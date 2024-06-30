Что строго запрещено делать 30 июня, чтобы беды обошли дом стороной

В воскресенье, 30 июня, верующие из Волгоградской области вспоминают святых мучеников Мануила, Савела и Исмаила. В народе дату называли Мануил Солнцестой или день Мануйло и Савелия.

© Волгоградская правда

Братья-мученики Мануил, Савел и Исмаил появились на свет в языческой семье, однако их мать воспитывала их в христианской вере. Однажды святые отказались принять участие в языческом празднике в Халкидоне, из-за чего император Юлиан подверг их мучениям. После страшных пыток Мануил, Савел и Исмаил были обезглавлены.

Наши предки называли 30 июня «нехорошим» днем. Считалось, что солнце «застаивалось», что наводило туманы и мороки. В народе также говорили, что в этот день к избам подходит разная нечисть, которая пытается уморить человека.

Чтобы избежать несчастий, на Руси было принято соблюдать ряд запретов. К примеру, в Мануйло и Савелия нельзя давать деньги в долг, иначе можно обречь себя на финансовые трудности.

Кроме того, в этот день запрещалось ругаться и ссориться с близкими. Затянувшиеся конфликты могут привести к непредсказуемым последствиям.

30 июня рекомендуется посвятить уборке дома. В этот день стоит вымыть полы, протереть пыль с полок и избавиться от ненужных вещей.