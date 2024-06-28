Первый рисунок для обложки книги «Гарри Поттер» продан за 161 млн рублей

Иллюстрация для самого первого тиража книги «Гарри Поттер и философский камень» 1997 года была продана на аукционе за 161 млн рублей ($1,9 млн), что является рекордом для предметов, связанных с миром магии.

Ожидалось, что лот уйдет с молотка в диапазоне $400 тыс. – $600 тыс. Но итоговый результат превзошёл все ожидания.

На картине изображен Гарри Поттер на платформе 9¾, ожидающий своей первой поездки на Хогвартс-экспрессе. Художник Томас Тейлор нарисовал изображение за два дня с помощью акварельных красок и черного карандаша. За это ему заплатили $650.

Сам художник больше не принимал участие в рисовании обложек для Поттерианы. Так как книга стала бестселлером и культурным феноменом, то издательство Bloomsbury решило привлечь более именитых иллюстраторов.

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Интересно, что первый тираж состоял лишь из 450 экземпляров. В книжный магазин рядом с домом Томаса Тейлора поступило 10 книг для продажи, но сам он не купил ни одной. Издание было в твердой обложке, и начинающий художник не мог себе позволить лишних трат, особенно с учетом того, что в Bloomsbury обещали прислать подписанный экземпляр, но так этого и не сделали.

В итоге, первый тираж стал коллекционным и раритетным. Книга именно этого тиража была предыдущим рекордсменом по стоимости предметов мира Гарри Поттера. Она в 2021 году была продана за $421 тыс. (около 30 млн рублей по курсу 2021 года).