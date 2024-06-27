«Без» или «бес», приставка или предлог: как писать правильно

Одно из сложных правил русской орфографии — правописание приставок «без» и «бес». «Лента.ру» вместе экспертами по русскому языку рассмотрела примеры слов с такими приставками, выяснила лайфхаки для запоминания правила, а также развенчала одно популярное заблуждение.

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Главное правило правописания приставок с «з/с» на конце

«Для начала вспомним, что такое приставка, префикс», — говорит историк русского языка, компьютерный лингвист Софья Гайдученко.

Приставка — это часть слова, которая пишется всегда слитно и стоит перед корнем. Она служит для образования новых слов Софья Гайдученко историк русского языка



Приставки бывают разные, и одни из самых сложных с точки зрения орфографии — это те, что оканчиваются на согласную «з» или «с»:

без/бес;

воз/вос;

из/ис;

низ/нис;

чрез/черес;

раз/рас.

Правило: если за приставкой следует гласная или звонкая согласная, то она оканчивается на «з». Если же корень начинается с глухой согласной, приставка оканчивается на «с».

Звонкие согласные: б, в, г, д, ж, з, й, л, м, н, р.

б, в, г, д, ж, з, й, л, м, н, р. Глухие согласные: к, п, с, т, ф, х, ц, ч, ш, щ.

Как запомнить согласные

Заучивать этот список вовсе не обязательно. Учителя по русскому языку давно придумали мнемонические лайфхаки, чтобы разделять звонкие и глухие согласные.

Фраза с глухими согласными

«Мы в нашей школе предлагаем студентам запомнить фразу: "Фока, хочешь поесть щец?" — делится секретом директор школы русского языка «Нарриторика» Анна Волкова. — В ней содержатся все глухие согласные русского языка. Если нужной согласной в этой фразе нет, значит, она звонкая».

«Если кому-то, чтобы запомнить правило, требуется диалог — пожалуйста, — вторит коллеге репетитор по русскому языку Дарья Агапова. — "Степка, хочешь щец?" — "Фи!"



Все согласные звуки в этом диалоге глухие.

Пишется приставка «без», так как дальше идет звонкий согласный:

безбилетный;

безвкусный;

безграмотный;

бездушный;

безжалостный;

беззвучный;

безличный;

безмолвный;

безнаказанный;

безработный.

Пишется приставка «бес», так как дальше идет глухой согласный:

бескорыстный;

беспородный;

бессистемный;

бестолковый;

бесформенный;

бесхитростный;

бесцельный;

бесчеловечный;

бесшумный.

«Тот, кто в свое время любил вставить в свою речь жаргонизм "бесперспективняк", который пришел на замену устаревшей "безнадеге", может чувствовать себя настоящим гуру», — считает доктор педагогических наук, заведующая кафедрой русского языка Государственного университета управления (ГУУ) Лариса Талалова.



Двойные согласные

«Легко ошибиться при написании слов с приставками на «з» и «с», если в конце приставки и в начале корня одинаковые согласные. Но правило несложное: они просто удваиваются», — объясняет Талалова.



Рассмотрим примеры c «зз»:

беззаботный;

беззаконие;

беззвучный;

беззлобный;

безземелье;

беззащитный.

Рассмотрим примеры c «сс»:

бессилие;

бессловесный;

бессердечный;

бесславный;

бессовестный;

бессмертие.

Когда «без» и «бес» пишутся раздельно

Предлог «без»

Слово «без» может выступать в роли служебной части речи — предлога.

Справка: служебные части речи — предлоги, союзы и частицы. В отличие от других, самостоятельных, частей речи, служебные не называют предметы или действия, не являются членами предложения и не изменяются.

«Служебная часть речи предлог служит для связи слов в предложении и всегда пишется раздельно со словом, — поясняет Софья Гайдученко. — Чтобы отличить приставку от предлога, надо просто вставить слово в том месте, где возник вопрос. Если слово, например, прилагательное, вставляется, значит, это предлог, и его следует писать раздельно. Если слово вставить нельзя, значит, это приставка, которая пишется всегда слитно».

«Предлога "бес" не существует вообще, — напоминает Анна Волкова. — Что касается предлога "без", то мы объясняем студентам так: предлог — это отдельное слово, поэтому между ним и следующим словом можно поставить вопрос: "без чего?", "без кого?"».



Предлог «без», раздельно:

без (чего? — переднего) колеса;

без (чего? — четкой) цели;

без (чего? — огнестрельного) оружия;

без (чего? — чистой) воды;

без (чего? — проездного) билета;

без (чего? — спокойного) сна.

Приставка «без/бес», слитно:

бесколесный;

бесцельный;

безоружный;

безводный;

безбилетный;

бессонный.

Cуществительное «бес»

Слово «бес» тоже может писаться отдельно, если это существительное, которое означает злого духа, демона. Существительное отвечает на вопрос «кто? что?», обозначает предмет и изменяется по падежам и числам.

Примеры

Простите великодушно! Бес попутал. Я был неправ, исправлюсь.

Когда дочь вступила в подростковый возраст, в милую и послушную девочку будто бес вселился.

Эзотерики считают, что изгнать бесов можно магическими заклинаниями и специальными ритуалами, а верующие надеются на молитву.

Седина в бороду, бес в ребро.

Старый Бес стал тут думать думу (А. Пушкин, «Сказка о попе и о работнике его Балде»).

Без беса: история одного заблуждения

«В среде лингвофриков (непрофессионалов, которые придерживаются нелепых теорий о русском языке — прим. «Ленты.ру») существует такое убеждение, что приставка «бес» на уровне подсознания или генетической памяти взывает к нечистым силам, — рассказывает Анна Волкова. — Они предлагают не употреблять ее, дабы не прославлять дьявола, и писать «без», игнорируя правила русской орфографии».



Впрочем, существовало это заблуждение и в советское время.

«Каждый раз, когда встречаю слово с приставкой «бес», я вспоминаю, как проходили эту тему в школе, — рассказывает Дарья Агапова. — Учительница по русскому языку просила нас не называть всю приставку, а говорить только звук в конце этой морфемы, чтобы мы постоянно не упоминали беса».

«По логике приверженцев теории, такие слова, как "бесполезный", "бессильный", "бесславный", восхваляют дьявола, — рассказывает историк религии, богослов Сергей Козловский. — Якобы все это задумали большевики в 1918 году, проведя первую советскую реформу орфографии. Но большевики тут, увы, ни при чем. Реформа готовилась задолго до революции, и основные пункты были прописаны уже к 1912 году».

«Современная приставка "бес" с дореволюционным "бѣсомъ" не имеет ничего общего, — разъясняет Софья Гайдученко. — «Бѣсъ», как и однокоренное слово «бѣда», писался через «ять» и когда-то звучал как «биес», поскольку ѣ обозначала заимствованный из старославянского дифтонг "ие"».



По ее словам, отождествление приставки и существительного «бес» произошло из-за так называемой народной этимологии, в основе которой — семантическое притяжение созвучных слов. Носители языка таким образом начинают путать звуковые и смысловые сходства, несмотря на разные значения слов.