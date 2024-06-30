Народные приметы на 1 июля 2024 года: что нельзя делать в этот день

1 июля по народному календарю - Ярилин день, Макушка лета, День Федула. По народным приметам, этот день отличается палящим солнцем. Он всем дням день, единственный и неповторимый. Обычно 1 июля стоит настоящая летняя жара.

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С давних пор на Руси почитали Солнце. Солнце наши пращуры представляли в образе молодого золотоволосого богатыря, разъезжающего на белом коне по небу и размахивающего палицей. В былые времена 1 июля на Руси почитали Ярилу - бога Солнца. Стоит отметить, что и сегодня во многих деревнях проводятся обряды и ритуалы, связанные с поклонением этому славянскому богу.

Считается, что этот день особенный, когда отступают земные беды, и становятся видны дары земли, глядя на которые можно увидеть многое. Например, если в полдень заплести крепкие (не первого года) ветки у березы, то через них с крутого берега реки можно увидеть своих близких, от которых давно не получали вестей. Существует поверье, что 1 июля - макушка лета - время, когда все святые с языческим богом Ярилой силой меряются, а побороть его не могут. Этого дня ждали весь год.

С самого утра мужчины отправлялись в поле, косили траву. Хозяйки из матрасов выбрасывали старую солому и набивали их свежим сеном, на котором спали до самой осени. Вечером всей деревней собирались, жгли костры, водили хороводы, песни пели, веселились.

1 июля не стоит грустить, предаваться плохим воспоминаниям, страдать, пребывать в плохом настроении - можно испортить светлую атмосферу дня, так как что все удачные возможности пройдут мимо. Не нужно жаловаться на свою жизнь, болезни и беды, судьбу, которая складывается не так, как бы вы хотели - удачи не видать. Не следует хвалиться своими успехами, победами, красотой - можно себе навредить. Нельзя злословить, распускать сплетни, слухи, говорить о других людях нехорошие слова - самим в скором времени можно пострадать от слухов и ложных обвинений. Также в этот светлый праздник избегайте ссор, ругани, выяснения отношений.