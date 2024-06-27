За 10 лет женщина так и не смогла смириться с сексуальными предпочтениями партнера

30-летняя женщина по имени Линдси пожаловалась в социальных сетях на чувство вины из-за того, что не может смириться со странными секс-увлечениями партнера. Перспективу этих отношений оценила клинический психолог Сара Бишоп, сообщает Metro.

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Автор письма рассказала, что ее всегда привлекали брутальные мужчины, однако некоторое время назад ее избранник, с которым она живет 10 лет, начал переодеваться в женские вещи и краситься. Причем мужчина сам признался, что экспериментирует, пока Линдси на работе.

«Сначала я была уверена, что это не затянется надолго. Но теперь меня его пристрастия отталкивают. Не знаю, что с этим делать», — пожаловалась она на отторжение к фетишу партнера



Бишоп, оценивая ситуацию, заявила, что чувства автора письма имеют право на существование, однако и ее партнер не обязан испытывать чувство вины за свои сексуальные предпочтения. При этом, по словам специалистки, то, что партнер Линдси переодевается в женскую одежду вовсе не означает, что они больше не совместимы.

«Хотя этот новый аспект самовыражения вашего бойфренда может повлиять на динамику отношений, совместимость определяется различными факторами, включая общие ценности, стиль общения и эмоциональную связь», — объяснила она.



В то же время, продолжила Бишоп, женщине необходимо в деликатной форме сообщить партнеру, что его поведение доставляет ей дискомфорт.

«Речь идет не об отказе в самовыражении, а скорее о поиске баланса, который позволит обоим людям чувствовать себя в безопасности», — подчеркнула эксперт.



Также она порекомендовала паре обратиться к семейному психотерапевту, чтобы тот помог наладить здоровое и эффективное общение и прийти к решению, устраивающему обоих.

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