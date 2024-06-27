«Политика государственного феминизма»: какие привилегии есть у женщин-заключенных в России

Несмотря на равенство всех граждан перед законом в РФ, отечественная правовая система всё равно предусматривает определённые преимущества для женщин. Так, в отношении представительниц прекрасного пола в России не выносят пожизненные приговоры. Но есть также и другие преимущества для женщин-заключëнных.

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Преступления и наказание

Согласно статье 59 Уголовного кодекса, смертная казнь не применяется к лицам до 18 лет, к мужчинам старше 65 лет и женщинам вне зависимости от возраста. Но из-за моратория данный вид наказания заменён на пожизненное заключение, которое дамам тоже не грозит.

Кроме того, дамы не отбывают наказание в колониях особого и строгого режима. Для них предусмотрены только исправительные учреждения общего режима, где условия содержания гораздо мягче.

Впрочем, ничего удивительного. Гендерный подход был распространëн и в Советском Союзе. Высшая мера наказания к представительницам слабой половины человечества в теории могла применяться, но на практике до этого почти никогда не доходило. Известны единичные случаи. Например, печально известная «Тонька-пулемëтчица» – Антонина Макарова – в 1979 году по приговору суда была расстреляна, в 1983 году высшую меру за хищения социалистической собственности применили в отношении Берты Бородкиной, а в 1987 году казнили серийную убийцу Татьяну Иванютину.

Особый статус

С лёгкой руки видной строительницы коммунизма Александры Коллонтай, женщины стали считаться носительницами более высоких морально-нравственных качеств. Им в новом обществе отводилась важная роль – тружениц и матерей, что нашло отражение и в системе советского права. Правда, объяснить такое отношение можно не только большевистскими взглядами, но и физиологическими особенностями. Учёный-юрист Вадим Филимонов утверждает, что представительницы слабого пола по сравнению с мужчинами труднее переносят заключение. А неблагоприятные морально-психологические и тяжёлые физические условия в местах отбывания наказания негативно влияют на репродуктивную функцию.

А ведь здоровая женщина – это залог успеха демографической политики, направленной на стимулирование рождаемости. Что в СССР, что в России правительство работало и продолжает работать как раз в этом направлении, ведь рост населения – это рост числа налогоплательщиков, работников, избирателей. Понятно, что женщина, получившая пожизненный срок, родить не сможет.

Исходя из этих же причин в нашей стране дам не призывают в армию, запрещают им работать на опасных и вредных производствах.