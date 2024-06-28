День Ивана Купалы: зачем славяне прыгали через костер

День Ивана Купалы (Иван Купала или Иванов день) — народный праздник восточных славян, посвящённый летнему солнцестоянию, расцвету природы и первому повороту солнца на зиму. В этот же день христиане отмечают Рождество Иоанна Предтечи (Крестителя), из-за чего эти праздники оказались связаны между собой.

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Когда день Ивана Купалы

День Ивана Купалы отмечается 7 июля. Эта дата никогда не меняется (в отличие от, например, Пасхи и привязанных к ней христианских праздников. По старому стилю Ивана Купалу праздновали 24 июня.

Что за праздник Иван Купала

Иван Купала — древний языческий праздник восточных славян. Изначально он был приурочен к летнему солнестоянию, когда световой день самый длинный в году, а ночь — самая короткая.

Схожие праздники были и у соседних народов — Оханнус у финов, Янов день или Лиго у эстонцев и латышей, Йонинес у литовцев. У белорусов Иванов день также носил название Купалье.

История праздника Ивана Купалы

Ещё в XVII веке польские историки утверждали, что летний праздник посвящён славянскому богу Купале, которому поклонялись в древности. Похожее мнение встречается и в других источниках.

Например, в книге «Народная Русь» этнограф Аполлон Коринфский рассказывает, что Купало и Купальница — древние имена Перуна и богини Зари.

По болгарскому поверью в дни летнего солнцестояния солнце (Перун) сбивается с пути, и Заря приходит ему на помощь: ведёт по небесной тропе и каждое утро умывает росой.



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Но другие исследователи считали, что такого бога никогда не существовало. Купальские праздники, согласно этой теории, совершались в честь свадьбы бога-солнца и зарёй-зарницей. Одним из её актов считалось купанье солнца в водах — поэтому праздники так и назвали.

Со временем христианское вероучение стало замещать языческие традиции — но не везде. Где-то следы ритуалов сохранились, и относились к этому все терпимее. Вот что писал об этом Коринфский в 1901 году:

«В настоящее время, когда в недрах народа утратилось всякое представление о его прежнем язычестве, никому не мешает уже и цветистая пестрядь всё более и более сливающихся с обыденным обиходом жизни народных обычаев, еле сочащимися ручейками вытекающих из обмелевшего моря славянских преданий».

Как связаны Иван Купала и Иоанн Предтеча (Креститель)

После принятия христианства на Руси на купальские праздники установили православный праздник — Рождество Иоанна Предтечи. Иоанн был пророком, который крестил Иисуса Христа, Сына Божьего, в реке Иордан.

За проповеди о скором пришествии мессии его и прозвали Предтечей, а за крещение — собственно Крестителем.

Рождество Иоанна Предтечи — великий, но не двунадесятый (один из 12 ключевых) православный праздник. Креститель считается самым почитаемым христианским святым после Богородицы (Девы Марии).



Из священных текстов следует, что Иоанн родился за шесть месяцев до Иисуса и приходился ему родственником по материнской линии.

Перед тем как начать проповедовать, он много лет жил в пустыне, где готовился к своему служению. Там он питался мёдом и саранчой и носил грубую одежду.

Как только Иоанну исполнилось 30 лет, он отправился из пустыни с проповедью о скором пришествии Христа.

Вскоре он достиг берегов реки Иордан, где в то время по традиции занимались религиозными омовениями иудеи. Там Иоанн начал крестить людей — это стало прообразом современного таинства крещения.

Однажды с просьбой крестить его к Иоанну обратился и Иисус Христос. Во время таинства на него снизошёл Святой Дух в виде голубя, а глас с небес провозгласил его Сыном Божьим.

Со временем День Ивана Купалы и Рождество Иоанна Крестителя смешались между собой — православный праздник дополнили языческие песни и пляски. Вот что об этом говорил автор «Настольной книги для священнослужителя» Сергей Булгаков.

«Под именем Купалы наши предки боготворили благодетельную для растений силу воды и животную теплоту солнца и веровали, что этот Купала сокрыт и в воде, и в огне, и в травах. Во времена христианские наши предки, по своей неразвитости, смешивая языческое с христианским, присоединили праздник Купалы к празднику св. Иоанна Крестителя, дав св. Предтече прозвание Ивана Купалы».



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Традиции на Ивана Купалу

День Ивана Купалы отличается от других народных праздников огромным количеством традиций, ритуалов и обрядов.

Вода

В Иванов день реки и озёра обретали прежде невиданную силу. Восточные славяне считали воду символом духовного перерождения.

Поэтому в ночь на Ивана Купалу обязательно до захода солнца нужно было искупаться — Купалу, кстати, из-за этого называют «чистоплотным».

Особой силой наделялась и роса — считалось, что в этот день она послана небесами. По традиции на утро в Иванов день ей обязательно умывались.



Огонь

Не менее важная стихия в день Ивана Купалы. С последними лучами солнца было принято закладывать очищающие костры — на холмах и высоких берегах.

Хворост для него собирали по округе молодые парни и девушки, а зажигали костёр от «живого огня», который добывали по старинке — с помощью трения.

Вокруг костра в ночь на Ивана Купалу водили хороводы, возле него плясали и пели, а через пламя прыгали. Считалось, что чем выше прыгнешь, тем будешь счастливее и защищённее от всех напастей.

Пары же прыгали через костёр, держась за руки, — удачный прыжок говорил о скорой свадьбе.

Растения

В купальскую ночь принято собирать цветы и травы — считалось, что в эту ночь они получают целебную и защитную силу.

Из цветов плели венки, которые сначала носили, а позже высушивали и хранили дома как оберег. Собирали в них не менее 12 трав и цветов, в том числе иван-да-марью, базилик, барвинок, герань, ежевику, розу, ветки берёзы и дуба. У каждого был свой особый смысл.

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Самое важное растение в Иванов день — папоротник, который, по преданиям, цветёт только в эту ночь, ровно в полночь. Принято было выходить на поиски призрачного цветка, который обещал невероятные способности — даже понимать язык животных и повелевать водой.



На купальских венках ещё и гадали: пускали по реке и смотрели, как далеко уплывут. Считалось, что чем дальше венок от берега, тем лучше судьба ждёт его обладателя. Нередко в венки вставляли заженную свечу или лучину — чем дольше она горела, тем более долгую жизнь обещала.

Помимо этого, после Иванова дня было принято заготавливать веники для бани. Они считались полезными для здоровья. А вот веники, срезанные до Купалы, по поверью приносили вред для здоровья и грозили чесоткой.

Что нельзя делать на Ивана Купалу

День Ивана Купалы выпадает на Петров пост — один из четырёх ключевых христианских постов. Из-за этого верующие не могут есть в этот день скоромную пищу, то есть пищу животного происхождения.

Самыми строгими днями поста считаются среда и пятница, которые и вовсе предполагают только сухоядение. В пищу в эти дни можно употреблять только хлеб, фрукты и овощи.



Если говорить о народных традициях, то в саму ночь на Ивану Купалу советовали не купаться и не спать. Всё из-за разгула нечисти: русалки могли утянуть на дно, лешие — утащить в лес, а черти — попортить скотину.

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Как церковь относится к Ивану Купале

Верующие православные нередко задаются вопросом: греховно ли соблюдать традиции на Ивана Купалу? Священники убеждены: так и есть.

«С точки зрения всех христианских конфессий участие в подобных мероприятиях однозначно является идолопоклонством, а следовательно, тяжелейшим грехом, который по сути своей означает разрыв отношений с Богом. С печалью можно отметить, что на сегодняшний день множество россиян, относящих себя к православным христианам, с энтузиазмом принимают участие в языческих ритуалах в канун Рождества Иоанна Крестителя», — отмечал иерей Пётр Гурьянов.



Аналогичное мнение высказывал церковный публицист Максим Первозванский. По его словам, языческие праздники предполагают «выпускание на волю страстей», что совсем не соответствует церковным традициям.

Приметы на Ивана Купалу

Наблюдения за природой в этот день помогали древним славянам предсказать не только погоду на ближайшие месяцы, но и грядущий урожай.