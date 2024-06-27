Как отмечали дни рождения русские цари и императоры

День рождения и Новый год – самые любимые в России праздники. Их ждут, к ним готовятся, их отмечают. И не верьте тем, кто говорит, что этого не любит и никогда не делает. Просто такой человек отмечает с самим собой. Но некоторым втихую это делать было невозможно – речь идёт о царях и императорах.

© К. Маковский Высочайший обеденный стол в Грановитой палате

6 июля 1796 года родился российский император Николай I, который и установил, даже не ритуал, а традицию празднования таких событий в царской семье. Вопреки сложившемуся мнению день рождения царя долгое время не был государственным праздником, но для всех членов императорской семьи считались высокоторжественными.

В допетровские времена великие князья и цари праздновали именины по установившейся со времен Древней Руси традиции. И именины царя по ритуалу не отличались от любого его распоследнего подданного — только были более пышными и торжественными.

Накануне пеклись пироги, которые утром разносили близким и друзьям. Их получение являлось приглашением на праздничный обед. Крестному отцу и матери вручали сладкие пироги, которые считались самыми дорогими.

© А. Рябушкин Пир богатырей у князя Владимира

Затем вся семья шла в церковь и выстаивала службу, виновник торжества молился перед иконой своего святого. Раньше запоминали день именин, новорожденному давали имя при крещении — в честь дня святого. Так что даже безграмотные по святцам точно знали когда им праздновать. Крестить старались как можно быстрее после рождения, поэтому именины если и не совпадали с ним, то были по времени рядом.

Вечером собирались гости и вносился именинный пирог. Он был большой и сладкий, чтобы жизнь тоже сладкой была. Украшался фигурками из теста, фруктами и ягодами, если были. Отсюда и это поздравление из нашего детства: «Как на (имя) именины испекли мы каравай…». Этой традиции сотни лет, а может и тысячелетия, и она жива до сих пор — торт ведь тоже сладкий пирог.

Цари свои именины праздновали точно также, только всё это было богаче и торжественнее. Да и угостить могли всех своих подданных, выкатывая на площадь бочки со хмельным и вынося те же пироги.

С Петром I эта традиция у царей прервалась. Не то чтобы именно она ему не нравилась, но всё что принадлежало «старине», которую он считал вредной, вызывало в нём отторжение. При этом праздновать свой день рождения Петр не любил (9 июня 1672 года). Он никогда его особо не отмечал, если находился в Москве или каком ином уголке своего государства.

© factroom.ru

Но зато если праздник его заставал в Санкт-Петербурге, то именины превращались в истинно петровский кутеж!

Стоит отметит, что вопреки сложившемуся мнению, в повседневной и будней жизни Петр пьянства не терпел. Но зато отрывались в праздники. Собственно, поэтому они были такими шумными и длились по нескольку дней кряду. А потом опять работать и на трезвую голову. И это ответ на вопрос, как такому, по устоявшемуся стереотипу, выпивохе удалось столько сделать.

Последующие императоры, а в XVIII веке, в основном императрицы, отмечали дни рождения каждый год по-разному и каждый по своему характеру. Общим был только торжественный молебен — служили молебны и по остальным церквам в государстве.

Но вот император Николай I свой день рождения 6 июля почти не отмечал. Зато он превратил в сказку праздник своей супруги Александры Федоровны – 1 июля. Был и ещё один повод – в этот день они сочетались браком.

© А. Гилберт Фейерверк на коронации Александра II в сентября 1856 года

Летом императорская семья жила в Петергофе. Утром и днём все по устоявшимся на Руси традициям – молебен. А вот вечером эта сказка и начиналась. Непременный атрибут праздника – богатая иллюминация.

Американский посол, побывавший на одном из них, писал, что картина напоминала чудеса «из волшебной лампы Алладина». Он уверял, что на деревьях висело 500 тысяч ламп. На самом деле только 52 тысячи, в виде виноградной лозы. Но и это было волшебно.

С тех пор и закрепилась традиция пышно справлять дни рождения женской части монаршей семьи и очень скромно мужской. А в случае тяжелых времен, например войн, то и вовсе не отмечались. Самыми дорогими подарками императоры считали сделанные собственными руками детей и супруги. Николай I до конца жизни носил в домашней обстановке только туфли, вышитые бисером женой и подаренные ещё в молодости.

Точно также скромно отмечал дни рождения Александр II — там только добавилось утреннее поздравление всем семейством.

И вот только при Александре III дни рождения императора и императрицы становятся государственными праздниками. Теперь все высшие сановники были обязаны с утра прибывать в царский дворец. Но сам император тоже скромно отмечал свои именины -главным праздником становится день рождения супруги Марии Федоровны – 14 ноября. Традиция стала стандартной и ежегодной. С обязательным парадом гвардии.

© И. Макаров (1822—1897) Прибытие государя на парад

Императрица стояла посреди зала, члены Государственного совета, польщенные приглашением, целовали ей руку, император пожимал им руки. Потом обедня в церкви и гости рассаживались за круглые столики по 10 человек.

А вот при Николае II всё происходило гораздо скромнее. Александра Федоровна не любила публичности и всячески её избегала. За что частенько получала выговор от своей свекрови, которая полагала празднования дней рождения не столько личным праздником, сколько монаршей обязанностью.

К моменту воцарения Николая II ритуал празднования дней рождений императоров стал устоявшимся и уже не допускались никакие отклонения. Так и продолжалось до самой февральской революции 1917 года.