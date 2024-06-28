Пост №1: чем закончилась последняя вахта у Мавзолея Ленина

В 1993 году был снят почетный караул у Мавзолея Ленина. Историки связывают это событие с тем, что произошло в стране в октябре того же года. Именно поэтому, по мнению исследователей, никаких торжественных мероприятий в связи с ликвидацией поста возле усыпальницы вождя запланировано не было.

Учреждение поста № 1

Впервые вопрос об учреждении почетного караула у тогда еще временного Мавзолея встал сразу после смерти Владимира Ленина. Тогда у тела вождя начали по очереди дежурить простые крестьяне и рабочие. 26 января 1924 года присутствие караула возле усыпальницы утвердил своим приказом Николай Муралов, командовавший Московским гарнизоном. В то время Ленина охраняли учащиеся школы имени ВЦИК, почетным командиром которой являлся Ильич.

С этого момента возле Мавзолея Ленина несли вахту двое военнослужащих, вооруженных карабинами. Тем самым, как пишет в своей книге «Правда и вымыслы о кремлевском некрополе и Мавзолее» Алексей Абрамов, солдаты воздавали воинские почести организатору революции и первому главе Советского государства. Поэтому неудивительно, что пост у Мавзолея еще называли постом № 1. Так продолжалось до развала СССР, точнее до 1993 года.

Ликвидация караула

Ликвидация поста № 1 произошла после того, что случилось в начале октября 1993 года, когда разразилась кульминация внутриполитического конфликта в России. По данным Генеральной прокуратуры Российской Федерации, только у мэрии города Москвы, у телецентра «Останкино» и во время штурма Дома Советов Российской Федерации погибло не менее 123 человек. В общей сложности жертвами Октябрьского восстания стали 158 россиян, а более 400 были ранены и получили иные травмы.

Результатом противостояния стало насильственное прекращение действия в России существовавшей с 1917 года советской модели власти, прежние ценности утратили свою былую силу. Поэтому историк Александр Островский, автор издания «Расстрел «Белого дома». Черный Октябрь 1993 года», утверждает, что именно для того, чтобы дать понять, какие изменения произошли в стране, 6 октября 1993 года Борис Ельцин и снял караул у Мавзолея Ленина.

Последняя вахта

Так что неудивительно, что никаких торжественных мероприятий по поводу снятия поста № 1 запланировано не было. Известно лишь, что часовыми, которым было доверено нести завершающую вахту у Мавзолея Ленина, были Роман Полетаев и Вадим Дедков, рядовой и ефрейтор соответственно. Сержант Олег Замоткин увел обоих с поста внутрь усыпальницы вождя. Там караульные подождали капитана Александра Горбунова, который являлся командиром роты, и через черный ход ушли из Мавзолея, проследовав незамеченными в Кремль.

Мавзолей Ленина перестал входить в список мест, которым следовало воздавать воинские почести. Что касается поста № 1, то 12 декабря 1993 года он был перенесен от Мавзолея к Могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены, где горит Вечный огонь. Этот мемориал был построен еще в 1967 году, но долгие годы постоянного поста здесь не было. Теперь же в памятные даты караул у Могилы Неизвестного солдата находится круглосуточно, например, 21-22 июня, в день начала Великой Отечественной войны.