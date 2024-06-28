Как медведь заявился на съемки «Последнего героя»

На Алтае медведь пришел на съемочную площадку шоу «Последний герой», рассказала StarHit одна из участниц, звезда седьмого сезона «Пацанок» Кристина Захарова. По ее словам, все очень испугались, что животное может покалечить.

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Ночь с медведем — это жесть! Был страх, что он нас покалечит! Но природа все же все решает, — поделилась девушка.



Съемки проходили на берегу Телецкого озера, огонь участникам пришлось добывать самостоятельно, защищаясь от холода, насекомых и даже диких зверей. По словам генерального продюсера «ВайТ Медиа» Юлии Сумачевой, команда работала под проливным дождем и палящим солнцем.

Ранее организаторы шоу огласили список участников. «Герои» будут проходить испытания и бороться с голодом, насекомыми, животными и соперничать друг с другом. Ведущей реалити-шоу «Последний герой» будет Ксения Бородина. Ранее она вела десятый сезон проекта «Последний герой. Остаться семьей». С 2019 года проект «Последний герой» выходит на телеканале ТВ-3.

Актриса Ирина Безрукова рассказала, что в 2019 году на съемках «Последнего героя» ее укусила ядовитая сколопендра. Пробывшая 15 дней на телешоу артистка сообщила, что после укуса ее нога приобрела малиновый цвет и сильно распухла. Спустя четыре дня после этого она уехала с места съемок.