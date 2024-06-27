Кого в СССР не имели права забирать в вытрезвитель

В СССР с гражданами, которые появлялись в общественных местах подшофе, особо не церемонились. Их забирали в вытрезвители до полного прояснения сознания. Правда, были в первом в мире социалистическом государстве категории людей, которым такие учреждения не грозили.

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Депутаты Советов народных депутатов

Депутатов, которые находились в средней и тяжёлой форме опьянения, передавали представителям Советов. Далее таких любителей спиртного ждал выговор. Провести ночь в вытрезвителях им точно не «светило», но на дальнейшей карьере такое поведение непременно сказывалось.

Военнослужащие

Военнослужащим за своё пристрастие к алкоголю приходилось отвечать перед военной комендатурой. Правда, для этого пьяницам следовало находиться либо в форме, либо иметь при себе соответствующие документы. По рассказам современников, солдаты и офицеры, пойманные в состоянии опьянения, предпочитали переночевать в холодной комнате вытрезвителя, нежели лишаться «звёзд» на погонах.

Работники МВД, прокуратуры, органов госбезопасности

Пьяным силовикам оказываться в вытрезвители было никак нельзя. Известно, что алкоголь делает кого угодно болтливым. Следовательно, соседи по железной койке могли запросто узнать какую-нибудь ценную информацию. По этой причине подвыпившего гражданина, у которого находили «корочки», отправляли в горотдел милиции.

Иностранные дипломаты

Советские вытрезвители не являлись санаториями, а их сотрудники часто позволяли себе лишнего в общении с «постояльцами». Понятно, что демонстрировать такую сторону жизни СССР всему миру было не нужно. Таким образом, дипломатов, разгуливающих по улицам подшофе, в вытрезвители не отправляли. А вот рядовых иностранцев доставляли, но при этом старались создать максимальный комфорт.

Герои Советского Союза и кавалеры высших орденов

Граждан с такими статусами вежливо сдавали родственникам. Требовалось сделать всё необходимое, чтобы «клиент» ещё и не пострадал. Так как люди с высокими наградами априори не могли быть алкоголиками, проще было на их выходки закрывать глаза.

Беременные женщины и инвалиды

Беременных женщин и инвалидов отправляли не в вытрезвители, а в больницы. Наверняка им могла потребоваться медицинская помощь, а учреждения для алкоголиков порой не располагали возможностью её квалифицированно оказать.

А вот все остальные граждане большой страны, злоупотребляющие горячительными напитками, проводили ночи в вытрезвителях. Об этом обязательно сообщали на работу или учёбу, после чего гулякам приходилось оплачивать штрафы и забывать про премии и льготные путёвки в санатории, а членам КПСС – ещё и про партийную карьеру.