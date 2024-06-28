Клаудия Шейнбаум: первая женщина-президент Мексики

Не так давно в истории Мексики наступил переломный момент: Клаудия Шейнбаум Пардо стала первой женщиной, избранной на пост президента.

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В возрасте 61 года, она не только воплотила свою политическую мечту, но и наглядно показала, что возраст и пол не являются препятствием для достижения высших вершин власти.

Символ новых времен

Клаудия Шейнбаум — не коренная мексиканка. Она потомок евреев-мигрантов: ее предки бежали из Болгарии, спасаясь от нацизма. Но именно в Мексике Клаудия реализовала все свои самые важные цели.

Клаудия Шейнбаум Пардо стала символом разрушения стереотипов в стране. Она преодолела барьеры, связанные с полом, показав, что женщины могут занимать самые высокие посты в государстве. Ее победа на выборах — это настоящая сенсация, ведь Мексика та страна, в которой множество поколений подряд культивируется «мачизм» — превосходство мужчин.

Но Клаудия сумела показать, что она может заниматься наукой и политикой наравне с мужчинами: у нее степень магистра и степень доктора философии в области энергетики и физики, она окончила факультет естественных наук, много занималась социальными темами. Шейнбаум анализировала рациональное использование энергии в общественном транспорте и зданиях Мексики, а также других наиболее энергоемких секторах экономики.

В 2007 году Шейнбаум в составе межправительственной группы экспертов стала лауреатом Нобелевской премии мира, присужденной за вклад в исследования последствий глобального изменения климата.

Также еще будучи студенткой, Клаудия участвовала в студенческих движениях. А во время предвыборной гонки она показала невероятное мужество и настоящую силу. Ведь выборы 2024 года называют самыми кровавыми: криминальные картели, пытаясь взять ход выборов под свой контроль, убили более 80 человек, в том числе журналистов и политиков. Но Клаудию это не испугало, она не сняла свою кандидатуру, а продолжила бороться и победила!

На своем посту она пообещала также бесстрашно бороться с преступностью, чтобы сделать улицы городов безопаснее и коррупцией. И уже даже преуспела в исполнении своих обещаний.

Вернулась к бывшему

Личная жизнь президента всегда находится под тщательным наблюдением как со стороны соперников, так и избирателей. Но Клаудия не скрывает от людей свою семью. Почти 30 лет она была замужем за политиком Карлосом Имаз Гиспертом, который представлял взгляды противоборствующей политической партии. Но, по словам Клаудии, это не повлияло на семейную жизнь. Пара развелась в 2016 году, но в 2023 политик вновь вышла замуж. Ее избранником стал бывший молодой человек, с которым она встречалась еще во времена студенчества.

Тогда отношения не сложились, потому что парню пришлось уехать учиться на другой континент. Но спустя много лет Клаудия и Хесус нашли друг друга благодаря социальным сетям. Старые знакомые много лет общались прежде, чем возобновить отношения. Президент шутит, что времени на готовку совсем нет, но все же одно коронное блюдо, которое помогло завоевать сердце мужа, у нее имеется.