Как Беловежские соглашения оказались в мусорном ведре

Многие советские политики считали, что Беловежские соглашения были написаны в обстановке полного равнодушия и цинизма. Мало того, некоторые историки утверждают, что авторы соглашений глумились над распадом Союза, а текст документа вообще потеряли.

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Подготовка документа

Первым идею Соглашения о создании Содружества Независимых государств, которые получили название Беловежские и фактически поставили точку в существовании советской империи, был юрист Сергей Шахрай. По крайней мере, так утверждает Николай Зенькович, автор книги «Власть. Распри. Подоплека». Шахрай считал, что соглашения станут выходом из политического тупика, в котором в 1991 году оказались Россия, Украина и Беларусь его впоследствии подписавшие. Именно Шахрай составлял текст Беловежских соглашений.

Впрочем, в этом деле принимали участие и Геннадий Бурбулис, и Андрей Козырев, и Виктор Илюшин, и Егор Гайдар. Хотя последнего многие историки относят все же к редакторам упомянутого текста.

Дело в том, что стилистика некоторых фрагментов не очень подходила для документа такого уровня. Кроме того Гайдар и переписывал текст набело, так как почерк Шахрая, который писал текст от руки, был слишком неразборчивым.

Пропажа соглашений

Необходимо было, чтобы текст Беловежских соглашений разобрала машинистка, которая должна была его напечатать. В 4 часа утра, когда документ был готов, его авторы отправили Андрея Козырева подсунуть бумагу под дверь кабинета, в котором спала та самая машинистка. Козырев, как пишут в издании «Горбачев. Анатомия предательства» Борис Олейник, Николай Рыжков и Валентин Павлов, перепутал двери и положил документ под дверь кабинета, где находился сотрудник ельцинской охраны.

Вскоре охранник нашел бумагу, но, прочитав ее, решил, что там написана какая-то ерунда, и выбросил в мусорное ведро. Утром следующего дня Козырев и остальные, узнав, что машинистка, так и не набрала текст, и вообще утверждала, что никакого документа не видела, принялись искать пропажу. Только через некоторое время Беловежские соглашения были найдены в ведре, куда их и отправил телохранитель президента.

Равнодушие и его последствия

Примечательно, что многие политики удивлялись тому цинизму и равнодушию, которые сопровождали подготовку Беловежских соглашений. Владимир Жириновский в своих мемуарах писал:

«При этом звучали мерзостные реплики: как будем пить, за все соглашение в целом или постранично? Построчно, говорят, и гогочут. Вот до чего дошло дело».



Подобные «ритуально-шуточные» разговоры кажутся странными, если учесть, что некогда «нерушимый Советский Союз» разваливался. Между тем 8 декабря 1991 года Беловежские соглашения, подготовленные в столь странной обстановке, были подписаны РСФСР, Белоруссией и Украиной, которые за 69 лет до этого приняли противоположный договор – об образовании СССР. Мало того, до конца года к этим соглашениям присоединились все союзные республики, кроме Литвы, Латвии, Эстонии и Грузии, Михаил Горбачев ушел в отставку, а над Кремлем был поднят российский триколор.