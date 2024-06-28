400 лет в поисках: куда пропала таинственная библиотека Ивана Грозного

Таинственная библиотека царя Ивана Грозного столетиями не дает покоя историкам, археологам и просто энтузиастам. По самым скромным подсчетам, ценность книг, которые входят в это уникальное собрание, превосходит стоимость коллекции всей Грановитой палаты. Но это с материальной точки зрения, а если судить с исторической, то Либерия (именно так называл свою библиотеку сам царь) не имеет цены. Но существует ли она в реальности? Почему при современном уровне техники найти большое собрание книг в центре Москвы не могут самые опытные поисковики?

Легенда гласит, что коллекцию книг, которую мы знаем как библиотеку Ивана Грозного, столетиями собирали византийские императоры. В России собрание фолиантов и рукописей оказалось в качестве приданного византийской царевны Софьи Палеолог, выданной за великого князя Московии Ивана III.

© Софья Палеолог — бабушка Ивана Грозного

Современники упоминают, что библиотека въехала в Москву в 1472 году на 70 подводах и тут же была спрятана в кремлевских подземельях. На такую предосторожность Софья Палеолог вынуждена была пойти из-за того, что деревянная Москва постоянно горела и огонь мог уничтожить бесценное сокровище.

Как оказалось, предосторожность была совсем не лишней — в 1473 году, всего спустя год после приезда Софьи в Россию, Москву охватил очередной разрушительный пожар. В тот раз горел даже Кремль, но драгоценная Либерия, находящаяся глубоко под землей, не пострадала.

Какие книги входили в библиотеку?

Информация о том, что за книги и свитки входили в состав библиотеки византийских императоров очень скудна. В разных источниках 15-16 столетий упоминается, что большинство книг были на древнегреческом, древнееврейском языках и латыни. Некоторые современники утверждали, что часть сокровищ была некогда спасена из сгоревшей Александрийской библиотеки.

Из бессмертных творений, известных всем, нужно отметить «История» Тита Ливия, «Энеида» Вергилия, «Комедии» Аристофана, сочинения Цицерона. Но также были там и труды менее известных сегодня авторов, таких как Вафиас, Гелиотроп, Замолей. Некоторые абсолютно уверены, что царь Иван IV, получив сокровище, дополнил его книгами из собрания казанского хана.

Кто-то даже брал на себя смелость утверждать, что были там и книги из библиотеки Ярослава Мудрого. Все это не более чем предположения, но, как бы там ни было, отрицать то, что Либерия имеет невероятную материальную, культурную и историческую ценность, глупо.

Хранители Либерии

Интересно, но большая часть информации о библиотеке Ивана Грозного дошла до нас благодаря иностранцам. Первым, кто получил доступ к книгам и занялся их изучением и описанием был Максим Грек — монах из Афонского монастыря. Ему поручил систематизировать книги и перевести их на русский язык великий князь Василий III — отец Ивана Грозного.

© Максим Грек

Девять лет старец провел возле бесценного собрания и его работа упоминается в известном «Сказании о Максиме Греке»:

…отверзе царские сокровища древних великих князей прародителей своих и обрете в некоторых палатах бесчисленное множество греческих книг, словенским же людям отнюдь неразумны.



Эта часть литературного памятника средневековой Руси вызывает у многих историков сомнения, но опровергнуть подлинность этого отрывка пока не удалось.

Вторым ученым, получившим неограниченный доступ к книгам, стал современник Ивана IV протестантский пастор Иоганн Веттерман из Дерпта, попавший в плен в ходе Ливонской войны. Его царь привез в Москву в 1570 году специально для изучения библиотеки и настрого приказал хорошенько изучать Либерию, но при этом помалкивать.

Вскоре Веттерману удалось бежать из Московии и, разумеется, он тут же рассказал всем о сокровище московского царя. В «Ливонской хронике» сказано, что библиотека сберегается в двух просторных сводчатых подвалах, входы в которые при необходимости замуровываются и становятся невидимыми.

Веттерман якобы составил по памяти список книг, состоящий из 800 пунктов, который вскоре был утерян. Всплыл этот перечень только в 1834 году в архиве эстонского города Пярну. Но был ли этот документ настоящим проверить не удалось, поэтому всерьез его никогда не воспринимали.

Где искать библиотеку царя Ивана IV?

В истории с Либерией много противоречий, пробелов и нестыковок. Но судя по многочисленным сведениям, оставленным заслуживающими доверия авторами, можно с уверенностью говорить о том, что она существовала и, возможно, до сих пор находится в одном из древних кремлевских подвалов.

© Угловая Арсенальная башня Кремля

Последний раз библиотеку видели в 16 веке и примерно с этих же пор непрерывно разыскивают. В 1601 году в Москву прибыла тайная миссия иезуитов Ватикана, перед которой стояла задача найти книги. Разумеется, они уехали ни с чем. В 1724 году состоялись официальные поиски, первые в истории. Их организовал Российский Сенат, но снова без результатов.

В 19 столетии многие относились к библиотеке скептически, считая ее частью городского фольклора. Тем не менее попечителем Исторического музея князем Н. С. Щербатовым были организованы масштабные поиски, которые снова не увенчались успехом.

В начале 20 века в Кремле искать почти перестали, зато начали активно исследовать Александров, Коломенское и Вологду, где подолгу жил Иван Грозный в последние годы своей жизни. При СССР впервые Либерией занялись в 1933 году и снова искать начали в Москве. В этот раз внимание ученых привлекла Арсенальная башня Кремля, в основании которых было немало неисследованных пустот.

Под башней библиотеку не нашли, но зато отыскали потайной ход в Арсенал, выложенный белым кирпичом, из которого был построен первый Московский Кремль. Последние серьезные поиски проводились уже после развала СССР в 1995–1999 годах. Так как ни малейших следов ценного книжного клада обнаружено не было, на поисках поставили жирный крест.

Сегодня библиотека Ивана Грозного тревожит умы энтузиастов, которые не оставляют попыток ее отыскать в московских подземельях. Группы любителей ежедневно спускаются в столичные коллекторы, соединенные с древними переходами и коммуникациями, в надежде обрести книги, славу и богатство.

Но Либерия не дается в руки и даже не оставляет подсказок. Существует более 60 версий того, где может находиться библиотека, в том числе самые неутешительные. Некоторые считают, что книги все-таки сгорели при очередном московском пожаре. Есть и те, кто уверен, что коллекцию во время Смуты похитили поляки и искать ее нужно далеко за пределами России. Но большинство версий продолжают подогревать азарт искателей и толкают их на новые опасные путешествия подземной Москвой.