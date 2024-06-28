Почему женщины лучше мужчин приспособлены к космическим стрессам

Всего 11 % космонавтов в мире — женщины, и ученые считают, что это неправильно. Они проанализировали влияние космических путешествий на иммунную систему человека и пришли к выводу: представительницы слабого пола более терпимы к космическим стрессам, чем мужчины. Результаты исследования опубликованы в Nature Communications.

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Его авторы пытались понять, как условия космического полета (микрогравитация, перемещение жидкостей и радиация) влияют на иммунитет астронавтов. Они изучили иммунные реакции двух мужчин и двух женщин, побывавших на орбите во время миссии SpaceX Inspiration4 в 2021 году, и сравнили эти сведения с данными 64 астронавтов НАСА. Выборка была небольшой, а выводы — предварительными, но исследователи полагают, что космические полеты сильнее влияют на мужчин почти по всем типам клеток и другим показателям.

Они обнаружили, что по возвращении из космоса у мужчин наблюдалось большее нарушение экспрессии генов, и она медленнее восстанавливалась до исходного уровня. Экспрессия генов — это процесс, в ходе которого наследственная информация от участка ДНК преобразуется в РНК или белок. Она позволяет клеткам контролировать собственную структуру и функцию. Половые различия наблюдались и содержании белков, играющих важную роль в защите от инфекций, воспалении и свертывании крови.

Причины этой разницы пока не ясны. Авторы исследования предположили, что она может быть связана со способностью женщин вынашивать и рожать детей.

«Способность переносить значительные изменения в физиологии и гидродинамике может быть полезна как для сохранения беременности, так и для преодоления стресса от космического полета на физиологическом уровне», — сказал руководитель исследования биофизик Кристофер Мейсон.



Чтобы подтвердить эту версию, необходимо продолжать изучение вопроса. По словам ученых, результаты их работы могут изменить подход к подбору экипажа — в частности, позволят набирать больше женщин для орбитальных, лунных и дальних космических миссий.