Итальянская музыка: истоки, популярные песни и жанры

Что первым делом приходит на ум при упоминании музыки из Италии? Наверное, Адриано Челентано. И еще немного Maneskin. Может быть, кто-то вспомнит Эннио Морриконе. Но ведь это далеко не все. Влияние итальянцев на мировую культуру сложно переоценить. Они везде, начиная от нотных терминов и заканчивая скрипками Страдивари. А уж жанров музыкальных сколько породили, — и вовсе не счесть. В академической сфере это Джузеппе Верди, Никколо Паганини и Антонио Вивальди. В роке и метале — Rhapsody of Fire, Fleshgod Apocalypse и Lacuna Coil. Что же касается диско… впрочем, не будем раскрывать все карты раньше времени. В нашем новом материале вы узнаете об истоках итальянской музыки, а также познакомитесь с местными популярными группами.

Что такое итальянская музыка

Как нетрудно догадаться, речь идет о музыкальном искусстве коренных народов Италии. Эта страна породила огромное количество жанров — отчасти потому, что язык местных жителей очень приятно ложится на любую мелодию. Не стоит забывать и того, что современная Италия произошла от Римской империи, — а уж там музыка всегда была в почете. Ни одно светское мероприятие не обходилось без трубадуров и папских хоров. О спортивных состязаниях и вовсе умолчим. Наконец, именно итальянские мастера заложили основы современной музыкальной грамоты. Это и Аврелий Августин, и Марциан Капелла, и Боэций, и Кассиодор... Но настоящий культурный прорыв совершил другой гений, на котором мы остановимся поподробнее.

История итальянской музыки

Представим себе дремучее Средневековье. Примерно IX — X век нашей эры. Времена может быть и темные, но не без лучика света. Именно в этот период на свет появился Гвидо д’Ареццо — прародитель современной нотной грамоты. Да-да, до него музыку на бумаге никто не записывал. Только из уст в уста передавали.

Урожденный Гвидо Аретинский служил сначала в монастыре, а потом в кафедральном соборе. Благодаря его новаторству церковный хор обучался гораздо быстрее. То, что раньше занимало десятилетия, теперь усваивалось за несколько месяцев. Теория лада, звукоряд, буквенная нотация через октаву — далеко не полный список изобретений Гвидо. К тому же д’Ареццо был еще и неплохим композитором. До нас дошло не так много его произведений, но самое знаменитое из них можно послушать прямо сейчас. Григорианское пение сродни произведению искусства, и Ut Queant Laxis — живое тому доказательство.

Итальянские музыкальные жанры

Опера: колыбель итальянских музыкальных жанров

Заголовок говорит сам за себя. Опера — неотъемлемая часть мирового культурного наследия, и своим появлением обязана именно Италии. Даже само слово opera — это английское сокращение от итальянской фразы opera in musica, что в переводе означает «работа в музыке». Впрочем, подобный жанр далеко не сразу получил свое название. Поначалу в рукописных изданиях чаще фигурировал термин dramma per musica или же dranuna giocoso. Да-да, вы правильно поняли: настоящая музыкальная драма. Или комедия — с соответствующей припиской. А что лучше передает суть оперы, чем это?

Так или иначе, итальянская оперная школа делится на две категории: римская и венецианская. Первая характеризуется стройным многоголосием, обилием высоких нот и общей мягкостью звучания. Хор исполняет несколько партий одновременно: тут вам и первые, и вторые сопрано, и альты… Одноголосие в унисон, как в григорианском пении, отходит на второй план. В качестве примера приведем композитора Джованни Пьерлуиджи да Палестрина (1525−1594). Его аудиомессы, мадригалы и другие жанры итальянской вокальной музыки подготовили почву для будущей оперной классики.

Венецианская школа — птица совсем другого полета. Там повествование, напротив, строилось на контрастах. В хоре иной раз участвовало более двадцати человек, причем многие стояли поодаль друг от друга, в разных концах церковного зала. Это придавало звучанию монументальности. В тихие консонансные аккорды порой вклинивалось что-то бравурное, громкое. Кроме того, мастера венецианской школы частенько задействовали и оркестровые инструменты, что было новшеством на тот момент. Только послушайте работы Джованни Габриели. Гарантируем: насыщенность аранжировок вас удивит. Чем не опера?

Долго сказка сказывается, да не скоро дело делается. Впрочем, сейчас мы уже как никогда близко к знакомым именам. Итак, вашему вниманию — великолепная опера «Орфей» Клаудио Монтеверди. К звуковым контрастам венецианской школы добавились внезапные паузы, смены темпа и выразительный речитатив.

Конечно, будет неправильно считать Монтеверди пионером оперы. Еще до него был Якопо Пери со своими «Дафной» (1597) и «Эвридикой» (1600). Но, на наш взгляд, именно Клаудио сумел воплотить «музыкальную драму» в том виде, в котором мы ее знаем сегодня. Маэстро взял лучшее от своих предшественников и создал шедевр, который и сейчас слушается свежо. Не верите? Убедитесь сами, нажав на кнопку воспроизведения ниже.

Монтеверди не был плодовитым творцом. В его арсенале едва ли насчитается восемь опер, часть из которых утрачена. Однако он повлиял на целую плеяду гениальных композиторов, в числе которых Алессандро Скарлатти, Антонио Вивальди и Джузеппе Верди. Последний, к слову, фигурировал в одном из наших материалов.

Не можем не упомянуть любопытный факт о Вивальди: при жизни маэстро утверждал, что написал более 90 опер. Правда это или нет, мы вряд ли когда-нибудь узнаем, но как минимум 16 нетленок сохранилось. Подкрепляем свою мысль примерами. Не «Временами года» едиными, как говорится.

Готик-, симфо и пауэр-метал

Конечно, на почве столь богатого оперного наследия в Италии просто не могли не появиться симфо-, готик и пауэр-метал-группы. В этом отношении итальянцы ничуть не уступают своим немецким, голландским и скандинавским коллегам. Одни только Rhapsody of Fire чего стоят! В репертуаре коллектива грамотно соединились музыкальные веяния эпохи Возрождения, рок-энергетика 80-х и театральная концептуальность. Группа была основана гитаристом Лука Турилли и клавишником Алексом Старополи в 1993 году и изначально называлась Thundercross. В 1995-м команда стала именоваться Rhapsody, и только в 2006-м получила нынешнее название.

К сожалению, после 2011 года идейные вдохновители Rhapsody of Fire разругались между собой, и проект раскололся. Теперь, помимо оригинальной группы, на свете существует еще и Luca Turilli’s Rhapsody. Думаем, нетрудно догадаться, чье это детище. Впрочем, команды мало чем отличаются друг от друга. Разве что у Турилли репертуар помрачнее, с готическим налетом.

Как бы то ни было, Rhapsody of Fire — команда воистину легендарная. Всем любителям качественного симфо-пауэр-метала обязательно к прослушиванию!

Если вы подумали, что на этом список известных итальянских металистов закончится, то смеем вас заверить: все только начинается. Вот лишь некоторые из коллективов, с которыми стоит ознакомиться.

Lacuna Coil

Одни из пионеров итальянского ответвления готик-метала. Правда, как и коллеги по цеху Rhapsody of Fire, поют исключительно на английском. Меланхоличную тьму в духе Lacrimosa и HIM здесь не ищите. Репертуар Lacuna Coil скорее напоминает ранних Within Temptation времен альбома Mother Earth (2000). И совсем немножко Epica в дебютный год. Неудивительно — все-таки тут тоже фронтвумен на вокале. А еще порой даже индастриал-веяния Oomph! прослеживаются. На вопрос, где искать магнум опус Lacuna Coil, отвечаем: в альбоме Comalies (2002).

Fleshgod Apocalypse

Итальянский дэт-метал заказывали? И нет, мы не перепутали статью. Тут тоже есть симфо-элементы, да настолько ярко выраженные, что впору оркестровые версии песен записывать. Чем команда и занимается на регулярной основе. К слову, совсем скоро у них выйдет новый альбом. И называется он — как бы вы думали? Opera. Действительно, в Италии без оперы никуда.

Graveworm

Или же «Могильный червь» по-русски. Тирольские музыканты совершенно прозрачно намекнули на то, каким будет их репертуар, и вот уже с 1992 года стабильно заглядывают в самые темные уголки человеческой души. Добротный дарк-метал с элементами блэка, не лишенный при этом мелодичности.

Ancient Bards

Относительно новая симфометал-группа, основанная в 2006 году. Достойна внимания как минимум из-за гитариста Клаудио Пейтроника, который пишет эпические соло с элементами трейлер-музыки а-ля Two Steps From Hell.

Оперный поп, итало-диско и хаус — жанровый винегрет

Лучано Паваротти

Помните девиз итальянской музыкальной сцены? Без оперы никуда. Поэтому и поп-музыка обязательно должна быть с академическим вокалом. Или как минимум с отголосками творчества мэтров Ренессанса. Достаточно вспомнить знаменитого тенора Лучано Паваротти. А вам и вспоминать не надо: мы уже написали большую статью на эту тему. Конечно, Паваротти сложно назвать поп-звездой в привычном понимании этого слова: все-таки он в первую очередь оперный певец. Но уж в мейнстриме Лучано точно отметился. Далеко не каждый может похвастаться совместными выступлениями с Полом Маккартни, Стингом, Мэрайей Кэри, Джоном Бон Джови, Spice Girls и Фрэнком Синатрой. И это далеко не полный список звезд, с которыми разделил сцену итальянский тенор. Вашему вниманию — сборник самых популярных песен маэстро.

Андреа Бочелли

Еще одна фигура мировой величины. По-настоящему разносторонний музыкант: не только в опере пел, но и дуэты с поп-гигантами записывал. Одна только коллаборация с Селин Дион чего стоит. О взаимодействиях с Эдом Шираном, Сарой Брайтман, Арианой Гранде и Дуа Липой и говорить нечего. Аудио все скажет за нас.

Наконец, хотелось бы упомянуть об итало-диско и итало-хаусе. Наверное, далеко не каждый задумывался, насколько эти направления взорвали музыкальную сцену в свое время. Вдохновившись немецким и французским синти-попом, музыканты Италии открыли новый жанр — невероятно драйвовый и в то же время мелодичный, возвышенный. Расцвет популярности итало-диско пришелся на 70-е и 80-е годы, когда верхушки чартов занимали Baltimora, Baby’s Gang, Гадзебо, Savage, C.C. Catch и другие исполнители. Казалось бы, чего тут особенного? Местами будто бы ABBA напоминает… Но суть, как мы уже говорили, в приятных цепляющих мелодиях. Такое хочется напевать постоянно и с удовольствием. Правда ведь?

В свою очередь, итало-хаус — это производная от итало-диско, поэтому схожести жанров не стоит удивляться. Впрочем, и тут встречаются любопытные эксперименты. Например, в работах флагманов жанра Black Box слышится причудливый микс ранних Майкла Джексона и Бейонсе. А ведь группа выпускала альбомы еще в начале 90-х!

Лучшие итальянские группы

Пожалуй, сейчас местные исполнители не настолько доминируют на мировом рынке, как в давние времена. Но это не значит, что музыкальная культура Италии совсем не развивается. На десерт — еще несколько ярких ее представителей.

Måneskin

Наверное, самая популярная команда в данном топе. Артисты обрели бешеную славу после победы на «Евровидении» 2021 и вновь усилили интерес к итальянском глэм-року. В песнях Måneskin сочетаются хлесткий дисторшн-грув и цепляющие танцевальные мелодии.

II Volo

Поп-трио, основанное в 2010 году. Но если вы вдруг подумали, что музыканты звучат как типичные американские бойз-бэнды, то глубоко ошибаетесь. В арсенале II Volo — не только яркие мейнстримные хуки, но и оперная подача. С таким же успехом можно отнести творчество группы к так называемому классическому кроссоверу. Баллада Il Mondo — одна из самых красивых, что мы когда-либо слышали. Без шуток.

Ricchi E Poveri

А вот это настоящие ветераны сцены. Много ли вы назовете коллективов, основанных в 1967 году и существующих по сей день? Да по пальцам одной руки можно пересчитать. А у Ricchi E Poveri еще есть порох в пороховницах. Музыканты как сочиняли убойные поп-бэнгеры в духе ABBA и Тины Тернер, так и продолжают.

Talco

Предлагаем добавить в блюдо щепотку итальянского фолка и ска-панка. Под треки ансамбля Talco невозможно не пуститься в пляс. Это как «Песняры» на местный лад, только чуть «потяжелее». Кстати, вам мотив композиции Fischia il vento ничего не напоминает? Да это же наша любимая «Катюша»!

