Анка-пулеметчица: кем на самом деле она была в жизни

Достоверно известно, что командир пулемётного расчёта и, пожалуй, самая прославленная женщина-красноармеец Анка-пулемётчица, является вымышленным персонажем. Боевая подруга комдива Василия Ивановича и Петьки появилась благодаря воле Иосифа Сталина и фантазии режиссёров-сценаристов Васильевых, снявших фильм «Чапаев». Тем не менее у этой отважной героини Гражданской войны был реальный прототип, причём не один.

Рождение персонажа

В книге Дмитрия Фурманова, экранизированной братьями Васильевыми, этот женский персонаж отсутствовал, а потому, когда режиссёры продемонстрировали пилотную версию фильма товарищу И. Сталину, она ему не понравилась. Руководитель СССР отметил, что в картине не отражена роль женщин в Гражданской войне и не обозначена «романтическая линия».

Для устранения отмеченных недочётов в Музей Красной Армии были приглашены реальные участницы тех страшных событий, которые рассказывали о своей боевой биографии. В художественный совет по доработке киноленты, входила и вдова писателя Д. Фурманова – Анна Стешенко, которая в годы войны занимала должность заведующей культпросветом политотдела 25-й стрелковой дивизии. Именно она должна была выбрать прототип женского персонажа. Из всех фронтовых историй её в наибольшей степени привлекла биография санитарки Марии Андреевны Поповой, которая и была взята за прообраз киноперсонажа.

Отдавая должное вдове писателя, новую героиню было решено назвать Анной, а честь воплотить образ пулемётчицы на экране выпала молодой артистке Варваре Мясниковой.

Мария Попова

В книге М. Жохова «Говорят чапаевцы», приведено интервью Марии Поповой, в котором она пыталась объяснить, почему именно её история привлекла кинематографистов, ведь в чапаевских рядах на разных должностях служило достаточное количество представительниц прекрасного пола. По её мнению, основой для образа знаменитой пулемётчицы она стала «наверное, потому, что при выходе фильма оказалась на виду, попала «под руку» любознательным газетчикам».

Сравнивая себя с экранной героиней, Мария Андреевна просила не ставить между ними знака абсолютного равенства, поскольку в искусстве всегда есть место обобщению и творческому видению авторов.

По её мнению, выбор пал на неё из-за одного яркого эпизода биографии, когда она, весной 1918 года, будучи санитаркой самарского красногвардейского отряда, успешно заменила в бою с чехословаками раненого пулемётчика. Впоследствии этот случай стал одной из сцен кинофильма «Чапаев».

В прославленный 25-й стрелковый Чапаевский отряд М. Попова попала после чудесного побега из чехословацкого плена. На новом месте службы ей не раз приходилось брать инициативу в свои руки, порой решая исход схватки с противником. Так, за то, что Мария бесстрашно приняла на себя командование конницей после ранения командира эскадрона, В. Чапаев наградил её собственными часами. Умело управляя пулемётом, она не только уничтожала врагов, но и в случае паники восстанавливала дисциплину в своём отряде.

За время Гражданской войны она успела заявить о себе не только как о санитарке и пулемётчице, но и как о разведчице, восемь раз переходившей линию фронта. После воцарения мира М. Попова окончила факультет советского права МГУ, а также дипломатические курсы, позволившие ей почти 10 лет находиться в командировках в разных европейских странах. В период Великой Отечественной войны она в составе агитбригад ездила на фронт, в эпоху хрущёвской оттепели способствовала открытию театра «Современник».

Мария Попова прожила 85 лет, и была похоронена со всеми воинскими почестями.

К слову, по мнению самой М. Поповой, еще как минимум три её однополчанки могли послужить прототипом для собирательного образа Анки-пулемётчицы, среди них Александра Рагузина, Мария Рябинина и Лидия Челнокова.

Александра Рагузина

Про Александру Рагузину, которая служила в рядах 220-го Иваново-Вознесенского полка, входившего в состав 25-й чапаевской дивизии, известно немного. По воспоминаниям той же самой М. Поповой Александра была убеждённой коммунисткой, которая, повинуясь партийному долгу, ушла на войну, оставив в приюте четверых детей.

Мария Рябинина

Мария Рябинина проявила себя как отважный боец, в период Гражданской войны вступила в отряд особого назначения имени М. В. Фрунзе. Не останавливаясь перед опасностями, она, будучи медсестрой, всегда с честью выполняла свои профессиональные обязанности. Мария не изменила своим принципам и во время боя на берегу речки Ик, когда за спасение раненого солдата она поплатилась собственной жизнью.

Лидия Челнокова

От Лидии Челноковой Анке-пулемётчице вероятнее всего досталось хладнокровие, которое помогало ей выходить победительницей из самых сложных ситуаций. Опытная разведчица, казалось, была лишена чувства страха. По рассказам её соратника М. Жохова, однажды в разведывательной вылазке она лицом к лицу столкнулась с белогвардейцем, и, не поддавшись панике, застрелила последнего, прихватив с собой его шинель, планшет и даже коня.

Павлина Кузнецова

Среди реальных прототипов Анки-пулемётчицы нередко называют Павлину Кузнецову – донскую казачку, которая начав свой боевой путь санитаркой, в конечном счете, стала искусной наводчицей пулемёта. В её биографии есть эпизод, датированный маем 1920 года. Тогда она, находясь в разведке близ одного из сел Киевской губернии, столкнулась с передовыми частями противника, и, открыв огонь из пулемёта первой, сумела живой и невредимой вернуться в свой полк.

Зинаида Патрикеева

Считается, что Анке-пулемётчице делегировала часть своих черт и лекарский помощник Зинаида Патрикеева. За время службы она была трижды ранена, успела побывать в плену, но никогда не теряла самообладания. Известен подвиг Зинаиды в схватке у местечка Червонный, когда она сумела доставить боеприпасы окружённым красноармейцам, чем способствовав не только их спасению, но и переходу в наступление.

Анна Стешенко

Существует ещё одна версия относительно прототипа Анки-пулемётчицы. Её озвучила правнучка Василия Чапаева – Евгения Чапаева. По её предположению Анка-пулемётчица – это не кто иной, как жена Дмитрия Фурманова — Анна Стешенко, в которую был влюблён её прадед.

Как известно, будущий создатель легендарного произведения «Чапаев» Дмитрий Фурманов в период Гражданской войны был комиссаром чапаевской дивизии и имел с комдивом превосходные отношения. Однако всё изменилось после апреля 1919 года, когда неожиданно для всех на передовую к мужу пожаловала Анна Стешенко. Служившая в Первую мировую войну медсестрой жена Д. Фурманова покорила сердце В. Чапаева, который стал забрасывать её любовными письмами, сохранившимися в архиве. Неизвестно чем бы закончилась эта история, если бы чета Фурмановых по решению командования не покинула дивизию, штаб которой вместе с В. Чапаевым спустя короткое время был полностью разгромлен.