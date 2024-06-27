Дисбат Маргелова: как «отец» ВДВ воспитывал штрафников

Василия Маргелова сегодня называют не иначе как «отцом» ВДВ. Однако до того, как заслужить это почетное звание, Маргелов командовал дисциплинарным батальоном. Известный военачальник, прославившийся в том числе своим трепетным отношением к рядовым солдатам, ввел в батальоне свои собственные, справедливые правила.

Командир дисбата

Василий Филиппович Маргелов стал командующим Воздушно-десантными войсками в 1950-х годах. А за 10 лет до этого, в 1940 году, он был назначен командиром 15-го дисциплинарного батальона Ленинградского военного округа. Как пишет в своей книге «Генерал Маргелов» Олег Смыслов, это назначение было для Маргелова повышением. Кроме того, такая должность предоставлялась исключительно офицерам с незапятнанной репутацией.

В тот момент когда Василий Маргелов принял 15-й дисциплинарный батальон, который на самом деле был одним из первых в Красной Армии, там царила настоящая анархия. По сути батальоном командовали бывалые уголовники, которые жили по законам преступного сообщества и приказывали другим подчиняться этим самым законам. Под влияние уголовных элементов подпали не только рядовые солдаты, но и боевые офицеры.

Новые правила

Так что на долю Василия Маргелова выпали настоящие испытания. Для начала ему пришлось ударить «вожака», неофициально заправлявшего дисциплинарным батальоном. Тот сразу зауважал нового командира и дерзить перестал. После этого Василий Филиппович, на попечении которого теперь находилось около 2,5 тысяч человек, обратился к солдатам с речью. Майор призвал солдат доказать, что они хорошие воины, а также выразил надежду на то, что все они в будущем займут достойное место в жизни.

Для того, чтобы достичь подобных целей, Маргелов ввел в батальоне новые правила. Так, личные вещи поступивших в часть складывались в индивидуальные чемоданы. Кража их содержимого, как гласил приказ командира, каралась «вплоть до отдачи под суд». Особое внимание уделялось и боевой подготовке. Солдаты обучались тактике, ходили на лыжах, совершенствовали навыки в стрельбе. Без положительной оценки по этим предметам перейти в разряд «исправляющихся» стало попросту невозможно.

Результаты работы

Первый экзамен по боевой подготовке бойцы батальона держали в феврале 1941 года. Как писал в своей книге «Генерал армии Василий Маргелов» сын Василия Маргелова, Александр, выступая перед строем, Василий Филиппович отметил успехи солдат. Он огласил результаты в стрельбе и поощрил победителей соревнований премиями. К примеру, лейтенанты Бондаренко и Бояринов получили по 100 и 75 рублей соответственно. Денежные суммы были выделены и женам начальствующего состава, которые также принимали участие в стрельбах.

Кстати, женщинам Маргелов отводил не менее значимую роль в жизни батальона, чем их мужьям. Они не только обеспечивали быт, но и досуг. В некогда неприглядном клубе при Василии Филипповиче стали устраивать праздничные вечера и танцы. Супруга Маргелова организовала художественную самодеятельность и пожертвовала батальону семейную библиотеку.

Благодаря в том числе цивилизованному отдыху спорилось в батальоне и дело. Сапожный и портновский цехи перевыполнили план, а щебень отгружали по 100 тонн в сутки. Неудивительно, что в том же 1941 году Маргелов приказал всех исправившихся и отбывших треть назначенного срока вернуть в их прежние части.