанной специально для подобных случаев, - в магазинах, торгующих товарами для дачников, продаются всякие "Слизнегоны" и "Антислизни". Но химия может быть опасна для домашних животных, свободно разгуливающих по участку. Поэтому, выбирая этот способ, следует помнить о мерах предосторожности: работать в перчатках, разбрасывать приманку так, чтобы ее сложно было поклевать птицам, следить за тем, чтобы к отраве не подходили домашние питомцы.

А еще можно последовать советам бывалых дачников. "Нужно насыпать по периметру грядок обычную золу. Она, смешиваясь со слизью, быстро впитывает ее, что лишает слизней возможности ползать", - утверждает Любовь Онопко. Особенно она советует не жалеть золы на грядки с капустой, которой брюхоногие предпочитают лакомиться в первую очередь и могут полностью уничтожить лишь за одну ночь. А Владимир из Воскресенска добавляет, что похожий эффект дают кукурузная мука и крахмал. Слизни в них вязнут. Правда, Владимир советует обсыпать бакалеей не грядки, а сразу периметр участка, утверждая, что ему на 8 соток хватило 10 кг крахмала.

А вот рецепт от Анны Панасенковой из Талдома: "Ставите вечером на улице коробку, в ней - дыры, внутрь - пиво на блюдце. Утром будет полная коробка слизней, причем очень малоподвижных".