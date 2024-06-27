Русская Жанна д’Арк. Как сестра милосердия развернула отступавшую роту

Мирный воин

© ТАСС

Римма Иванова родилась 27 июня (15 июня по старому стилю) 1894 года в городе Ставрополе "в скромной квартире своих родителей", как пишет в своей книге "Памяти героини долга сестры милосердия Риммы Михайловны Ивановой" ее современник, священник Симеон Никольский. Родители будущей героини — казначей духовной консистории коллежский асессор Михаил Иванов и его жена Елена Иванова. В семье уже воспитывался сын Владимир.

Симеон Никольский выпустил свою книгу о жизни и подвиге Риммы через год после ее гибели. При написании он общался с родителями девушки, собирал документы и свидетельства современников героини. Родители рассказали ему, что даже во время детских игр маленькая Римма часто изображала из себя "воина". На вопрос о том, кем она будет, когда вырастет, девочка отвечала просто — "солдатом".

В гимназии Римма считалась одной из лучших учениц. Девушка планировала продолжить обучение в Москве, но родители уговорили ее отложить поступление в высшую школу. Они переживали за здоровье дочери из-за ее хрупкости. При этом родители отмечали, что у Риммы "душа больше тела" — без дела и занятий она тяготилась и скучала.

Так получилось и в этот раз. Римма уехала погостить у дяди в Подольской губернии, но через два месяца вернулась домой и поступила в земское училище. В конце декабря 1913 года она стала учителем начальных классов в селе Петровское Благодаринского уезда (ныне город Светлоград Петровского округа).

Председатель Благодаринской земской управы Мальцевский, которого цитирует в книге Симеон Никольский, в своей речи во время похорон Риммы рассказал о том, каким она была самоотверженным педагогом: "Мне пришлось лично быть в твоей школе, и я, не кривя душой, должен сознаться, что был поражен колоссальными успехами детей. Нелегко было тебе достигнуть этих успехов. За отсутствием собственного помещения ты занималась в послеобеденную смену при другой школе, и занятия эти в зимнее время не могли продолжаться более 3 часов; ты же, желая дать побольше света своим питомцам и зная, что в течение 3 часов многого сделать нельзя, собирала своих школьников в коридоре училища и, сидя с ними на грязном полу, делала свое святое дело".

Театр военных действий

После начала Первой мировой войны Римма Иванова вновь вернулась в Ставрополь.

"Летом 1914 года здесь были организованы курсы сестер милосердия, стали создаваться госпитали. Она прошла курсы и стала работать в госпитале, но все время рвалась на фронт. Это была целая борьба дома, потому что родители не хотели ее отпускать", — рассказывает доктор исторических наук Николай Судавцов, автор книги "Римма Иванова — героиня Первой мировой войны".



В начале 1915 года верховный начальник санитарной и эвакуационной части принц Александр Ольденбургский призвал направить сестер милосердия на фронт для помощи раненым. Тогда родители Риммы сдались перед ее натиском и разрешили отправиться в "театр военных действий". Условием стала отправка в Самурский полк, который до войны дислоцировался в Ставрополе и где у семьи были знакомые офицеры.

"Ждали, не возвратится ли с дороги, но получилась телеграмма: благополучно прибыла и устроилась…" — отмечает в своей книге Симеон Никольский.



После прибытия на фронт девушка рвалась на передовую, но ее оставили работать в полковом госпитале. В переписке родители уговаривали Римму вернуться домой и сообщали о плохом состоянии отца. К лету 1915 года уговоры сработали — девушка вернулась в Ставрополь. Увидев повзрослевшую и еще больше посерьезневшую дочь, родители все же продолжали надеяться, что в полк она не вернется.

"Но все время с фронта ей шли письма: кого-то ранило, кто-то убит. Мучаясь, она пробыла здесь июль, а в августе решительно заявила, что возвращается на фронт", — говорит Николай Судавцов.



Решение молодой сестры милосердия снова вызвало протест родителей. Но брат девушки Владимир в это время окончил медицинский факультет в Харькове и был направлен на службу врачом в 105-й пехотный Оренбургский полк. Римма пообещала родителям, что по дороге заедет к брату. Там боевую сестру милосердия стали уговаривать остаться.

"Она поставила условие — если буду на передовой линии, то остаюсь в полку. Если нет — уезжаю в Самурский полк. Ее направили служить фельдшером 4-й роты. Даже Володя дал согласие, но потом мучился, что не настоял на работе в госпитале", — рассказывает Николай Судавцов.



"Убило сестричку!"

Героическим для 21-летней Риммы стало 9 сентября 1915 года. В обычное время пункт медиков располагался в 1,5–2 км от передовой. Но когда полк начал наступление, сестра милосердия перенесла свое оборудование непосредственно к линии столкновения. Девушка расположилась под обрывом, в нескольких десятках метров от передовой.

По рассказам очевидцев, которые приводит в своей книге Симеон Никольский, во время наступления в роте были убиты командир и офицерский состав.

"Положение было критическое, неприятель уже теснил части, оставшиеся без командования", — пишет он.



Римма Иванова помогала раненым, когда увидела бегущих солдат.

"Тогда она выскочила из укрытия и бросилась вперед с криком: "Солдаты, за мной!" Кто же направится в тыл, когда сестричка бежит навстречу врагу? Естественно, все отступавшие развернулись и двинулись за ней. Отбили у неприятеля первую линию окопов, у второй линии окопов она была смертельно ранена. Раздалось: "Убило сестричку!" — описывает происходившее Николай Судавцов.



Напор российских солдат уже было не остановить. Они захватили и вторую, и третью линию окопов. Но "сестричку" спасти не удалось. Тело погибшей героини решено было отправить для прощания и захоронения в Ставрополь.

"Инициатором захоронения на родине был сам командир корпуса, был выделен специальный вагон. Брат Владимир с сопровождающим солдатом отправились в Ставрополь. На тупиковых линиях, когда становилось известно, что в вагоне находится гроб с телом героини Риммы Ивановой, незамедлительно его прицепляли к следующему эшелону и отправляли дальше", — рассказывает Николай Судавцов.



Тысячная толпа

Жителей Ставрополя заранее оповестили, что вечером 23 сентября в город прибудет поезд с телом Риммы Ивановой. Несмотря на позднее время и то, что сама церемония прощания была запланирована на утро, у вокзала начали собираться люди. На следующий день тысячи людей сопровождали гроб с телом Риммы по улицам города.

"За катафалком шли родственники покойной, губернские власти, делегации, тысячная толпа, далеко растянувшаяся по улице, духовой оркестр и войска. Электрические фонари, покрытые флером, горели. Изо всех окон и на балконах виднелся народ", — описывает Симеон Никольский церемонию, свидетелем которой он стал.



Перед гробом несли награды Риммы Ивановой: знак отличия Военного ордена Святого Георгия (Георгиевский крест) IV степени, а также Георгиевские медали III и IV степеней за вынос с поля боя раненых и восстановление поврежденной линии связи.

"... далее несли 15 венков от городского управления, земства, подруг покойной и т.д. с трогательными надписями: "Славной Риммочке", "главу свою положившей за други своя", "сильной духом, геройски погибшей", "истинной и доблестной патриотке и героине долга", — вспоминает в своей книге Симеон Никольский.



Катафалк с гробом проследовал по Николаевскому проспекту (современный проспект Карла Маркса). Вдоль улицы стояли военные, в живой коридор встали и воспитанницы местной женской гимназии. Гроб доставили к зданию Ольгинской гимназии, где училась девушка. Далее процессия направилась к дому, где выросла Римма, затем к Андреевскому собору, на территории которого на следующий день с воинскими почестями прошла церемония захоронения. Для размещения на могиле наместник на Кавказе великий князь Николай Николаевич прислал на могилу серебряный венок.

Римма Иванова стала единственной женщиной, награжденной им за свой подвиг.

"Орден был и у Екатерины II, но она его сама на себя возложила. А у каждого ордена есть статут — за что именно награжден человек, им всегда награждали за конкретный подвиг. Здесь этот подвиг есть, более того, человек погиб, совершая подвиг", — рассказывает Николай Судавцов.



В советские годы могила юной героини затерялась, но 30 лет назад на предполагаемом месте захоронения восстановили надгробие. В Ставрополе установили памятник и несколько барельефов, на бывшем здании гимназии — мемориальную табличку. Подвиг Риммы Ивановой стал примером того, как хрупкая и юная девушка может противостоять вражеской армии, символом милосердия и стойкости русских женщин.

В своей речи в Андреевском соборе накануне ее похорон перед совершением великой панихиды священник Симеон Никольский сказал: