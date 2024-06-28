Как спасти Землю от нового Великого вымирания

Глобальное потепление и изменение климата может привести к серьезному сокращению биоразнообразия на планете, предупреждают ученые. Дело может дойти даже до нового Великого вымирания — катаклизма, аналогичного тому, в результате которого исчезли динозавры. Международная группа экологов и защитников окружающей среды предложила простой, но при этом эффективный способ избежать этого.

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Суть идеи

Как объяснили специалисты, большинство редких видов животных и растений сегодня обитают на небольших по площади территориях, занимающих не более 1,5% поверхности планеты. Речь идет об около 5 000 видов, находящихся сейчас под угрозой у исчезновения. Если сосредоточить усилия человечества на охране именно этих небольших, но важных территорий, то экологической катастрофы вполне можно избежать.

Сколько это стоит

Специалисты даже рассчитали, во сколько обойдутся усилия по защите этих территорий. Единоразовые расходы оцениваются примерно в 170 миллиардов долларов, что составляет лишь 0,2% ВВП США. Далее необходимо будет вкладывать около 35 миллиардов ежегодно еще в течение 5 лет. Даже в масштабах США, не говоря уже обо всем мире, это достаточно скромные суммы.