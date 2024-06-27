Мигель Краснов: кому служил сын казачьего атамана-предателя

Атаман Семен Краснов, который во время Второй мировой войны поддержал нацистскую Германию, согласно официальной версии, был казнен. А вот его жене вместе с малолетним сыном удалось бежать за границу. Впоследствии Краснов-младший, как и его отец, служил диктатору, правда, уже другому.

Бегство в Латинскую Америку

Казачий атаман Семен Николаевич Краснов женился во второй раз в 1940-х годах, будучи в Париже. Его избранницей стала казачка Дина Владимировна Марченко, которая, как пишет С. Ю. Нечаев в своей книге «Русские в Латинской Америке», в 1946 году родила сына Михаила. Произошло это событие в австрийском Тироле, в лагере для военнопленных, занявших сторону гитлеровской Германии, всего через несколько дней после казни его отца.

Спустя 2 года после рождения сына Дина Марченко бежала вместе с ним и своей матерью за границу. Все они благополучно перебрались в Чили на корабле «Мерси», заполненном беженцами. Семья удачно обосновалась на новом месте, так как Марченко владела несколькими языками, а потому смогла устроиться на работу переводчицей в чилийское министерство иностранных дел. Благодаря этому Михаил-Мигель получил хорошее образование и окончил военную школу, правда, вопреки желанию матери.

Образование и карьера

Спустя 6 лет после того, как Мигель Краснов выпустился из училища в звании младшего лейтенанта, он принял самое непосредственное участие в путче, случившемся в Чили и отстранившем правительство Сальвадора Альенде от управления страной. Тогда к власти пришел генерал Аугусто Пиночет.

Надо ли говорить, что с этого момента Краснова заметили. Уже в следующем году его направили в Панаму для обучения в американской военной школе. Там он занял место в ряду лучших офицеров-курсантов. Вернувшегося в Чили лейтенанта Краснова тут же определили на службу в Управление национальной разведки, орган безопасности, который был создан хунтой для дезактивации и ликвидации подрывных группировок, действовавших в стране.

В 1975 году Мигель Краснов был удостоен медали «За мужество» за уничтожение лидера террористической организации MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionaria) Мигеля Энрикеса.

Служение диктатору и его последствия

Мигель Краснов не единожды был отмечен командованием за свою службу режиму Аугусто Пиночета, ему было присвоено генеральское звание. В 1998 году после ухода Пиночета Краснов тоже ушел в отставку. Впрочем, без дела Мигель не остался: его обеспечили руководящей работой в одном из гостинично-санаторных комплексов.

Однако за службу Пиночету сыну атамана расплачиваться все-таки пришлось. В 2000 году к власти в Чили вернулись левые, и Аугусто Пиночет был арестован. Вслед за ним под стражу взяли и его сподвижников, в числе которых был и Мигель Краснов.

Как утверждает А. Дзиковицкий, автор издания «Этнокультурная история казаков», Краснова обвинили в участии в перевороте 1973 года, в результате которого у руля страны и встал Пиночет. Виновным себя Мигель Краснов признавать отказался. Впоследствии он получил еще несколько сроков за убийства, похищения и пытки оппозиционеров. Последний суд над Красновым закончился в 2017 году, когда он был приговорен к очередному наказанию за убийство журналиста.