Какими на самом деле были настоящие рыцари

Часто от женской половины человечества можно слышать рассуждения о том, что, мол, мужики в последнее время измельчали, нет от них должного внимания, а от былого благородства не осталось и следа. В общем – перестали мужики быть настоящими рыцарями! Конечно, в этих претензиях есть доля истины, однако я бы предостерёг милых дам от ностальгии по рыцарским временам – романтики там точно было очень мало…

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Кто такой рыцарь в историческом понятии? Это прежде всего профессиональный солдат, воин дворянского происхождения средневековой Европы. Историки относят появление рыцарей к X‑XI векам, когда европейские страны столкнулись с многочисленными конными набегами арабов и восточных кочевников. Чтобы дать им должный отпор, и появились профессиональные кавалеристы, облачённые сначала в кольчугу, а потом и в латы – за свою службу они получали небольшие поместья вместе с крестьянами.

Из мальчика в громилу

Изначально рыцарь – это самый мелкий дворянин в тогдашней европейской феодальной иерархии, владевший, как правило, одной-двумя деревушками. Но потом к рыцарскому сословию стали причислять себя и их сюзерены – бароны, графы, герцоги и даже короли. При своих дворах они содержали целые группы тогдашней «музыкально-поэтической эстрады» – трубадуров и менестрелей. Они-то и воспели в веках дух рыцарства, облачив его в легенды и рыцарские романы: «Сказание о короле Артуре и рыцарях Круглого стола», «Песнь о графе Роланде» и т.д. Тогда-то и сложился поэтический образ настоящего рыцаря – истинного христианина, джентльмена, готового прийти на помощь любому обездоленному и отдать жизнь за прекрасную даму… Но, увы, это всё – только красивые мифы!

Начнём с того, что само Средневековье временем было очень суровым – люди тогда буквально выживали в условиях дикой сельской местности, грязи, отсутствия медицины, крайней скудности еды, невежества и суеверий, а ещё агрессивных соседей, готовых убить по малейшему поводу. Отсюда и строились бытовавшие нравы…

Дворянский мальчик воспитывался матерью после рождения до семи лет. После этого его забирал к себе отец, отдавая сына на попечение своей дружины, где его учили не только воинскому искусству верховой езды, владению копьём и мечом, но и таким сугубо «мужским» занятиям, как беспробудное пьянство и циничное отношение к женщине. Кстати, поймать и изнасиловать любую понравившуюся крестьянку для этой солдатни не считалось зазорным, ибо само крестьянское сословие приравнивалось «благородной» публикой чуть ли не к животному миру…

Лет в 12 мальчика отдавали в дом влиятельного родственника или сеньора, где он становился пажом или, по-нынешнему, ординарцем сеньора – исполнял обязанности личного слуги. А с 14 – 15 лет его возводили в ранг оруженосца, чтобы сопровождать сеньора на войну. И только спустя несколько лет юношу посвящали в рыцари, опоясывая мечом.

Если парень выживал на многочисленных войнах и в воинских стычках, то к 25 – 30 годам он становился настоящим волком – как правило с грубым обветренным лицом, украшенным многочисленными рублеными шрамами и почти без зубов, которые терялись и из-за рукопашных схваток, и из-за грубой пищи.

А ещё он «благоухал» так, что современный человек и близко бы к нему не подошёл! В Средневековье католическая церковь буквально запрещала людям ухаживать за собой – мол, забота о теле есть занятие греховное, а мытьё и вовсе пережиток язычества. Так что можно представить, какая вонь шла от персонажа, который мылся в лучшем случае два раза в год и много времени проводил не просто в одежде, а в воинских доспехах! Да ещё постоянно жевал чеснок, единственно известное тогда медицинское средство!

Женщина, знай своё место!

Впрочем, антисанитария была характерной не только для рыцарей, но и для остальных людей Средневековья, так что эти запахи, по всей видимости, современники особо не замечали. В том числе и благородные прекрасные дамы.

Конечно, к ним не было такого циничного отношения, как к крестьянкам. Но и особой свободы в выборе супруга, вопреки песням из рыцарских романов, тоже не было. Дворянская девушка покорно ждала волю родителей или опекунов, которые выбирали ей жениха, – желательно познатнее. После замужества её пребывание строго ограничивалась замком мужа и его двором. В лучшем случае она могла выйти в церковь, да и то только в окружении родни и слуг. А если была нужда в длительном путешествии – то только в сопровождении отца, брата или мужа, да ещё вместе с дружинниками. Любой сторонний роман будь то в родительском доме или доме супруга рассматривался как безусловное прелюбодеяние, которое каралось тогда очень жестоко…

Защищали ли рыцари обездоленных? Во-первых, защищать они могли только кого-то из своего социального круга – крестьяне и прочие простолюдины, как уже говорилось, для них были, мягко говоря, не совсем людьми. А во-вторых, летописи и прочие исторические хроники не сохранили примеров такого благородства. Зато примеров стяжательства и жадности до материальных благ можно привести предостаточно!

Так, один ловкий барон построил вблизи Парижа замок, который использовал в качестве базы для грабежа проезжавших мимо купцов. При этом он глубоко плевал на любые предписания от королевской власти прекратить безобразия. Королю понадобилась настоящая воинская операция по ликвидации рыцарского разбойничьего гнезда.

А в Германии – по причине многочисленности благородных бандитов – даже появилось понятие раубриттер (Raubritter) – в переводе с немецкого рыцарь-разбойник, или барон-разбойник. Эти ребята не просто грабили, а объединялись в настоящие организованные преступные группировки, которые не давали покоя стране на протяжении многих веков…пали древние хазары.

Вера – дело очень прибыльное

Но всех, наверное, превзошёл английский король Ричард Львинное сердце. При упоминании этого имени прежде всего вспоминаются романы Вальтера Скотта, где описан живший в XII столетии благороднейший король, доблестный организатор крестовых походов и поборник рыцарской чести. Увы, этот образ – плод более поздней литературной фантазии. На самом деле это был прожжённый и довольно циничный делец, никогда не стеснявшийся в средствах для достижения цели. Включая и способы добычи денежной массы…

Однажды перед крестовым походом в далёкую Палестину он решил собрать денег. Но требуемых сумм в английской казне не было. Тогда Ричард быстро нашёл выход. От имени короля во всеуслышание было объявлено, что все должностные лица королевства должны выкупить свои должности за очень крупную сумму. Кто не внесёт деньги – вылетит с государственной службы. Чиновники ринулись было с жалобами. Но где там! Ричард послал их к чёрту, пообещав самые жестокие кары. И деньги были собраны…

Кстати, именно крестовые походы «против неверных» являются якобы важной чертой христианского подвижничества рыцарского сословия. Однако слепой религиозный фанатизм точно не может служить примером настоящей христианской веры. Кроме того, крестоносцы не стеснялись признаваться в том, что первопричиной любого их похода является прибыль, а вера служит удобным прикрытием. Причём,ради добычи крестоносцы были готовы пойти на многое!

Вот как крестоносная хроника просто и буднично описывает результаты одного такого «богоугодного» похода начала XIII века – и даже не против иноверцев, а против города на юге Франции, жителей которого католическая церковь объявила еретиками: «Наши люди не пощадили никого, независимо от происхождения, пола или возраста, и предали мечу почти 20 000 человек. После этой великой резни город был разграблен и сожжён, поскольку божественная месть чудесным образом свирепствовала против него».

Вдумайтесь: чудовищные убийства и грабёж объявили… «божественной местью»!

…Вот такая правда реальной рыцарской жизни. И вряд ли нынешняя женщина согласится стать дамой сердца для этих диких и яростных воинов. Тем не менее, нам сегодня не стоит строго судить рыцарские романы и легенды – им надо отдать должное. Ведь люди всегда искали совершенство в этом грешном и порой жестоком мире. Поэтому и создавали красивые мифы, настоящие идеалы, которые не давали человечеству впасть в окончательное скотство. И касается это не только рыцарских преданий…