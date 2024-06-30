«Всем стояли поперек горла» Почему 90 лет назад Гитлер стал диктатором

90 лет назад, 30 июня 1934 года, в нацистской Германии произошла «ночь длинных ножей» — кровавая и бессудная расправа над верхушкой Штурмовых отрядов (СА) во главе с Эрнстом Рёмом. Почему в конфликте военных и штурмовиков Гитлер встал на сторону армии, а не своих недавних партийных товарищей по борьбе? Зачем фюрер приказал безжалостно уничтожить руководителей СА? Как «ночь длинных ножей» повлияла на дальнейшее становление и укрепление гитлеровского режима, а потом и на развязывание им Второй мировой войны? Об этом «Ленте.ру» рассказал историк, вице-президент Ассоциации историков Второй мировой войны имени О.А. Ржешевского Константин Залесский.

© Lenta.ru

Цепные псы Гитлера

«Лента.ру»: Штурмовые отряды были боевым ударным кулаком Национал-социалистической немецкой рабочей партии Германии. Именно на них опирался Гитлер во время неудавшегося «Пивного путча» 1923 года. Почему после его прихода к власти в 1933 году коричневорубашечники из СА так и не стали личной гвардией фюрера?

Константин Залесский: Действительно, во время борьбы за власть СА были жизненно необходимы Гитлеру и всей нацистской партии для оказания влияния на общество и контроля над улицей. Но так случилось, что после прихода Гитлера к власти Штурмовые отряды оказались никому не нужны. Они были предназначены для силового захвата власти, и в новой политической системе координат им места не нашлось. Поэтому штурмовики никак не могли стать личной гвардией фюрера.

Еще до 1933 года нацистское движение делилось на две примерно равные части: партийный аппарат и Штурмовые отряды. Лидером обоих этих крыльев считался Гитлер, но СА сохранили некоторую самостоятельность и часто проявляли конфликтность. Коричневорубашечники считали себя главной ударной силой в уличной борьбе с коммунистами и другими политическими противниками и свысока смотрели на партийных функционеров, которые после прихода нацистов к власти быстро заняли должности депутатов различного уровня, министров и других высших чиновников.

Вскоре после прихода Гитлера к власти прием новых членов в НСДАП был закрыт, чтобы в партию не затесались всякие приспособленцы и попутчики, а численность Штурмовых отрядов в 1933-1934 годах, наоборот, выросла с одного до трех миллионов человек. Но все эти люди, которые ранее считались главной ударной силой нацистской партии, теперь внезапно оказались на обочине. Эта ситуация усугубила противоречия между СА и партийным аппаратом.

Постепенно зреющий конфликт между верхушкой СА и военными имел ту же природу?

Конечно. После прихода Гитлера к власти штурмовики во главе с Рёмом попытались найти себе достойное место в формирующемся нацистском государстве. К тому времени структура СА представляла собой внушительную полноценную армию с собственной системой специальных званий и служебной иерархией (группы соответствовали дивизии, опергруппы — армейскому корпусу). Тогда Рём предложил создать так называемую «народную армию», которая бы включала рейхсвер, СА и союзы ветеранов вроде «Стального шлема».

Под эгидой СА?

Естественно. Рейхсвер тогда насчитывал сто тысяч человек, а СА — три миллиона. Какие тут могли быть варианты? Причем рейхсверу, по замыслу Рёма, отводилась роль тренировочной базы.

Что-то вроде нацистского ДОСААФ?

Точнее сказать, инструкторско-тренировочной части ДОСААФ. Рём видел «народную армию» чем-то вроде общегерманского ополчения с ядром в виде СА.

Что еще очень важно: после прихода Гитлера к власти многих видных нацистов не устраивало руководство рейхсвера. Армию под себя пытался подмять не только Рём со своими штурмовиками, но и партийное руководство НСДАП, например тот же Геринг.

Почему? Нацисты сомневались в лояльности армии?

На тот момент еще был жив президент Гинденбург, старый боевой генерал Первой мировой, которого военные безоговорочно поддерживали. Но еще с самого момента образования рейхсвера в 1919 году считалось, что армия должна оставаться вне политики. Этот принцип неукоснительно соблюдался все годы существования Веймарской республики и сохранился в Третьем рейхе. Армия была готова сотрудничать с нацистами ровно в той же мере, в какой она терпела их предшественников. К тому же Гитлер обещал увеличить численность рейхсвера и обеспечить его перевооружение.

Друг фюрера

Почему Гитлер в назревающем конфликте военных и штурмовиков очень долго вел себя вяло и нерешительно, уклоняясь от принятия каких-либо решений, чем только усугублял этот конфликт?

Вы правы, он действительно в той ситуации именно так себя и вел. Дело в том, что Гитлер становился нерешительным, когда от него требовалось принимать какие-либо кардинальные меры по отношению к кому-нибудь из собственного окружения. Фюрер очень тяжело преодолевал свои прежние стереотипы. Рём был его ближайшим соратником и относился к числу немногих, кому дозволялось называть Гитлера на ты.

Одним словом, у них были сложные эмоциональные отношения, и Гитлер до последнего надеялся, что ситуация разрешится сама собой. К тому же он не доверял генералам рейхсвера, но игнорировать их позицию тоже не мог. В этом случае ему бы пришлось вступить в опасную конфронтацию не только с армией, но и стоящими за ней правыми национал-консерваторами.

Конечно, душой Гитлер был на стороне Рёма



Но у фюрера имелась очень редкая особенность: он обладал даром самоубеждения. А если человек убедит себя в чем угодно, то и для окружающих он будет выглядеть убедительно, и его харизма подействует на всех.

Так получилось, что Рём своими неумелыми и грубыми действиями по усилению авторитета СА настроил против себя не только военных и поддерживающих их правых национал-консерваторов из промышленных кругов, но и партийный аппарат. Против Рёма и верхушки коричневорубашечников была устроена большая интрига, в результате которой Гитлер дал себя убедить в том, что руководство СА готовит мятеж. Затем, после некоторых колебаний фюрер дал добро на расправу с Рёмом.

А сам Рём собирался устраивать путч и свергать Гитлера?

Конечно нет.

Но почему тогда Рём после прихода нацистов к власти в Германии постоянно говорил о необходимости «второй революции»?

Совершенно верно. Он это говорил открыто исходя из постулатов национал-социализма. В свое время то же самое провозглашал и сам Гитлер.

Что такое «вторая революция»? В соответствии с идеологией нацистов считалось, что в первые месяцы после их прихода к власти случилась «национальная революция», во время которой был нанесен сокрушительный удар коммунистам, социал-демократам и прочим левым.

Рём и его соратники по СА полагали, что «национальную революцию» нужно продолжить и, как ранее заявляли нацисты, следующий удар нанести по правым, и себе в этой будущей борьбе отводили ключевую роль.

Ведь идеология нацизма — это модернистское, а не консервативно-популистское учение, как многие тогда думали



На самом деле нацисты не собирались консервировать существующее общество с опорой на какие-то традиционные ценности, а планировали строить новую ультрацентрализованную Германию с национал-социалистической идеологией, где не было места консерваторам.

«Обычный пьяный треп»

Почему Гитлер после прихода к власти отказался от идеи борьбы с правыми?

Он не отказался, а отложил удар по консерваторам до лучших времен. Пока нацистский режим еще недостаточно укрепился, ему приходилось лавировать и сотрудничать с правыми. Повторюсь, что еще был жив безоговорочный лидер правых национал-консерваторов президент Гинденбург, который по конституции мог отправить в отставку Гитлера вместе с его правительством и ввести в стране военное положение. Кстати, именно на такое развитие событий намекали генералы рейхсвера в беседе с фюрером незадолго до «ночи длинных ножей», требуя от него решительных действий против распоясавшихся головорезов Рёма.

Позже в гестапо появится отдел реакции, сотрудники которого специализировались на борьбе с национал-консерваторами, национал-либералами и прочими правыми. Но это будет потом, а в 1934 году Гитлеру было выгоднее договориться с военными и национал-консерваторами, чем опереться на штурмовиков Рёма, который не оценил ситуацию и стал себе слишком много позволять, за что в итоге и поплатился.

Откуда такое романтическое название этой кровавой акции — «ночь длинных ножей»?

Вы не поверите — его придумали англичане. В международный оборот это хлесткое название запустили ушлые британские журналисты. Оно прижилось во всем мире, в том числе и в Советском Союзе. Но в Германии это событие до сих пор чаще именуют «путчем Рёма» или «аферой Рёма». Лишь недавно термин «ночь длинных ножей» стал постепенно проникать в немецкую публицистику, но не в научную литературу.

Была ли «ночь длинных ножей» исторически неизбежна? Мог ли Гитлер разрешить внутренние противоречия среди нацистов каким-либо иным, менее кровавым способом?

Скорее всего, нет. Случилось то, что и должно было случиться. С одной стороны, нерешительность Гитлера и его неспособность в течение длительного времени принять хоть какое-то решение привели к тому, что к концу июня 1934 года ситуация достигла критической точки, когда нужно было срочно что-то делать. С другой стороны, для обоснования своих действий Гитлеру обязательно требовалось какое-то самооправдание.

Убедив себя в том, что Рём затеял переворот, Гитлер убедил себя еще и в том, что он не убивает своих соратников по партии, а спасает народ Германии от предателей и зарвавшихся бандитов, стремившихся захватить власть и ввергнуть страну в катастрофу



К более решительным действиям в отношении СА оппонентов Рёма подтолкнуло еще и то, что в начале 1934 года Штурмовые отряды не очень законным способом получили в свои руки тяжелое вооружение. Особенно этот факт по понятным причинам насторожил генералов рейхсвера.

Как противникам штурмовиков удалось убедить Гитлера устроить «ночь длинных ножей» и избавиться от Рёма и его сподвижников?

Гитлеру предоставили специальным образом подобранные данные, компрометирующие Рёма и верхушку СА. В основном это были доносы и прослушки застольных бесед Рёма с соратниками, в которых они ругали фюрера и говорили о необходимости штурмовикам взять в свои руки дело построения в Германии подлинного национал-социализма. Но на самом деле ничего криминального в подобных разговорах не было — обычный пьяный треп старых партийных товарищей, считающих себя обделенными при дележе власти, и ничего более.

Скандальная вечеринка

Кто именно подкладывал Гитлеру все эти сведения?

С одной стороны, главными локомотивами в этих интригах были Геринг и Гейдрих. У каждого из них имелись свои резоны нейтрализовать Рёма. Геринг хотел сам встать во главе рейхсвера, а Гейдриху как второму человеку в СС, которые тогда формально считалось составной частью СА, было нужно добиться подлинной самостоятельности для своего ведомства.

К тому же Гейдриху требовалось взять под контроль прусское гестапо (оно тогда подчинялось Герингу), без которого нельзя было создать единую тайную полицию Третьего рейха. Они оба заручились поддержкой Гиммлера, который сначала долго колебался, поскольку был старым партийным товарищем Рёма, но в итоге его уломали.

С другой стороны, на Гитлера сильно давили военные, которые не желали оказаться в подчинении у вчерашних уличных головорезов из СА и тем более не хотели утратить лидирующие позиции в будущем расширении и перевооружении рейхсвера, на что предусматривались колоссальные бюджетные средства. В ответ на свою поддержку генералы пообещали Гитлеру, что после смерти Гинденбурга они не станут возражать против объединения должностей канцлера и президента, что и произошло после референдума 19 августа 1934 года, уже после «ночи длинных ножей».

Поэтому к июню 1934 года все звезды сошлись против Рёма и его коричневорубашечников



Президент Гинденбург и военные требовали от Гитлера образумить СА и поставить их под жесткий контроль, партийные руководители жаловались, что штурмовики не давали им спокойно работать и пытались на них влиять, а сами агрессивные и крикливые головорезы Рёма были недовольны своим местом в формирующемся нацистском государстве и явно стремились это исправить. Летом 1934 года штурмовики абсолютно всем стояли поперек горла. И тут у Гитлера оставалось только два варианта действий — либо добровольно отдать реальную власть Рёму, либо его уничтожить.

Насколько правдиво реальные исторические события 1934 года в Германии показаны в культовом фильме Лукино Висконти «Гибель богов»? Особенно что касается кульминационной сцены картины с расстрелом эсэсовцами пьяной оргии штурмовиков в Бад-Висзе.

Лукино Висконти был великим режиссером мирового значения, но еще он был гомосексуалистом. Поэтому во многих его фильмах, в том числе в «Гибели богов» или «Людвиге» отчетливо прослеживаются гомоэротические мотивы.

Общая канва событий в фильме передана в целом верно, но Висконти несколько сгустил краски. Действительно, в ночь на 30 июня 1934 года руководители Штурмовых отрядов собрались на вечеринку в Бад-Висзе.

Там они, естественно, все перепились, но никакой разнузданной гомосексуальной оргии, как это живописно показано в «Гибели богов», не устраивали. Был только единственный подобный эпизод, когда во время ночных арестов руководителей СА в Бад-Висзе обергруппенфюрера СА Хайнеса застали в постели с собственным шофером.

Но и сам Рём тоже…

Да, Рём тоже был гомосексуалистом, о чем все знали, но при аресте его не обнаруживали с любовником. Вечеринка штурмовиков в Бад-Висзе была типичной встречей старых партийных товарищей: посидели, выпили, поговорили и пошли спать. А Висконти в своем фильме много чего выдумал.

«Гениальный и циничный ход»

Почему после «ночи длинных ножей» Гитлер снова проявил непоследовательность и нерешительность и долго не решался казнить Рёма и других его сподвижников?

Тут я с вами не соглашусь. Гитлер в той ситуации все решил достаточно быстро, еще когда ему доложили, что Карл Эрнст поднял берлинских штурмовиков по тревоге и объявил их мобилизацию. Это было неправдой, поскольку незадолго до этого Эрнст женился и уехал в свадебное путешествие. Во время «ночи длинных ножей» его перехватят в дороге, арестуют и потом расстреляют.

После прибытия в Бад-Висзе и ареста руководителей штурмовиков фюрер сразу приказал казнить шестерых из них и только Рёму предоставил возможность застрелиться. Тот не сделал этого, и его тоже пришлось застрелить прямо в тюремной камере. Я уже говорил, что у Гитлера было отличительное свойство характера — когда он после долгих колебаний принимал окончательное решение, то уже ни перед чем не останавливался.

Некоторая проволочка с расстрелом руководителей СА после «ночи длинных ножей» была связана со стремлением баварского министра юстиции Ганса Франка предотвратить бессудную расправу над ними и соблюсти хотя бы какие-то формальные процедуры. Но его не стали слушать и прямым текстом послали куда подальше.

Как события «ночи длинных ножей» повлияли на дальнейшее становление нацистского режима и к каким последствиям привели?

После «ночи длинных ножей» нацистский режим в Германии существенно укрепился. Союз с генералами рейхсвера позволил Гитлеру летом 1934 года после ожидаемой смерти тяжелобольного главы государства Гинденбурга легко и быстро, без всяких выборов и вопреки действующему законодательству, совместить должности канцлера и президента, тем самым сосредоточив в своих руках неограниченную власть.

Это означало завершение первого этапа нацификации Германии, которая приняла системный и регулярный характер



После этого Гитлер смог приступить к давно обещанному перевооружению и расширению рейхсвера, который в 1935 году был преобразован в вермахт. В феврале 1938 года, воспользовавшись скандальным делом Фрича – Бломберга, фюрер окончательно подмял под себя армию и устроил чистку ее командного состава. Взамен Военного министерства он создал Верховное командование вермахта, попутно отправив в отставку многих генералов-консерваторов.

«Ночь длинных ножей» позволила Гитлеру устранить трения между различными крыльями НСДАП — Штурмовыми отрядами и партийным аппаратом. СА окончательно потеряли былое влияние и превратились в малозначащую организацию для допризывной подготовки юношества и формирования армейского резерва. К тому времени любая внешняя оппозиция давно была разгромлена, но теперь исчезла даже сама вероятность какой-либо фракционной борьбы внутри нацистской партии.

За счет нейтрализации Рёма и его коричневорубашечников Гитлер договорился с национал-консерваторами, чтобы они не мешали нацификации страны. В результате в Германии уже никто не мог сопротивляться его курсу и любая оппозиция была уже невозможна. Поэтому с точки зрения политической борьбы «ночь длинных ножей» была гениальным, хотя и очень кровавым и циничным ходом.