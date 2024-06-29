Как Фанни Каплан стала любовницей брата Ленина

Тот факт, что Фанни Каплан, стрелявшая в Ленина, была знакома с родным братом вождя, в советские годы тщательно скрывался. Мало того, Каплан и Дмитрий Ульянов были любовниками. Где же судьба могла свести столь разных людей?

Приговоренная к смерти

На самом деле Фанни Каплан была приговорена к смертной казни еще до революции. В 1906 году совсем юная Каплан, примкнувшая к анархистам, вместе со своим соратником и сожителем Виктором Гарским планировала покушение на киевского генерал-губернатора Владимира Сухомлинова. Однако взрывное устройство пришло в действие в самый неожиданный момент, в гостинице. Гарский поспешил унести ноги, а Каплан сбежать не смогла, так как была ранена.

В результате Фанни, которая благодаря неосторожному обращению с бомбой, приобрела проблемы со зрением и слухом, была задержана и оказалась на скамье подсудимых. Каплан должна была поплатиться за свое преступление жизнью, но суд смилостивился и заменил смертный приговор каторгой. Мало того, Февральская революция вообще освободила девушку от наказания. Отныне она стала считаться «пострадавшей от царского режима».

Дом отдыха

Летом 1917 года Фанни Каплан с помощью Анны Пигит, у которой она проживала, удалось выбить направление в так называемый Дом отдыха политкаторжан в Евпатории. Там Каплан встретилась с революционеркой Фаиной Ставской и ее супругом анархистом, а позже большевиком Виктором Баранченко. Именно Баранченко в своих мемуарах «Жизнь и гибель Фаины Ставской» и упоминал о романе Фанни Каплан с братом Ленина Дмитрием Ульяновым. По крайней мере, так утверждает историк Ярослав Леонтьев.

Баранченко потому и писал о связи между Фанни Каплан и Дмитрием Ульяновым, что все это происходило на его глазах. Многие исследователи уверены в том, что именно в тот момент, когда эсерка лечилась в Евпатории, над Домом отдыха политкаторжан шефствовал Ульянов. Дмитрий Ильич, как известно, занимался не только революционной деятельностью, по образованию он был врачом и работал в том числе в Крыму. А в среде «жертв царского режима» тогда отношения завязывались очень быстро.

Правда или «утка»?

Крымский историк Вячеслав Зарубин, слова которого приведены в книге Владимира Бровко «Лениниана», почти не сомневается в том, что интимная близость между Фанни Каплан и Дмитрием Ульяновым вполне могла иметь место. Тем более, что Ульянов был знаменит не только своей страстью к спиртным напиткам, но и любовными похождениями. А невзрачная Каплан на юге сразу расцвела и без труда покорила сердце местного доктора.

Однако далеко не все эксперты принимают эту историю за чистую монету. Дело в том, что никаких достоверных данных о том, что Дмитрий Ульянов в период лечения Фанни Каплан находился в Доме отдыха политкаторжан, в действительности нет. Более того, как следует из архивных материалов, Дмитрий Ильич в то время должен был служить в Севастополе в качестве военного врача. По некоторым сведениям, брат Ленина приехал в Евпаторию лишь в мае 1918 года, когда Каплан оттуда уже уехала.