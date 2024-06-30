Наркотики, общежития, тотализатор: Как жил Черкизовский рынок столицы

Журналисты провели беседы с теми, кто наблюдал внутренние процессы на Черкизовском рынке в Москве - уникальном месте, который называли «городом в городе». Этот рынок был настоящим миром со своими домами терпимости, производственными цехами и охраной, где можно было приобрести практически все — от кроссовок до оружия, при условии, что вы знали, куда смотреть.

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Черкизовский рынок существовал с середины 90-х годов до 2009 года и считался одним из крупнейших рынков Европы. Его восхождение и падение стали интересным предметом исследования для многих экспертов бизнеса.

Журналисты решили рассказать о той стороне рыночного дела, которая осталась скрытой от глаз обывателе. Эта беседа помогла раскрыть уникальные особенности этого места, где каждый день происходили удивительные события.

На рынке работали представители разных национальностей - русские, таджики, украинцы, вьетнамцы. В торговых рядах встречались и работали представители разных профессий – учителя, врачи, поэты. Период становления Черкизовского рынка пришелся один из непростых этапов в истории российского государства - отголоски развала огромной страны и развитие криминальных структур, растерянность людей и нехватка денег, мизерные зарплаты госслужащих и запрещенные вещества.

Все это можно было увидеть внутри мини-государства, который в народе получил название “Черкизон”.

Масштабы знаменитого Черкизона

Поэт и педагог Олег Бугач в беседе с редакцией Газеты рассказал, как встретил своих коллег на рынке и испугался директора:

“Как-то я увидел, что по нашей линии идет директриса моей школы. Я так перепугался, нырнул в свой контейнер, в складскую часть, попросил соседку присмотреть за товаром, и ждал там, когда она уйдет. Было ужасно стыдно”.



Толпы покупателей и продавцов из разных стран мира

Педагог признался, что ему пришлось пойти работать продавцом на рынок от безвыходности - торговать товаром Бугач решил в свободное от преподавательской деятельности время, чтобы не бросать любимое занятие. Мужчина вспомнил, как продавцы зарабатывали на товаре:

“Помню перед Новым годом, в 98-м, по-моему, он привез платья, сказал, что перед праздниками отлично пойдет. Взял он их, условно, за 100 рублей, а поставить сказал за 200. Их расхватали в полчаса. Он вернулся с новой партией, поставил уже по 500. Последняя цена оказалась в 50 раз выше”.



Многие аналитики вспоминают, что в 90-е годы рыночная экономика, пришедшая в бывший СССР, становилась по своим законам, вписываясь в российскую культуру и менталитет.

Как вспоминают аналитики ТАСС, в течение 90-х годов новая, только-только формирующаяся российская экономика оставалась крайне хрупкой и подверженной различным внешним воздействиям. Банковский кризис 1994 года и, особенно, финансовый кризис 1998 года стали серьезными испытаниями для страны, ударив по курсу национальной валюты. Рубль девальвировался в четыре раза, и если в августе 1998 года за доллар США давали 6 рублей, то весной 1999 года это число выросло до 25 рублей.

Сложный период августа 1998-го года

Аналитики Московского банковского союза оценили убытки российской экономики от кризиса августа 1998 года в огромные $96 миллиардов. ВВП страны сократился в два раза, что привело к серьезным последствиям для населения и бизнеса. Эти события глубоко повлияли на экономическую динамику страны и вызвали необходимость серьезных обновлений и реформ в финансовой сфере.

Зеркальное отражение макроэкономических процессов в новой российской действительности нашло свое отражение и в реалиях Черкизовского рынка.

В 95-м году он еще не был единой структурой, подразделяясь на сегменты — грузинский, азербайджанский, китайский и так далее — в зависимости от того, кто контролировал тот или иной участок.

«Если слышишь «хачапури, кекси, чай, кофе» — это грузинки, они катали тележки, на которых все это было расставлено, и воткнуться туда человеку другой национальности было практически невозможно. Таджики на гигантских телегах перевозили товары для продавцов, и кто-то со стороны устроиться туда тоже не мог», — вспоминает Букач.



Педагог работал в секторе вьетнамцев, а среди его коллег были представители многих национальностей.

Черкизовский рынок всегда был местом огромных финансовых потоков

Олег вспоминает, что серьезные дела на рынке решались кардинально. Однажды, говорит учитель, его сосед не вышел на работу. О причинах отсутствия коллеги по “Черкизону” Олег узнал только вечером - тот задолжал денег за товар, а когда не смог отдать всю сумму, лишился жизни. Правоохранителей вызывали крайне редко - все спорные вопросы администрация конкретного участка решала самостоятельно.

“У охранников были рации, они на время закрывали ворота, чтобы покупателей не пугать, объявляли санитарный час. Откуда-то моментально появлялись уборщицы, кровь с асфальта тут же смывали, и уже через час снова шла торговля”, - вспоминает Букач.



Личности, участвовавшие в руководстве и контроле на Черкизовском рынке в Москве, играли ключевую роль в поддержании порядка и стабильности на этой территории. Помимо официальных органов власти, на рынке присутствовали ЧОП, обеспечивавшие охрану и контроль за происходящим.

Один из бывших оперативников отдела борьбы с оргпреступностью МВД России, Михаил Игнатов, рассказывает, что милицейские приезжали на рынок только в случае крупных ЧП или в рамках розыскных мероприятий крупных фигурантов уголовных дел. Однако, из-за связей и влияния владельца рынка Тельмана Исмаилова, официальные вмешательства были ограничены.

Гражданина Азербайджана и Черногории позже силовики СКР объявили в розыск по факту причастности к двум громких уголовным делам. По версии следствия, именно Тельман стал организатором убийства двух предпринимателей и обвинялся в ряде других преступлений, сообщала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. Однако на тот момент Исмаилов контролировал это мини-государство жестко.

Бывший владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов

Частными охранными структурами, вроде ЧОП, было поручено обеспечивать ежедневный контроль за безопасностью на территории рынка. На должности охранников могли оказаться даже молодые люди, как Виталий, чья карьера в бизнесе стартовала с этой работы из-за жизненных обстоятельств.

Работа охранников на Черкизоне была наполнена риском и ответственностью. Они получали информацию о возможных угрозах для бизнеса (в виде проверок рейдов) непосредственно из местного отдела полиции и были готовы реагировать на различные ситуации, включая возможные террористические акты. Однако, ограниченные права и оружие лишали охранников возможности эффективного воздействия во многих случаях.

Задачей охранников было не только следить за порядком, но и удерживать баланс между контролем и влиянием на происходящее на рынке. При этом решать проблемы старались у посетителей славянской внешности, а кражи и хулиганства просто невозможно было предотвратить и искоренить.

Бывший сотрудник ЧОПа поделился, как был устроен “Черкизон”:

“Здесь были бордели, банки, казино, заведения, где можно было купить и принять наркотики, общежития, тотализатор, бесконечные сомнительные кафе, пошивочные цехи, склады, сети подземных туннелей, на рынке можно было даже купить оружие, но на эти участки обычные покупатели и охранники зайти не могли”.

Торговый павильон на Черкизовском рынке

Бывший врач Ольга рассказала, как ей пришлось бросить любимую работу и стать швеей. Спустя несколько лет на женщину уже работали пять сотрудниц, однако второй кризис 1998 года поставил предпринимательницу перед выбором - реализовать свой товар в Краснодарском крае женщина не могла, поэтому ей предложили стать поставщиком на “Черкизоне”. По словам Ольги, прибыв в столицу в белом кашемировом пальто и сапогах на высоких каблуках, она была обескуражена:

“На улице ноябрь, я из южного региона, не привыкла к московской погоде. Под ногами каша из снега, грязи и разбухших картонных коробок. Мои сапоги моментально намокли, превратились в ледяной ком какой-то, даже идти не могла”.

Сначала женщине пришлось ютиться на 70 сантиметрах стола, которые администрация рынка каждое утро замеряла рулеткой. За некоторое время у Ольги даже появились постоянные клиенты, а спустя год женщина смогла снять контейнер, который потом и вовсе выкупила:

«Он стоил 5 тысяч долларов. На эти деньги в 1999-м можно было взять хорошую машину, но зато потом у меня была очень маленькая аренда. Я платила администрации всего 500 долларов, при том, что многие пересдавали их в аренду уже за 3 тысячи долларов. Все деньги я вкладывала в производство. Мечтала о большой швейной фабрике, которая бы производила качественную одежду», — рассказывает Ольга Косец.

Рынок стал частью жизни жительницы Краснодарского края на долгие 11 лет, преобразившись и умерев на ее глазах.

Женщина говорит, что о всех “прелестях” закулисной жизни “Черкизона” узнала только спустя долгое время, когда сам рынок уже перестал существовать. По словам Ольги, каждый сам нашел в этом мини-государстве себя и свой путь.

Черкизовский рынок закрыт

Однако и эта империя рухнула в один момент - 29 июля 2009 года продавцам сказали о закрытии рынка на санитарный день, однако с тех пор павильоны так и не открылись. 16 июля Черкизовский рынок было решено закрыть решением правительства Москвы. Официальная версия - из-за нарушения пожарных и санитарных норм.

“Это была настоящая школа выживания. Теперь, когда смотрю на «Гонку героев», становится смешно, вспоминаю свои итальянские сапоги на каблуке и ту кашу. Черкизовский научил моментально подстраиваться под обстоятельства. Многие стыдятся вспоминать этот период, но если бы не рынок — мы бы не выжили”, - подытожила свой рассказ Ольга.