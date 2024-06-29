Загадочный зеркальный монолит снова обнаружили в США

В американском штате Колорадо внезапно появился загадочный монолит с отражающей поверхностью. Об этом сообщает телеканал KDVR.

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Уточняется, что объект нашли вблизи небольшого города Белвью. Владелица земли, на которой появился монолит, заявила, что не имеет представления о его происхождении, передает телеканал.

Аналогичный монолит высотой около трех метров ранее обнаружили в штате Невада. Также загадочные объекты появились в Колумбии и странах Европы — Нидерландах, Германии, Испании и других.

По информации The Guardian, эти монолиты вызвали много теорий заговора: некоторые полагают, что металлические столбы принадлежат внеземным цивилизациям, в то время как другие полагают, что это хорошо спланированный розыгрыш.

В марте этого года на отдаленном холме в Уэльсе заметили очередную загадочную металлическую колонну. Ее сфотографировал местный бегун Ричард Хайнс, который часто совершает пробежку в этих местах. По его словам, раньше он такого точно не видел.

В 2020 году в пустыне американского штата Юта был обнаружен странный объект. Его нашли ученые, изучавшие с вертолета миграционный маршрут отар дикого барана-толсторога. Металлический монумент сняли на видео: это ровная металлическая плита высотой порядка трех метров.