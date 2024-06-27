Как война индейцев и белых охотников на бизонов изменила американский Запад

27 июня 1874 года произошла битва между индейцами и белыми американцами у Эдоуб-Уоллс на севере современного Техаса. Объединённые силы команчей и шайеннов предприняли неудачную попытку атаковать группу американских охотников, массово уничтожавших бизонов на их территории. Власти США использовали это столкновение как повод для развязывания войны на Ред-Ривер. По её итогам южная часть Великих равнин перешла под контроль Вашингтона, а индейское население этих территорий окончательно поместили в резервации и лишили возможности вести свой традиционный образ жизни.

© Общественное достояние // Рисунок индейцев кайова о войне на Ред-Ривер

27 июня 1874 года произошла битва при Эдоуб-Уоллс между индейцами южной части Великих равнин и американскими охотниками, массово уничтожавшими бизонов. Это сражение стало для Вашингтона поводом развязать войну на Ред-Ривер, по итогам которой Соединённые Штаты установили полный контроль над значительной частью индейских территорий.

Повод для войны

В XIX веке основой жизни для большинства индейских народов, населявших Великие равнины в центре Северной Америки, была охота на бизонов. Их мясо было ключевым продуктом питания, из шкур шили одежду и покрышки для палаток, а из костей и рогов вырезали различные предметы быта.

В начале 1870-х годов традиционный образ жизни индейцев оказался под угрозой. На Запад начали проникать белые охотники, массово уничтожавшие бизонов ради их шкур. При этом мясо животных просто бросали гнить в прериях. Стада стремительно сокращались, так как американцы использовали крупнокалиберные дальнобойные винтовки с оптическими прицелами, против которых бизоны были совершенно беззащитны — они погибали, не успев даже почувствовать опасность. Всего за три года массового уничтожения животных охотники переправили в восточную часть США более 4,3 млн бизоньих шкур.

Бизоны на территориях, официально доступных гражданам США, очень быстро были уничтожены. И в 1872 году охотники пересекли проходившую по реке Арканзас границу, за которой добывать животных согласно договорам с Вашингтоном имели право исключительно индейцы. Несмотря на это, по словам историков, уже вскоре земли между реками Арканзас и Симаррон напоминали большую бойню. А охотники продвигались всё дальше вглубь индейских территорий.

Индейцы обращались к властям США с просьбой обеспечить соблюдение договоров. Однако чиновники и военные усмотрели в происходящем новые перспективы. Так, руководство Министерства внутренних дел доложило конгрессу, что исчезновение бизонов заставит индейцев изменить свой образ жизни. А командующий военным округом Миссури (и будущий главнокомандующий армией США) Филипп Шеридан и вовсе заявил, что охотники на бизонов «сделали для решения индейской проблемы больше, чем армия за 30 лет». Возглавлявший охрану границы подполковник Ричард Додж сказал охотникам, что он и сам поступал бы так же, как они, и никак не препятствовал их формально незаконной деятельности.

«Власти США открыто поддерживали белых охотников, истребляющих бизонов, которые являлись для индейцев необходимой для выживания материальной базой», — отметил в разговоре с RT генеральный директор Латиноамериканского культурного центра имени Уго Чавеса Егор Лидовской.



Помимо уничтожения бизонов, в 1874 году возникло несколько дополнительных поводов для конфликта между индейцами и властями США. Американские конокрады безнаказанно угоняли у шайеннов, команчей и кайова табуны лошадей, на которых индейцы охотились на бизонов и которые были у них одним из главных критериев благосостояния. Кроме того, зимой 1874—1875 годов из-за плохой погоды и юридических проблем возникли сложности с доставкой продовольствия индейцам, которые ранее согласились жить в резервациях.

© Встреча американцев с команчами

В таких условиях поводом для войны могло стать самое незначительное событие, подчёркивают историки. Им выступило пророчество знахаря команчей Иса-Таи, утверждавшего, что Великий Дух наделил его силой, которая позволит стереть белых с лица земли. Также Иса-Таи уверял, что может воскрешать мёртвых и делать воинов неуязвимыми для пуль. Веру индейцев в его пророчества подкрепляло то, что ранее сбылись предсказания знахаря о тяжёлой зиме и исчезновении с неба яркой кометы. В мае 1874 года Иса-Таи устроил для команчей пляску солнца и, заручившись поддержкой вождя Куаны, призвал их на тропу войны. Начать боевые действия против белых согласились также южные шайенны. Кроме того, к походу присоединились несколько кайова и арапахо. В общей сложности на призыв Иса-Таи откликнулись, по разным оценкам, от 500 до 700 воинов.

Война на Ред-Ривер

Летом 1874 года на торговом пункте Эдоуб-Уоллс на севере современного Техаса собрались 29 американских охотников на бизонов. 27 июня индейцы верхом на лошадях окружили и обстреляли факторию. Вождь Куана приблизился к зданию торгового пункта и пронзил одного из белых копьём. Остальные охотники заперлись внутри. Немного придя в себя после атаки индейцев, они воспользовались своим преимуществом в качестве оружия и открыли по противнику огонь из дальнобойных ружей с оптическими прицелами.

«Индейцы столкнулись с новым для них оружием. Они гибли, находясь в сотнях метров от врага. Это было для них неожиданностью», — рассказал в беседе с RT историк-индеанист Юрий Стукалин.



© Знахарь команчей

По его словам, численность воинов в племенах прерий было ограниченной, поэтому утрата каждого из них была очень чувствительной.

«У индейцев была поговорка о том, что хорошо умереть молодым в бою, но это не значит, что все следовали этому принципу. Гибель в одном сражении даже десяти воинов уже воспринималась соплеменниками как большая трагедия», — говорит Стукалин.



У Эдоуб-Уоллс всё происходило совсем не так, как предсказывал Иса-Таи. Атаки были безуспешными, а индейцы гибли от выстрелов, находясь на внушительном расстоянии от врага. Когда американцы убили лошадь под самим Иса-Таи, это стало мощным ударом по его авторитету: один из участвовавших в бою шайеннов отхлестал «пророка» плетью. Индейцы потеряли в битве у Эдоуб-Уоллс около 100 человек убитыми и ранеными и вынуждены были отступить. Среди белых в битве погибли, по разным данным, от двух до четырёх человек.

Когда первый посланец от осаждённых в Эдоуб-Уоллс прискакал к военным за помощью, те поначалу дали понять, что охотники сами виноваты. Однако нападение вызвало большой общественный резонанс. По словам историков, власти США в конце концов решили преподнести этот инцидент как повод покончить с индейцами в южной части Великих равнин. Против шайеннов, команчей и кайова отправили несколько отрядов регулярной американской армии. Началась кампания, известная в историографии как война на Ред-Ривер, или Бизонья война.

В ответ разъярённые индейцы стали убивать всех белых, оказавшихся на их территории, в том числе геодезистов и колонистов, переселявшихся из одного штата в другой. Атаковали они и армейские обозы.

28 сентября 1874 года отряд американцев под командованием полковника Рэналда Маккензи обнаружил лагерь кайова в каньоне Пало-Дуро. Индейцы отбили атаку, но американцы угнали их табун. Лучших скакунов Маккензи отдал разведчикам, а остальных — больше 1 тыс. лошадей — приказал забить. В итоге индейцы лишились возможности охотиться и воевать в конном строю.

© Вождь команчей Куана Паркер

В ноябре отряд лейтенанта Фрэнка Болдуина расстрелял из пушек одну из общин шайеннов. Однако это стало последним успехом американцев в 1874 году. Из-за плохой погоды и проблем со снабжением они сделали перерыв в боевых действиях. Но индейцам, многие из которых остались на открытых равнинах без лошадей и боеприпасов, приходилось значительно хуже.

В феврале-марте 1875 года большая часть южных шайеннов сложила оружие. Остальные небольшими группами бежали к кочевьям северных шайеннов. Но дойти смогли не все. Одну из общин настигли в дороге солдаты лейтенанта Остина Хенели. Американские военные расстреляли 19 воинов, а также семь женщин и детей. Согласно свидетельствам очевидцев, Хенели лично приказал убить индианку с ребёнком, а затем сжечь их тела.

Сопротивление команчей, кайова и южных шайеннов было подавлено. Президент США Улисс Грант распорядился наказать «зачинщиков» войны, однако выглядело это как жестокий фарс, отмечают историки. Согласно приказу властей, нужно было найти 75 виновных, и американские офицеры, не желая разбираться в обстоятельствах, отбирали «зачинщиков» наугад среди пленных. Их отправили в тюрьму, находившуюся в непривычной для индейцев прерий климатической зоне, — во Флориду.

© Пленные индейцы во Флориде

В июне 1875 года Куана и Иса-Таи привели в Форт-Силл для капитуляции последних свободных команчей. Война на Ред-Ривер завершилась. Несмотря на относительно небольшое количество погибших, она оказала огромное влияние на историю Северной Америки.