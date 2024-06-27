Древний Египет был уникальной цивилизацией, где женщины пользовались значительными правами и свободами по сравнению с другими древними обществами.

Удивительной традицией у женщин того времени был споосб выражения скорби по умершим кошкам. Кошки считались священными животными в Древнем Египте, и их смерть воспринималась как большая потеря. В знак траура египтянки сбривали брови, что было весьма заметным и символичным жестом.

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Также в Древнем Египте татуировки были преимущественно женским явлением. Это довольно необычно, учитывая, что во многих других древних культурах татуировки чаще ассоциировались с мужчинами.

Подробнее об этом и других интересных фактах о Древнем Египте рассказала в видео блогер @historyinteresting.