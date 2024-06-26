Хранить деньги «на счету́» или «на счете»: как правильно?

Лингвисты портала "Современный русский" рассказали, как правильно говорить и писать: "на счету" или "на счете". Сложности со словом "счет" вполне оправданы, так как это слово многозначное.

Так в значении "финансовые операции" или "денежные документы" правилами русского языка разрешается использовать два варианта: на счете и на счету́.

Например, свободно можно говорить и писать: на телефонном счете (или на телефонном счету́) недостаточно средств, предпочитаю хранить деньги на банковском счете (или на банковском счету́), у банка есть привилегия использовать имеющиеся на счете (или на счету́) денежные средства по своему усмотрению.

Если же слово "счет" употребляется как существительное от глагола "считать", то верными будут следующие варианты: сбиться со счету и со счета (ошибиться при счете), будет без счету и без счета, нет счета и нет счету ("очень много") .

Если существительное "счет" передает значение "признаваться, считаться каким-либо", то будет использоваться вариант с ударным окончанием -у: "Анна Павловна была на хорошем счету́, дети ее, похоже, любили и слушались…" (Г. Троепольский).

Акцент на гласной "у" используется также в значении "находиться в ограниченном количестве": "Я знаю, у тебя сейчас каждая копейка на счету́" (Валентин Распутин).

В случае сомнений при выборе формы слова специалисты посоветовали обращаться к "Словарю трудностей русского языка…" Михаила Штудинера.