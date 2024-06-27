Найденные в Тибете древнейшие иглы спровоцировали споры между учеными

Самые ранние в мире иглы из камня найдены на Западном Тибетском нагорье. Как сообщает Arkeonews, они были обнаружены археологами, проводившими раскопки недалеко от озера Сяда Ко.

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В ходе экспедиции китайские археологи нашли шесть каменных артефактов, которые обратили на себя внимание своей формой. Это были небольшие заостренные каменные инструменты с "глазоподобным отверстием на утолщенном конце".

У исследователей ушла пара лет на то, чтобы изучить и идентифицировать находки. В результате кропотливой работы они пришли к выводу о том, что артефакты представляют собой иглы, причем авторы открытия утверждают, что это самые старые каменные швейные иглы в мире - их возраст составляет 9000 лет.

Однако это утверждение уже породило дискуссии. Если возраст и функциональное предназначение артефактов найдут подтверждение в рамках независимых исследований, то историю происхождения каменных игл придется пересмотреть.

Некоторые ученые считают, что каменные предметы, найденные в Тибете, не использовались для шитья. С этим не согласны авторы открытия, которые в своей работе описали проведенные ими эксперименты.

Они попытались изготовить реплику тибетской иглы, а затем с ее помощью попытались сшить кожаное изделие. В качестве материала были взяты тремолит и обсидиан, то есть материалы, которые могли использовать в древности люди.

Соответственно, были воспроизведены и те методы обработки камня, которые были доступны тогда людям. Эксперимент показал, что для шитья каменная игла вполне годится, но вот изготовить ее оказалось чрезвычайно трудно.

Это дает лишний аргумент в пользу противников идеи о том, что найденные артефакты являются древнейшими каменными швейными иглами в мире. По их мнению, куда проще было изготавливать иглы из более податливого материала, а именно из костей, что люди и делали десятки тысяч лет. История костяных игл достаточно хорошо изучена.

И все же авторы открытия настаивают на своем. Они считают, что каменные иглы древние тибетцы могли использовать для более сложных работ, например, для изготовления "палаток". Костяные иглы с такой задачей могли не справиться, вот почему древние тибетцы тратили много времени и усилий для изготовления каменных игл.

Но существует и еще одно предположение. На бороздках одной из игл были обнаружены следы красного пигмента, который позже был идентифицирован как охра. Это позволяет предположить, что игла служила для религиозных целей. То есть такие инструменты могли иметь религиозное или духовное значение, ведь древние тибетцы считали, что красный цвет способен отгонять злых духов.