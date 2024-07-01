Почему владельцы щенков переживают состояние, похожее на послеродовую депрессию

Финские психологи изучили явление, хорошо знакомое владельцам собак — puppy blues. Так называют состояние, когда появление щенка в доме вызывает не только радость, но и негативные эмоции. Ученые обнаружили, что почти половина хозяев собак испытывают беспокойство, усталость или разочарование, пока щенок еще совсем маленький. Результаты исследования опубликованы в Mental Health Research.

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Специалисты из университета Хельсинки (Финляндия) опросили более 2000 владельцев собак. Они выяснили, что чувства тех, кто только что завел щенка, во много напоминают послеродовую депрессию: у них снижается настроение, они впадают в уныние. Уход за растущим питомцем связан со множеством забот и тревог, и людям может быть трудно сблизиться с собакой.

Владельцы щенков часто беспокоятся об их благополучии и развитии, а также переживают из-за собственных ошибок в уходе за собакой. Они могут винить себя, когда все идет не так, как планировалось, испытывать стресс из-за неожиданных трудностей. Иногда люди даже начинают жалеть о том, что завели щенка. Детство собаки — нелегкое время для ее хозяина: она требует много времени и внимания, и это утомляет и вызывает беспокойство, а порой приводит к проблемам со сном.

«Чуть менее половины владельцев сообщают о негативных переживаниях, около 10 % жалуются на серьезный уровень стресса. Это соответствует распространенности послеродовой депрессии. Но негативные чувства относительно быстро исчезают», — отмечает руководитель исследования, профессор Ханнес Лохи.



Термин puppy blues широко используется среди владельцев собак, но всесторонних исследований на эту тему раньше не проводилось. Изучение этого явления поможет людям подготовиться к негативным переживаниям, связанным с появлением животного в доме.

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