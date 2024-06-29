Ванга предрекла распад США к 2027 году

США распадутся на штаты, а вокруг России образуется славяно-азиатский союз. Публицист Сергей Косторной опубликовал пророчество знаменитой провидицы Ванги.

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«Либо США распадутся на штаты в результате войны Севера и Юга, что уже бывало когда-то, либо их основательно затопит», – передает предсказание провидицы «ПроГород».



Ванга предрекла также распад блока НАТО и Евросоюза и говорила, что в России грядут большие изменения. По словам ясновидящей, к 2027 году образуется славяно-азиатский союз. Ряд европейских стран, среди которых будут Сербия и Болгария, объединятся вокруг России.

Ранее мальчик-Ванга признался, когда наступит мир на Украине. Он предсказал, что в России в ближайшие 5 лет закончатся все конфликты.