Дело Александра Маринеско: за что лучшему подводнику дали три года тюрьмы

Александра Маринеско трудно назвать идеальным героем. Ни для кого не секрет, что «подводник № 1» регулярно нарушал дисциплину и получал взыскания. Но был ли способен Маринеско на кражу государственного имущества? И сколько стоила кровать, ради которой отважный командир подлодки рискнул своей свободой?

Подвиги «подводника № 1»

Александра Ивановича Маринеско не зря и сегодня называют «подводником № 1». Дело в том, что во время Великой Отечественной войны Маринеско командовал подводными лодками, которые потопили наибольшее по тоннажу количество вражеских судов. Так, в октябре 1944 года подлодка С-13, на которой служил Александр Иванович, уничтожила вооруженный транспорт «Зигфрид». По данным отечественных историков, водоизмещение «Зигфрида» было около 5 тысяч тонн.

Но самой большой победой Александра Маринеско и его экипажа специалисты считают потопление фашистского лайнера «Вильгельм Густлов» водоизмещением в 25,5 тысяч тонн в январе 1945 года. Если верить Н. Н. Исанину, автору «Морского энциклопедического справочника», на лайнере находилось свыше 7 тысяч матросов и офицеров противника. Спустя несколько дней благодаря С-13 отправился ко дну и «Генерал Штойбен» водоизмещением почти 15 тысяч тонн.

Злоключения героя войны

Однако Александра Маринеско нельзя назвать эдаким эталонным героем. Он не раз был замечен в нарушении дисциплины, но частенько эти нарушения сходили с рук «подводнику № 1». Вот только в сентябре 1945 года Маринеско все же был отстранен от командования С-13. Александру Ивановичу предложили стать командиром тральщика, но тот отказался и был уволен с военно-морского флота. Не прижился герой и в торговом флоте. Согласно одной из версий, его попросили и оттуда за злоупотребление алкоголем.

В 1948 году Александр Маринеско устроился на место заместителя директора Ленинградского института переливания крови. Военный юрист Вячеслав Звягинцев утверждает, что уже через несколько месяцев Маринеско был осужден на 3 года за злоупотребление служебным положением. Александр Иванович якобы вынес с территории института торфяные брикеты и кровать стоимостью 543 рубля, которая стояла на чердаке учреждения.

Сфабрикованное дело?

Стоит отметить, что средняя зарплата по стране в 1949 году составляла 420 рублей. Так легче представить, сколько похитил Александр Маринеско со своего места работы. Впрочем, Владимир Бойко, автор книги «Маринеско Александр Иванович», уверен в том, что дело против героя-подводника было полностью сфабриковано. Да и другие биографы пишут о том, что Александр Иванович сам выступал против хищений в институте, за что директор НИИ по фамилии Кухарчик и отправил на него лживый донос.

Хотя украденные торфяные брикеты (в отличие от кровати, о которой почти нигде не упоминается) действительно во время обыска были найдены в квартире Александра Маринеско. Однако Звягинцев это объясняет просто. Маринеско обнаружил во дворе института списанные брикеты и спросил у директора разрешения их забрать. Кухарчик дал добро, а сам набрал номер ОБХСС. Тогда руководитель НИИ, который, кстати, позже тоже был осужден, строил себе дачу за государственный счет, а Маринеско отказался в этом участвовать.