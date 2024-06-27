«Власть доводит до безумия»: профессиональная болезнь политических лидеров

Политические деятели обычно стремятся представить свои решения как плоды длительных раздумий о судьбах народа. Однако даже самые выдающиеся политики остаются людьми, а потому могут быть подвержены специфической профессиональной деформации – «гибрис-синдрому».

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«Власть доводит до безумия»

О потенциальной опасности власти для тех, кто ею облечён, во все времена знали мудрецы и святые.

«Как богатство обыкновенно губит людей неосторожных, так равно и власть. Первое доводит до любостяжания, а последняя до безумия», – говорил святитель Иоанн Златоуст.



Отцы церкви учили, что обладание властью «помрачает зрение ума» в человеке и, при отсутствии должной кротости, возбуждает в нём тщеславие, самонадеянность и безрассудство.

В XXI веке давние практические наблюдения такого рода получили развитие в учении о «гибрис-синдроме» (hubris syndrome, от древнегреческого «ὕβρις» – «дерзость»). Автором этого термина, относимого к области социопсихологии, является исследователь Дэвид Оуэн. В отличие от многих коллег-медиков, Оуэн хорошо знаком с представителями политической элиты, так как в 1977-1979 годах он занимал пост министра иностранных дел Великобритании. С 2002 года Оуэн исследует профессиональные заболевания глав государств и правительств. Экс-министр считает, что первые лица страдают весьма своеобразными психическими расстройствами. Старые термины «депрессивность» и «слабоумие», по его мнению, мало подходят для описания клинической картины. Зато аналогия нашлась в античной литературе. Речь идёт о героях, подверженных «хюбрису», самообожествлению, за которое они впоследствии получали наказание от богов («немезис»).

Гибрис-синдром у политиков

В 2006 году Дэвид Оуэн опубликовал статью «Гибрис и немезис у глав правительств», а на следующий год выпустил книгу «Гибрис-синдром: Буш, Блэр и отравление властью». В этих и последующих работах психиатр развивал взгляд на гибрис-синдром как на приобретённое личностное расстройство.

Качества политика, подверженного, по Оуэну, гибрис-синдрому, пересказывают экономист Михаил Хазин и блогер Сергей Щеглов в книге «Лестница в небо».

Такой лидер «воспринимает мир как сцену для самопрославления посредством использования власти». Заботясь о производимом им впечатлении, политик стремится делать то, что улучшает его имидж (а «непопулярные решения», соответственно, перекладывает на плечи подчинённых). Его страстность во время публичных выступлений доходит до экзальтации. Он отождествляет себя с целой нацией. Однако, в отличие от короля Людовика XIV, говорившего «государство – это я», современные политики всё же чаще употребляют местоимение «мы». Они демонстрируют гипертрофированную самоуверенность, высокомерие и презрение к окружающем. Лидер с гибрис-синдромом не признаёт над собой людского суда, он готов отвечать лишь перед судом Бога или «Истории», причём полностью уверен в своей правоте.

«Опьянение властью» в итоге приводит политиков к потере чувства реальности. Их действия становятся рискованными и импульсивными. Подверженный гибрис-синдрому человек перестаёт считаться с рациональными, в том числе экономическими, доводами при принятии решений. Он предпочитает действовать, даже не имея полной картины происходящего. Всего Оуэн выделял 14 симптомов, полагая, что наличия хотя бы пяти из них уже достаточно для диагностики гибрис-синдрома.

К счастью, указанное «профзаболевание» нельзя считать повальным в политической среде (хотя в данном случае Дэвид Оуэн, возможно, отдаёт дань политкорректности). Из 18 президентов США, чью биографию изучил психиатр, признаки гибрис-синдрома он нашёл только у Джорджа Буша-младшего. Также заболеванием страдали четыре английских премьер-министра из 25 изученных – Дэвид Ллойд-Джордж, Невилл Чемберлен, Маргарет Тэтчер и Тони Блэр.

В интервью изданию «Деловой Петербург» в 2011 году Дэвид Оуэн назвал «самый яркий» пример гибрис-синдрома в российской истории – правление Никиты Хрущёва.

«У него действительно был гибрис, впрочем, у него также наблюдалась депрессия, у которой к тому же были очень тяжелые маниакальные периоды. Его даже называли гиперманьяком», – отмечает Оуэн.



Губительные последствия

За пределами психиатрического сообщества гибрис-синдром воспринимается по-разному. Во многом это зависит от политической культуры конкретной нации. Лидеры с гибрис-синдромом могут стать объектами политической сатиры. Именно в таком ключе, показана, например, озабоченная своим имиджем президент США в исполнении Мэрил Стрип в фильме 2021 года «Не смотрите наверх». В то же время многие политологи видят в гибрис-синдроме и позитивные стороны.

«Обратите внимание, что гибрис-синдром даже в его психиатрическом описании в точности соответствует привычному всем образу харизматического вождя. Человек с гибрис-синдромом каждым своим словом, жестом и действием демонстрирует своё превосходство, свою принадлежность к высшей касте людей, неподвластных обычным законам, презирающих низменные материальные соображения», – пишут Михаил Хазин и Сергей Щеглов.



Эти авторы полагают, что стремящийся к власти человек должен имитировать гибрис-синдром, даже если им на самом деле не страдает. Главное для политика, по их мнению – не забывать о том, что важен результат конкретных действий, а не сами действия.

Апологию гибрис-синдрома можно найти во многих учениях, например, в трудах философа Фридриха Ницше, который восхвалял «властолюбие» и «себялюбие».

Однако медики указывают, что приобретение вожделенной власти оказывается губительным для личности. Из-за самонадеянности, импульсивности и потери эмпатии политиков с гибрис-синдромом сравнивают с пациентами, получившими черепно-мозговую травму. С течением времени, проведённого у власти, симптомы заболевания усиливаются. «Безопасным» периодом называют срок в один год, однако сегодняшние сроки правления президентов и премьеров, как правило, значительно больше.

Учитывая психиатрическую составляющую, гибрис-синдром можно рассматривать как деформацию естественного механизма социального доминирования, которая проявлялась в поведении вождей и царей со времён неолитической революции. Среди лидеров наций всегда были «безумцы» и «сумасброды», готовые упорствовать в своих заблуждениях до конца.

«Характерная черта гибрис-синдрома – упорная приверженность порочному политическому курсу, обусловленная неспособностью признать, что при его выборе была допущена ошибка», – считает Дэвид Оуэн.



Ошибки и просчёты харизматичных лидеров, при отсутствии сдерживающих механизмов, сыграли огромную негативную роль в истории. Всем известно, к чему привёл мессианский комплекс Адольфа Гитлера. Под влиянием идей о собственной «непогрешимости» и особом историческом значении немецкий фюрер развязал Вторую мировую войну, погубил миллионы людей и в итоге дошёл до полного краха.