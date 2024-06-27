Место смерти Мэрилин Монро признали памятником и запретили уничтожать

Дом, в котором скончалась легендарная американская киноактриса Мэрилин Монро, признали историческим памятником. Она приобрела его за $75 тысяч (6,5 млн рублей) за шесть месяцев до кончины. Решение городского совета Лос-Анджелеса теперь не позволит нынешним владельцам снести сооружение, чтобы расширить свое поместье, сообщает Los Angeles Times.

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По словам члена совета Трейси Парк, в Лос-Анджелес нет другого человека или места, столь же знакового, как Мэрилин Монро и ее дом в Брентвуде, поэтому сделать его историческим памятником следовало еще 60 лет назад.

Скандал вокруг дома начался еще прошлым летом, когда новыми владельцами стали дочь бизнесмена Карла Мильштейна Брина и ее супруг, продюсер реалити-шоу Рой Банк. Они жили по соседству и приобрели недвижимость за $8,35 млн (733 млн рублей). Они намеревались снести дом, чтобы расширить свое поместье. Против выступили историки и жители Лос-Анджелеса. Брина обратилась в суд, заявляя, что дом выглядит неухоженным и заброшенным, а толпы фанатов мешают им жить. Суд отклонил иск.

Несколько лет назад аукционный дом Christie’s продал портрет Мэрилин Монро Shot Sage Blue Marilyn работы Энди Уорхола за рекордные $195 млн. Полотно ушло с молотка за четыре минуты и стало не только самой дорогой картиной XX века, когда-либо проданной на аукционе, но и самым дорогим произведением американского искусства в истории Christie’s.