Три смертных приговора Павла Артеменко: за что расстреляли генерала в 1950 году

Павла Артеменко полностью реабилитировали только в 2004 году. В первый раз, за 3 года до этого, в реабилитации было отказано. Интересно, что такие же разные приговоры выносили в отношении Артеменко еще при жизни.

От солдата до пленного генерала

Павел Данилович Артеменко родился в 1896 году на хуторе, располагавшемся на территории современной Харьковской области. После окончания церковно-приходской школы Артеменко трудился на паркетной фабрике, а позднее был призван на военную службу. В рядах императорской армии Павлу Даниловичу довелось поучаствовать в Первой мировой войне, а в рядах Красной — в Гражданской. Позже Артеменко окончил военную школу и курсы командного состава.

К началу Великой Отечественной войны Павел Артеменко уже имел генеральское звание и командовал 27-м стрелковым корпусом. Как пишет в своей энциклопедии «Великая Отечественная война» Константин Залесский, в ходе боев под Киевом корпус Артеменко был разгромлен противником и попал в окружение. 27 сентября 1941 года военачальник вместе с группой сопровождающих сдался в плен, за что через несколько месяцев и был приговорен военным трибуналом к смерти.

Приговоренный дважды

В конце апреля 1945 года Павла Артеменко, который содержался в лагерях во Владимире-Волынском, Нюрнберге и Вейссенбурге и страдал дистрофией, вызволили из вражеского плена американцы. В том же году американская сторона передала генерала советским властям. Павла Даниловича подвергли тщательной проверке и успели уволить из армии прежде, чем расстрельный приговор, вынесенный ему во время Великой Отечественной войны, был отменен.

Однако вскоре дело Артеменко вернули на доследование. На этот раз смертной казни военачальнику избежать не удалось. Павел Данилович, обвиненный Военной коллегией Верховного суда СССР в потере управления войсками и в добровольной сдаче в плен, в 1950 году был расстрелян. Примечательно, что Артеменко был погребен, как положено, на кладбище. Свой последний приют он нашел на Донском погосте Москвы. Но история Павла Артеменко на этом не закончилась.

Два решения о реабилитации

В начале 2000-х годов дело Артеменко снова оказалось на столе у следователей. Теперь его рассматривали для того, чтобы найти нарушения и реабилитировать опального генерала. Однако оснований для этого у Главной военной прокуратуры не нашлось. Решение суда, состоявшегося в 1950 году, было признано абсолютно обоснованным и законным. Поэтому в феврале 2001 года было вынесено решение – в реабилитации отказать.

Однако уже через 3 года представители Фемиды сменили гнев на милость. По словам Олега Новака, автора книги «Репрессии старшего начальствующего состава НКО, НКВМФ, НКВД СССР (1935—1946 гг.)», 16 декабря 2004 года Павел Артеменко был полностью реабилитирован. Теперь обвинения и приговор в отношении Артеменко посчитали несправедливыми. По мнению прокуратуры, Павел Данилович в плен добровольно не сдавался и уж тем более никакой его вины в том, что войско попало в окружение, не было.