Как многодетная семья пыталась угнать самолет

8 марта 1988 года на военном аэродроме в Вещево, в Ленинградской области, разворачивались трагические события. Сотрудники милиции со стрельбой штурмовали пассажирский самолет. Внутри находились 8 членов экипажа и 76 пассажиров, из которых 11 были угонщиками. Самому младшему «воздушному пирату» было всего 9 лет. Захватила воздушное судно многодетная семья Овечкиных, известная своим джазовым самодеятельным ансамблем «Семь Симеонов».

Судьба Нинель Ершовой была непростой. Когда ей было всего 5 лет, в 1942 году, девочка потеряла мать, которую застрелил колхозный сторож. Женщина хотела собрать на поле немного картофеля, чтобы накормить голодающую дочь. Отец Нинель был на фронте, поэтому девочку отдали в детдом. Когда он вернулся, то забрал дочь домой.

© Нинель Овечкина

Но счастье было недолгим — под давлением мачехи, невзлюбившей падчерицу, мужчина снова сдал ее в приют. В 15 лет подростка забрал в семью родной дядя. Он и его жена хорошо относились к племяннице и заменили ей родителей. Нинель, наконец, смогла учиться в обычной школе и узнала, что такое нормальное детство.

Овечкина и ее дети

После детдома Нинель Ершова устроилась продавцом в винно-водочный магазин. В 18 лет она встретила Дмитрия Овечкина, который стал ее мужем, и сменила фамилию. У молодой пары родилась дочь Людмила. Спустя время Нинель родила еще одну девочку, но она вскоре умерла. После этого супруги решили, что у них будет столько детей, сколько пошлет Бог. В итоге в многодетной семье появилось 11 Овечкиных-младших.

Нинель всегда много работала и старалась обеспечить семью. В 1985 году, когда началась борьба с пьянством и спиртное стало дефицитом, женщина торговала водкой из-под полы. Семеро сыновей и четыре дочери: Людмила, Ольга, Василий, Дмитрий, Олег, Александр, Игорь, Татьяна, Михаил, Ульяна и Сергей всегда были одеты и сыты. При этом в семье царила железная дисциплина — Нинель была строгой, но справедливой матерью.

А вот Дмитрий Овечкин совсем не чувствовал ответственности за семью. Он пил и из-за этого часто оставался без работы. Спокойный в трезвом виде, после выпивки он становился агрессивным и жестоким. Пьяный Дмитрий избивал жену с детьми и угрожал им ружьем.

В 1984 году, во время очередного запоя, он снова взялся за оружие. Но старшие сыновья Дмитрий и Василий устали терпеть его выходки. Они жестоко избили домашнего тирана, который через пару дней скончался от полученных травм. Советский суд учел обстановку в многодетной семье и оправдал парней.

Одна из сестер, Татьяна, позже вспоминала, что жили они дружно и во всем помогали друг другу. Нинель никогда не кричала на детей, но добивалась от них самостоятельности. Овечкины не курили и не употребляли алкоголь. Друзей у них почти не было и в их большом деревянном доме в Иркутске гости были большой редкостью. А еще мальчики серьезно занимались музыкой и учились в музыкальной школе.

«Семь Симеонов»

В 1983 году в семье Овечкиных произошло важное событие. Семь сыновей Нинель начали выступать как самодеятельный джазовый ансамбль «Семь Симеонов». Название взяли из русской народной сказки, оно как нельзя лучше подходило к команде из 7 юных музыкантов. Ничего особенного группа из себя не представляла, но для СССР такие семейные коллективы были в диковинку, и Овечкиных начали серьезно раскручивать.

Иркутян приглашали с концертами в разные города Союза, звали на передачу «Шире круг» и даже организовали им выступление на XII Международном фестивале молодежи и студентов в Москве, где присутствовали иностранные гости. Овечкины почувствовали себя настоящими звездами эстрады. В 1987 году ансамбль впервые выехал на зарубежные гастроли в Японию. И эта поездка определила судьбу семьи.

Заграница повергла Овечкиных в шок. Их удивляло абсолютно все, начиная от обилия товаров в магазинах и заканчивая отношением к творческим людям. Гастролеры узнали, что в других странах джазовые музыканты получают не грамоты и вымпелы, а хорошие гонорары, позволяющие им жить на широкую ногу.

Впечатленные увиденным, музыканты направились к посольству США и попросили политического убежища. Но в ходе беседы с ними посол выяснил, что их мотив совсем не политика, а страсть к красивой жизни. Разумеется, в убежище им отказали и «Семь Симеонов» вернулись к маме в СССР.

Угон самолета

Но парни не собирались отказываться от идеи покинуть Союз. Старший сын. Олег, вместе с матерью разработал новый план. Он заключался в том, что они угонят самолет и улетят в одну из капиталистических стран. Их представления о подобных акциях были наивными, и никто не думал о том, что террористов не жалуют ни в одной стране и даже в случае успеха старших ждет тюрьма, а младших — приюты.

© Оружие в футляре контрабаса (фото со следственного эксперимента)

К побегу готовились основательно. Овечкины продали все, что представляло хоть какую-то ценность. На вырученные деньги они купили несколько охотничьих ружей, переделав их под обрезы. Кто-то из старших раздобыл пистолет Макарова. Кроме того купил порох, из которого изготовили несколько бомб. Оружие решили пронести на борт авиалайнера в футляре от контрабаса, под вторым дном. Путешествуя с музыкальными инструментами, Овечкины знали, что громоздкий предмет не помещается в рентгеновский аппарат.

Бежать решили все вместе, кроме 32-летней Людмилы. Она вышла замуж и жила отдельно, вместе с мужем. Ее на семейном совете вообще решили не посвящать в планы. 8 марта 1988 года 51-летняя Нинель, и ее дети — Ольга (28 лет), Василий (26 лет), Дмитрий (24 года), Олег (21 год), Александр (19 лет), Игорь (17 лет), Татьяна (14 лет), Михаил (13 лет), Ульяна (10 лет) и Сергей (9 лет) сели в самолет Ту-154, совершавший рейс Иркутск — Курган — Ленинград.

Вскоре после взлета пилотам через стюардессу передали записку. В ней было следующее:

«Следовать в Англию (Лондон). Не снижаться. Иначе самолет взорвем. Вы находитесь под нашим контролем».



Как положено по инструкции, пилоты тут же закрылись в кабине, а стюардесс отправили в салон. Девушки столкнулись с Овечкиными, которые достали обрезы и начали открыто угрожать взорвать самолет. Переговоры с террористами поручили бортинженеру Иннокентию Ступакову. Он сумел убедить угонщиков, что горючего до Лондона не хватит и необходимо совершить посадку для дозаправки.

Штурм

В ответ на слова Ступакова Нинель Овечкина повела себя агрессивно. Она начала кричать, что бортинженер врет и требовала, чтобы сыновья его убили. Но в итоге сторонам удалось договориться. Правда, Овечкины потребовали, чтобы дозаправку сделали за пределами СССР, в Финляндии. Но на земле с этим вариантом не согласились. Диспетчер предупредил экипаж, что при попытке пересечь границу, самолет собьют.

В связи с этим вместо финского аэропорта Котка решили садиться на военный аэродром Вещево в районе Выборга. При этом все планировали обставить так, чтобы преступники не сомневались, что это Финляндия. Но кто-то на земле допустил ошибку и вывел на взлетную полосу солдат. Овечкины это заметили и поняли, что их обманули. Разъяренный Дмитрий застрелил стюардессу, которая вела переговоры.

После этого старшие братья попытались проникнуть в кабину пилотов. Но бронированную дверь выломать не удалось. Бортпроводникам удалось успокоить террористов и убедить их, что после заправки они полетят дальше. После этого три часа тянули время, подгоняя то один топливозаправщик, то другой. Овечкины нервничали, размахивали оружием и обещали взорвать бомбы.

В 19.00 начался штурм самолета. В нем приняли участие неподготовленные к подобным операциям сотрудники милиции. Так произошло потому, что спецподразделение пришлось бы ждать слишком долго, а угроза взрыва была очевидной. Милиционеры проникли в кабину пилотов, открыли дверь и начали беспорядочно палить из оружия. В ответ прозвучали выстрелы Овечкиных.

Но угонщики не были готовы к долгой перестрелке, и вскоре у них закончились патроны. Стало ясно, что план побега из СССР провалился. Поэтому Ольге поручили вывести из самолета младших детей — Татьяну, Михаила, Ульяну и Сергея.

После этого старший, Василий, застрелил мать по ее просьбе. Убить братьев он не смог, поэтому было решено взорвать бомбы. Но те оказались слишком слабыми и погиб только Александр.

Тогда Василий, Олег и Дмитрий по очереди застрелились из одного обреза. Их 17-летний брат Игорь не смог покончить собой и спрятался. После взрывов в салоне самолета начался пожар и пассажиры начали экстренно эвакуироваться.

На земле возникла неразбериха — растерянные милиционеры, опасаясь, что среди спасающихся есть террористы, начали избивать всех без разбора. Одному из пассажиров даже прострелили ногу.

Суд над угонщиками

Итог неудачного угона был страшным. Внутри лайнера погибли, задохнувшись в дыму, три пассажира. Еще 15 получили ранения и травмы. Среди сотрудников милиции было два раненых. Самолет сгорел и восстановлению не подлежал. Но по законам СССР отвечать перед законом могли только двоих выживших совершеннолетних. Поэтому судили 17-летнего Игоря и 21-летнюю Ольгу.

© Фотографии из дела Овечкиных

За 7 месяцев следствия было собрано 18 томов материалов. Ольга признала свою вину сразу. Она была беременной и ей дали всего 6 лет. Игорь Овечкин все время изворачивался и менял показания. Он получил 8 лет. Младших детей отправили по интернатам. Но старшая сестра Людмила забрала братьев и сестер в свою семью. Когда в колонии Ольга родила дочь Ларису, ее тоже передали старшей сестре.

Овечкины были освобождены досрочно, всего через 4,5 года. Игорь продолжал заниматься музыкой даже в заключении. Выйдя на свободу, он подрабатывал игрой в ресторанах. Но прожил он недолго — его погубили пристрастие к алкоголю и наркотикам. В 1999 году его арестовали за оборот запрещенных веществ. Игорь Овечкин умер в СИЗО при невыясненных обстоятельствах.

Ольга попыталась начать нормальную жизнь и даже забрала у сестры дочь. Но она не могла найти нормальную работу, и вскоре Лариса вернулась к Людмиле. Женщина работала продавцом рыбы на рынке и употребляла алкоголь. В 2004 году ее убил во время пьяной ссоры сожитель.