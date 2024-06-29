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Итальянская музыка: истоки, популярные песни и жанры

Что первым делом приходит на ум при упоминании музыки из Италии? Наверное, Адриано Челентано. И еще немного Maneskin. Может быть, кто-то вспомнит Эннио Морриконе. Но ведь это далеко не все. Влияние итальянцев на мировую культуру сложно переоценить. Они везде, начиная от нотных терминов и заканчивая скрипками Страдивари. А уж жанров музыкальных сколько породили, — и вовсе не счесть. В академической сфере это Джузеппе Верди, Никколо Паганини и Антонио Вивальди. В роке и метале — Rhapsody of Fire, Fleshgod Apocalypse и Lacuna Coil. Что же касается диско… впрочем, не будем раскрывать все карты раньше времени. В нашем новом материале вы узнаете об истоках итальянской музыки, а также познакомитесь с местными популярными группами.

Итальянская музыка: истоки, популярные песни и жанры
© Звук

Что такое итальянская музыка

Как нетрудно догадаться, речь идет о музыкальном искусстве коренных народов Италии. Эта страна породила огромное количество жанров — отчасти потому, что язык местных жителей очень приятно ложится на любую мелодию. Не стоит забывать и того, что современная Италия произошла от Римской империи, — а уж там музыка всегда была в почете. Ни одно светское мероприятие не обходилось без трубадуров и папских хоров. О спортивных состязаниях и вовсе умолчим. Наконец, именно итальянские мастера заложили основы современной музыкальной грамоты. Это и Аврелий Августин, и Марциан Капелла, и Боэций, и Кассиодор... Но настоящий культурный прорыв совершил другой гений, на котором мы остановимся поподробнее.

История итальянской музыки

Представим себе дремучее Средневековье. Примерно IX — X век нашей эры. Времена может быть и темные, но не без лучика света. Именно в этот период на свет появился Гвидо д’Ареццо — прародитель современной нотной грамоты. Да-да, до него музыку на бумаге никто не записывал. Только из уст в уста передавали.

© DEA / ICAS94/Getty Images

Урожденный Гвидо Аретинский служил сначала в монастыре, а потом в кафедральном соборе. Благодаря его новаторству церковный хор обучался гораздо быстрее. То, что раньше занимало десятилетия, теперь усваивалось за несколько месяцев. Теория лада, звукоряд, буквенная нотация через октаву — далеко не полный список изобретений Гвидо. К тому же д’Ареццо был еще и неплохим композитором. До нас дошло не так много его произведений, но самое знаменитое из них можно послушать прямо сейчас. Григорианское пение сродни произведению искусства, и Ut Queant Laxis — живое тому доказательство.

Итальянские музыкальные жанры

Опера: колыбель итальянских музыкальных жанров

Заголовок говорит сам за себя. Опера — неотъемлемая часть мирового культурного наследия, и своим появлением обязана именно Италии. Даже само слово opera — это английское сокращение от итальянской фразы opera in musica, что в переводе означает «работа в музыке». Впрочем, подобный жанр далеко не сразу получил свое название. Поначалу в рукописных изданиях чаще фигурировал термин dramma per musica или же dranuna giocoso. Да-да, вы правильно поняли: настоящая музыкальная драма. Или комедия — с соответствующей припиской. А что лучше передает суть оперы, чем это?

© Michel Grolet/unsplash.com

Так или иначе, итальянская оперная школа делится на две категории: римская и венецианская. Первая характеризуется стройным многоголосием, обилием высоких нот и общей мягкостью звучания. Хор исполняет несколько партий одновременно: тут вам и первые, и вторые сопрано, и альты… Одноголосие в унисон, как в григорианском пении, отходит на второй план. В качестве примера приведем композитора Джованни Пьерлуиджи да Палестрина (1525−1594). Его аудиомессы, мадригалы и другие жанры итальянской вокальной музыки подготовили почву для будущей оперной классики.

Венецианская школа — птица совсем другого полета. Там повествование, напротив, строилось на контрастах. В хоре иной раз участвовало более двадцати человек, причем многие стояли поодаль друг от друга, в разных концах церковного зала. Это придавало звучанию монументальности. В тихие консонансные аккорды порой вклинивалось что-то бравурное, громкое. Кроме того, мастера венецианской школы частенько задействовали и оркестровые инструменты, что было новшеством на тот момент. Только послушайте работы Джованни Габриели. Гарантируем: насыщенность аранжировок вас удивит. Чем не опера?

Долго сказка сказывается, да не скоро дело делается. Впрочем, сейчас мы уже как никогда близко к знакомым именам. Итак, вашему вниманию — великолепная опера «Орфей» Клаудио Монтеверди. К звуковым контрастам венецианской школы добавились внезапные паузы, смены темпа и выразительный речитатив.

© Global Look Press/www.globallookpress.com

Конечно, будет неправильно считать Монтеверди пионером оперы. Еще до него был Якопо Пери со своими «Дафной» (1597) и «Эвридикой» (1600). Но, на наш взгляд, именно Клаудио сумел воплотить «музыкальную драму» в том виде, в котором мы ее знаем сегодня. Маэстро взял лучшее от своих предшественников и создал шедевр, который и сейчас слушается свежо. Не верите? Убедитесь сами, нажав на кнопку воспроизведения ниже.

Монтеверди не был плодовитым творцом. В его арсенале едва ли насчитается восемь опер, часть из которых утрачена. Однако он повлиял на целую плеяду гениальных композиторов, в числе которых Алессандро Скарлатти, Антонио Вивальди и Джузеппе Верди. Последний, к слову, фигурировал в одном из наших материалов.

© Общественное достояние

Не можем не упомянуть любопытный факт о Вивальди: при жизни маэстро утверждал, что написал более 90 опер. Правда это или нет, мы вряд ли когда-нибудь узнаем, но как минимум 16 нетленок сохранилось. Подкрепляем свою мысль примерами. Не «Временами года» едиными, как говорится.

Готик-, симфо и пауэр-метал

Конечно, на почве столь богатого оперного наследия в Италии просто не могли не появиться симфо-, готик и пауэр-метал-группы. В этом отношении итальянцы ничуть не уступают своим немецким, голландским и скандинавским коллегам. Одни только Rhapsody of Fire чего стоят! В репертуаре коллектива грамотно соединились музыкальные веяния эпохи Возрождения, рок-энергетика 80-х и театральная концептуальность. Группа была основана гитаристом Лука Турилли и клавишником Алексом Старополи в 1993 году и изначально называлась Thundercross. В 1995-м команда стала именоваться Rhapsody, и только в 2006-м получила нынешнее название.

© Gary Wolstenholme/Getty Images

К сожалению, после 2011 года идейные вдохновители Rhapsody of Fire разругались между собой, и проект раскололся. Теперь, помимо оригинальной группы, на свете существует еще и Luca Turilli’s Rhapsody. Думаем, нетрудно догадаться, чье это детище. Впрочем, команды мало чем отличаются друг от друга. Разве что у Турилли репертуар помрачнее, с готическим налетом.

Как бы то ни было, Rhapsody of Fire — команда воистину легендарная. Всем любителям качественного симфо-пауэр-метала обязательно к прослушиванию!

Если вы подумали, что на этом список известных итальянских металистов закончится, то смеем вас заверить: все только начинается. Вот лишь некоторые из коллективов, с которыми стоит ознакомиться.

Lacuna Coil

Одни из пионеров итальянского ответвления готик-метала. Правда, как и коллеги по цеху Rhapsody of Fire, поют исключительно на английском. Меланхоличную тьму в духе Lacrimosa и HIM здесь не ищите. Репертуар Lacuna Coil скорее напоминает ранних Within Temptation времен альбома Mother Earth (2000). И совсем немножко Epica в дебютный год. Неудивительно — все-таки тут тоже фронтвумен на вокале. А еще порой даже индастриал-веяния Oomph! прослеживаются. На вопрос, где искать магнум опус Lacuna Coil, отвечаем: в альбоме Comalies (2002).

Fleshgod Apocalypse

Итальянский дэт-метал заказывали? И нет, мы не перепутали статью. Тут тоже есть симфо-элементы, да настолько ярко выраженные, что впору оркестровые версии песен записывать. Чем команда и занимается на регулярной основе. К слову, совсем скоро у них выйдет новый альбом. И называется он — как бы вы думали? Opera. Действительно, в Италии без оперы никуда.

Graveworm

Или же «Могильный червь» по-русски. Тирольские музыканты совершенно прозрачно намекнули на то, каким будет их репертуар, и вот уже с 1992 года стабильно заглядывают в самые темные уголки человеческой души. Добротный дарк-метал с элементами блэка, не лишенный при этом мелодичности.

Ancient Bards

Относительно новая симфометал-группа, основанная в 2006 году. Достойна внимания как минимум из-за гитариста Клаудио Пейтроника, который пишет эпические соло с элементами трейлер-музыки а-ля Two Steps From Hell.

Оперный поп, итало-диско и хаус — жанровый винегрет

© Dave Hogan/Getty Images

Лучано Паваротти

Помните девиз итальянской музыкальной сцены? Без оперы никуда. Поэтому и поп-музыка обязательно должна быть с академическим вокалом. Или как минимум с отголосками творчества мэтров Ренессанса. Достаточно вспомнить знаменитого тенора Лучано Паваротти. А вам и вспоминать не надо: мы уже написали большую статью на эту тему. Конечно, Паваротти сложно назвать поп-звездой в привычном понимании этого слова: все-таки он в первую очередь оперный певец. Но уж в мейнстриме Лучано точно отметился. Далеко не каждый может похвастаться совместными выступлениями с Полом Маккартни, Стингом, Мэрайей Кэри, Джоном Бон Джови, Spice Girls и Фрэнком Синатрой. И это далеко не полный список звезд, с которыми разделил сцену итальянский тенор. Вашему вниманию — сборник самых популярных песен маэстро.

Андреа Бочелли

Еще одна фигура мировой величины. По-настоящему разносторонний музыкант: не только в опере пел, но и дуэты с поп-гигантами записывал. Одна только коллаборация с Селин Дион чего стоит. О взаимодействиях с Эдом Шираном, Сарой Брайтман, Арианой Гранде и Дуа Липой и говорить нечего. Аудио все скажет за нас.

Наконец, хотелось бы упомянуть об итало-диско и итало-хаусе. Наверное, далеко не каждый задумывался, насколько эти направления взорвали музыкальную сцену в свое время. Вдохновившись немецким и французским синти-попом, музыканты Италии открыли новый жанр — невероятно драйвовый и в то же время мелодичный, возвышенный. Расцвет популярности итало-диско пришелся на 70-е и 80-е годы, когда верхушки чартов занимали Baltimora, Baby’s Gang, Гадзебо, Savage, C.C. Catch и другие исполнители. Казалось бы, чего тут особенного? Местами будто бы ABBA напоминает… Но суть, как мы уже говорили, в приятных цепляющих мелодиях. Такое хочется напевать постоянно и с удовольствием. Правда ведь?

В свою очередь, итало-хаус — это производная от итало-диско, поэтому схожести жанров не стоит удивляться. Впрочем, и тут встречаются любопытные эксперименты. Например, в работах флагманов жанра Black Box слышится причудливый микс ранних Майкла Джексона и Бейонсе. А ведь группа выпускала альбомы еще в начале 90-х!

Лучшие итальянские группы

Пожалуй, сейчас местные исполнители не настолько доминируют на мировом рынке, как в давние времена. Но это не значит, что музыкальная культура Италии совсем не развивается. На десерт — еще несколько ярких ее представителей.

Måneskin

Наверное, самая популярная команда в данном топе. Артисты обрели бешеную славу после победы на «Евровидении» 2021 и вновь усилили интерес к итальянском глэм-року. В песнях Måneskin сочетаются хлесткий дисторшн-грув и цепляющие танцевальные мелодии.

II Volo

Поп-трио, основанное в 2010 году. Но если вы вдруг подумали, что музыканты звучат как типичные американские бойз-бэнды, то глубоко ошибаетесь. В арсенале II Volo — не только яркие мейнстримные хуки, но и оперная подача. С таким же успехом можно отнести творчество группы к так называемому классическому кроссоверу. Баллада Il Mondo — одна из самых красивых, что мы когда-либо слышали. Без шуток.

Ricchi E Poveri

А вот это настоящие ветераны сцены. Много ли вы назовете коллективов, основанных в 1967 году и существующих по сей день? Да по пальцам одной руки можно пересчитать. А у Ricchi E Poveri еще есть порох в пороховницах. Музыканты как сочиняли убойные поп-бэнгеры в духе ABBA и Тины Тернер, так и продолжают.

Talco

Предлагаем добавить в блюдо щепотку итальянского фолка и ска-панка. Под треки ансамбля Talco невозможно не пуститься в пляс. Это как «Песняры» на местный лад, только чуть «потяжелее». Кстати, вам мотив композиции Fischia il vento ничего не напоминает? Да это же наша любимая «Катюша»!

То, что мы рассмотрели в данной статье — лишь малая часть музыкального наследия Италии. Больше треков на итальянском языке ищите на стриминговом сервисе «Звук». Аудио представлены в Hi-Fi-качестве — самом высоком из всех возможных. А для того чтобы слушать любимых артистов без ограничений, достаточно оформить подписку «СберПрайм». Тот, кто дочитал наш материал до конца, как никогда близок к заветной цели. Спецпредложение по подписке всегда актуально для наших читателей.

Истории
Липа Дуа
Антонио Вивальди
Клаудио Монтеверди
Сара Брайтман
Джон Бон Джови
Тина Тернер
Эд Ширан
Эннио Морриконе
Адриано Челентано
Пол Маккартни
Андреа Бочелли
Джузеппе Верди
Гордон Самнер
Мэрайя Кэри
Майкл Джексон
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