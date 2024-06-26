Кому из героев западноевропейских сказок не помешало бы посетить психотерапевта

Самые первые литературные произведения, с которыми знакомится ребёнок, — сказки. С их помощью он учится доброте, красоте, вере в чудеса. Но так ли безобидны они бывают? Ведь поведение некоторых сказочных персонажей иногда вызывает вопросы — особенно с учётом современных знаний о психологии.

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На примере популярных западноевропейских сказок практикующий психолог и преподаватель Московского института психоанализа Елена Журек с соавторами в книге «Архетипы в зарубежных сказках» разбирает главных персонажей братьев Гримм, Шарля Перро. Она обращает внимание на посыл сказочных сюжетов, который слушает наше подсознание, на психологические проблемы и травмы известных сказочных героев.

Мы прочитали книгу и нашли знакомые имена, кому не помешало бы посетить психотерапевта.

Белоснежка

Красивая девочка с белой кожей, чёрными волосами и алыми губами, которую хотела убить мачеха. На долю девочки выпало немало испытаний: смерть мамы, отчуждённость отца, его новая женитьба. В результате у Белоснежки налицо проблемы с самооценкой, самоценностью и уверенностью. Она оказывается у семи гномов и сама назначает себя им в услужение. Всё для того, чтобы обрести любовь, заботу, тепло, которые она не получила в детстве. В каждом гноме она видит своё отражение. Заботясь о них, она пытается унять свою боль недолюбленного ребёнка.

Спящая красавица

Вечный сон Спящей красавицы, по мнению автора, — это «клей», на котором держалось всё королевское семейство. «Это когда все члены семьи сосредотачиваются и обслуживают симптом/болезнь одного из членов семьи». В период подросткового периода родители буквально заперли её в четырёх стенах, чтобы она не «укололась о веретено». А в итоге не дали ей сепарироваться, почувствовать свободу, поэкспериментировать, чтобы покорять просторы своей жизни. Фактически «уложили в хрустальный гроб», принеся и свои жизни в жертву её «диагнозу».

«Отец-король запретил тревожить спящую дочь. Он верил, что наступит час, когда она проснётся»/ Нет развития, нет реализации потенциала, нет жизни ни у кого. Зато есть закрытие страха, что ОНА не уйдет, и мы тут в замке не помрем от тоски в одиночестве».

Рапунцель

Этой девочке тоже было непросто с самого рождения. Её родная мать отдала её на воспитание колдунье за то, что её муж когда-то забрался в огород к ведьме и сорвал зелёный рапунцель. Психолог Елена в образе колдуньи видит бабушку, которая взялась за воспитание внучки со всей строгостью и рвением, которых ей не хватило с дочерью.

«А девочка в цепкие руки бабушки досталась. И вместе с должной заботой и уходом получала она крепко прописанную в глубинах лимбической системы программу «не принадлежи», а точнее второй вариант данного родительского предписания: «не принадлежи никому, кроме меня». Такой ребёнок будет расти с чувствами неоплатного долга и вины.

Красная Шапочка

Это сказка о внутреннем мире человека. А точнее, о внутреннем мире женщины. Для гармоничного самоощущения женщины необходимо проявления сексуальности, материнства, детскости и профессиональной реализации. У героини проявлена лишь детская часть — остальные под запретом. На первый план выходит детскость персонажа, а, значит, остальные грани её личности не проявлены.

Но «если есть непроявленные грани, то внутри человека появляется напряжение. Напряжение растет и переходит в ощущение внутреннего конфликта. Нарастает раздражение, апогеем которого станет разъедающая изнутри злость. Злость на близких и обвинение их, что не дают жить полноценной жизнью. Злость на себя, что не могу заявить о своих желаниях и отстоять личные границы. Злость на весь мир за его несправедливость». А злость — это тот самый волк, который либо набросится на окружающих, либо съест самого человека.

Золушка

Здесь даже не нужно быть психологом, чтобы понять, что у девушки огромные проблемы с самооценкой. Это «покорный человек-функционал. То есть “ты можешь существовать при условии обслуживания чужих потребностей и капризов”». Но не только в этом плане интересна сказка. Ещё она транслирует мысль о том, что можно выйти замуж за принца и стать счастливой.

«Такие установки могут водить их обладательниц по марафонам желаний, курсам а-ля как обольстить и женить на себе принца. По салонам красоты, где из тыквы делают губы, груди… по гадалкам, астрологам, нумерологам. Короче, по замкнутому лабиринту сказок в поисках чуда: вот-вот сейчас появится принц и полюбит (разумеется, с первого взгляда) и наконец сделает тебя счастливой. Застрявшие в детстве, в бесконечной погоне за чудом, тормозят тем самым развитие своей личности, сепарацию, самоосознание».

Автор не призывает отказаться от чтения этих сказок, но говорит о важности читать их осознанно. Видеть посылы и установки, заложенные в сюжете. Обсуждать их с детьми с позиции ваших ценностей и вашего подхода к жизни.