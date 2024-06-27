Какую правду о судьбе Фанни Каплан раскрыл челябинский прокурор

Фанни Каплан можно назвать одной из самых загадочных фигур советской истории. Мало того, что в деле о покушении на Ленина специалисты замечают немало белых пятен, так еще и смерть Каплан выглядит по меньшей мере странной. Да и казнили ли эсерку, стрелявшую в вождя, на самом деле?

© Русская семерка

Покушение и наказание

Августовским вечером 1918 года Владимир Ильич Ленин, выступавший с речью на московском заводе, был несколько раз ранен из огнестрельного оружия. По подозрению в покушении на вождя по горячим следам была задержана эсерка Фанни Ефимовна Каплан. Подозрения подтвердились, так как, согласно официальной версии, Каплан сама призналась в содеянном. Женщина также добавила, что стреляла «по собственному побуждению».

Несмотря на признание, перед судом Фанни Каплан так и не предстала. Каплан была убита комендантом Кремля Павлом Мальковым по распоряжению председателя ЦИК Якова Свердлова. Мальков впоследствии вспоминал, что его рука даже не дрогнула. Мало того, тело убитой было сожжено в железной бочке. Зачем понадобилось таким образом уничтожать останки, неясно, но точно то, что это породило множество слухов о том, что Фанни Каплан на самом деле осталась жива.

Основания для домыслов

Впрочем, подобные домыслы все же имели под собой определенные основания. Например, биограф Федор Раззаков пишет о том, что организатор покушения на Владимира Ленина Григорий Семенов, в боевом отряде которого состояла Фанни Каплан, уже 1919 году вышел на свободу. Более того, Семенов впоследствии был принят в партию и на службу в военную разведку. Семенова направили на работу в Китай, где он выполнял секретные задания.

Кроме этого, есть причины считать, что Ленин не хотел смерти Каплан. Его поддерживала и Надежда Крупская. Так, В. К. Виноградов в сборнике документов «Фанни Каплан, или Кто стрелял в Ленина?» приводит рассказ Анжелики Балабановой, социалистки, которая видела слезы Крупской. Надежда Константиновна была шокирована убийством эсерки. Она сетовала, что в революционной стране казнь революционерки является чем-то из ряда вон выходящим.

Версии о судьбе Каплан

Неудивительно, что многие считают, что Ленин заступился за Фанни Каплан, и та осталась жива. В бочке же сожгли тело другой женщины. В частности Иосиф Наумов, потомственный челябинский прокурор вспоминал, что его отец, в свое время работавший с революционерами Григорием Орджоникидзе и Георгием Пятаковым, рассказывал, что Каплан была приговорена к пожизненному заключению. До 1939 году Фанни Каплан якобы отбывала наказание в Верхнеуральске, а потом была переведена в Соликамск.

Эта версия приведена и в книге Николая Зеньковича «Покушения и инсценировки». Как пишет Зенькович, сохранились свидетельства людей, которые встречались с Каплан в местах не столь отдаленных. Особенно историка поразили слова Новикова, который проходил по делу о покушении на Ленина. Новиков, согласно протоколам допросов, утверждал, что видел Фанни Каплан во дворе свердловской тюрьмы в 1937 году. Правда, поговорить с Каплан Новикову не удалось.