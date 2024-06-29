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Metallica рассказали, что им приходилось делать, чтобы выжить в 80-х

Об этом рассказал лидер трэш-метал-группы Джеймс Хэтфилд.

В подкасте The Metallica Report музыкант поделился историей записи коллективом альбомов Ride The Lightning (1984) и Master Of Puppets (1986) в студии Sweet Silence Studios в Копенгагене.

«Мы жили на чердаке, спали на полу и воровали еду у других групп <…> Воровали велосипеды, чтобы просто передвигаться», — рассказал Хэтфилд. Артист также пошутил, что Metallica не воровали, а «брали в долг навсегда».

Недавно Джеймс уточнил, собирается ли команда записывать песню The Unforgiven IV.

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Джеймс Хэтфилд