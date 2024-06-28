Агата Кристи: как замужество обернулось детективной историей

Агата Маллоуэн, больше известная миру под псевдонимом Агата Кристи, отличалась тонким умом и живым воображением, благодаря чему стала самой читаемой писательницей ХХ века. Бурная фантазия выручала ее не только в создании детективных историй, но и в реальной жизни. Однажды она здорово проучила супруга-изменника.

Как замужество обернулось детективной историей

Агата познакомилась с будущим мужем Арчибальдом Кристи в 22 года. Они оба были приглашены на званый ужин. Вскоре бравый лейтенант сделал ей предложение. Спустя два года молодые люди стали мужем и женой. Арчибальд сделал успешную карьеру в Первую мировую. Он вернулся с войны в звании подполковника. В 1919 году у пары родилась дочь, которую назвали Розалиндой.

К тому времени Агата успела издать несколько детективных романов, которые принесли ей известность. Казалось, семейная идиллия будет длиться вечно. Ничто не предвещало беды. Пока однажды в 1926 году супруг не заявил, что желает развестись. Оказалось, что Арчибальд питает чувства к другой даме. Агата была потрясена, как всякая другая женщина в такой ситуации. Она отреагировала в духе знаменитых детективов.

Вместо того, чтобы затеять громкий скандал со слезами, упреками, утешениями подружек, она задумала изощренную месть. Королева детективов предупредила секретаря, что уезжает на несколько дней. Она села в машину и куда-то уехала. Утром ее Morris нашли на берегу озера Сайлент-Пул. Полицейские обнаружили в салоне шубку, чемодан и никаких признаков писательницы.

Полицейское расследование и вездесущие журналисты

Таинственное исчезновение знаменитой писательницы всколыхнуло общественность. Газеты пестрели провокационными заголовками. Полковник Арчибальд Кристи попал под подозрение. Полиции стало известно о его интрижке на стороне. Детективы следили за домом, прослушивали телефон. Супруг писательницы попал в крайне неловкое положение.

Полиция тщательно исследовала водоем, на берегу которого нашли автомобиль писательницы. Водолазы обшарили дно в поисках тела, прочесали озеро сетями. Чопорные англичане следили за детективной интригой, высказывали собственные версии случившегося. К поискам королевы детектива присоединились сотни волонтеров.

В какой-то момент полиции сообщили о женщине, которая остановилась в отеле провинциального городка Хэрроугейт. В книге регистрации она отметилась как прибывшая из Кейптауна миссис Нили.

© Агата Кристи. 1926 год

Детектив, которому было поручено проверить информацию, два дня негласно наблюдал за постоялицей. Каким-то образом сведения о миссис Нилли стали известны прессе. Журналиста «Дейли ньюс» не заботила конспирация. Он без лишних церемоний подошел к приезжей из Кейптауна, обратившись к ней «миссис Агата». Писательница поняла, что ее раскрыли. Она любезно дала интервью, умело обходя неудобные вопросы.

Личная жизнь Агаты Кристи

Детективная история с исчезновением доставила немало тревог неверному супругу. Агата виртуозно отомстила за интрижку и подала на развод. Чопорные англичане еще долго вспоминали загадочное исчезновение.

Репутация полковника здорово пострадала. Общество запомнило его как подозреваемого в убийстве жены, а не героя войны и заслуженного вояку.

Спустя четыре года у Агаты Кристи начались новые отношения. В 1930 году в Ираке она встретила талантливого археолога. Макс Мэллоуэн был моложе возлюбленной на 14 лет. Но во время заключения брака молодожены скрыли разницу в возрасте.

© Макс Мэллоун и Агата Кристи

Остаток жизни влюбленные прожили душа в душу, без приключений и исчезновений. Любознательная писательница с удовольствием сопровождала археолога в его исследованиях по Ближнему Востоку